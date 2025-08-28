El loco rompe autos aterroriza Morón Centro

La justicia lo tiene cercado. Ya sufrió un allanamiento donde le encontraron armas a nombre del padre que no había trasladado a su dominio. Quedó procesado. Ahora se dedica a destruir autos en el Barrio Viejo Francisco Urbano de Morón Centro.

Aterroriza Morón Centro un vecino desquiciado se levanta por las noches para romper los vehículos del Barrio Viejo Francisco Urbano, donde justamente está ubicado el Poder Judicial de Morón y la Comisaría Morón I.

Será que le agarran ataques de ansiedad durante la madrugada y sale con una barreta a destrozar autos. En este video se lo ve sobre la calle García Silva al 1100 alrededor de las 05:00 rompiendo un parabrisas de un vecino que para esas horas seguramente dormía.

Lo raro es que no puedan agarrarlo ni aparezca en ninguna otra cámara de seguridad. Ya lo encontrarán y saltarán antecedentes o informes psiquiátricos sobre la salud de esta persona que sin beneficio alguno sale por el barrio a hacerle daño a los autos de sus vecinos.

Mala persona, ¿quizás? Desquiciado, ¿quizás? Nadie sabe por qué una persona actúa de esta manera y creer obtener algún beneficio. No toma conciencia que todos pierden con está actitud y de todos el que finalmente más tiene que perder es él.