Siguen los robos a cuadras de Morón Primera

En esta oportunidad le tocó a un Renault Clío. Rompieron la venta del acompañante y se sustrajeron el stero. Fue en García Silva 1100, Morón Centro.

Por Andres Llinares

Morón Primera, ¿actúa o no? Llegan tarde, pasan poco, nunca están. Se trata de la seguridad en Morón Centro. Se supone que a doscientos metros de Morón Primera debería ser todo más tranquilo.

Hoy, viernes 31 de octubre de 2025, dos delincuentes atacaron un Renault Clío en García Silva 1100 para sustraerle solo el stero. Nadie en el barrio dio cuenta ya que fue en horas de la madrugada. Pero ante la insistencia de la alarma del vehículo, llamaron al 911.

La venta rota y el stero que falta
Una camioneta policial se detuvo a las 05:30 en García Silva 1100, recorrió el vehículo y constató el hurto. Luego, alguién cubrió la ventanilla rota con una chomba.

A las 15.00 de hoy, todavía nadie había retiro el Renault Clío. Pero queda claro que la zona es atacada con facilidad y está a 200 metros de la Comisaría Morón I.

El Renault Clio y su ventanilla rota cubierta con una chomba
El Loco de Morón Centro con encuentra Morón Primera

Ya sufrió un allanamiento donde le encontraron armas a nombre del padre que no había trasladado a su dominio. Quedó procesado. Ahora se dedica a destruir autos en el Barrio Viejo Francisco Urbano de Morón Centro.

Aterroriza Morón Centro un vecino desquiciado que se levanta por las noches para romper los vehículos del Barrio Viejo Francisco Urbano, donde justamente está ubicado el Poder Judicial de Morón y la Comisaría Morón I.

El loco rompe autos aterroriza Morón Centro

