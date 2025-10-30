MorónNoticias destacadasSalud

Morón inauguró su primer Hospital de Día de Salud Mental

El Municipio puso en marcha el primer Hospital de Día de Salud Mental. Ofrece atención integral para personas con padecimientos psíquicos o consumos problemáticos.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Hospital de Día de Salud Mental

Morón tiene su primer Hospital de Día de Salud Mental

El nuevo Hospital de Día de Salud Mental de Morón es un espacio que ofrece atención integral para personas con padecimientos psíquicos o que se encuentren atravesando situaciones de consumo problemático, con un enfoque comunitario, inclusivo y de acompañamiento continuo.

Actualmente el Hospital ofrece espacios terapéuticos grupales los lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 hs. y desde noviembre, ampliará su funcionamiento de lunes a viernes con una gran agenda de talleres de salud y cuidado, deporte, huerta, cine comunitario y mucho más.

El sector funciona junto a los consultorios externos del Hospital Municipal (Pellegrini y Uruguay) y cuenta con salas, parque interno, sanitarios, huerta y espacios de encuentro para promover la recuperación y la inclusión social.

