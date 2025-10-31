Pan Dulce de Oro 2025 con Mariano Peluffo, el concurso de Morón

A través de las redes sociales, dieron a conocer la llegada del Pan Dulce de Oro 2025, un concurso con la conducción de Mariano Peluffo donde se buscará el mejor pan dulce, con la presencia de un exigente jurado.
De cara a fin de año, y a la época de las Fiestas de Fin de Año, se organizó Pan Dulce de Oro 2025. La jornada de cocción estará conducida por Mariano Peluffo. Y el encuentro será el sábado 13 y domingo 14 de diciembre entre las 17:00 y las 22:00 en la Plaza San Martín de Morón. Contará con la participación de las principales panaderías del país, maestros panaderos, profesionales del sector y empresas líderes de la industria.
Y tiene como objetivo elegir al mejor Pan Dulce del país que se bautizado como como «El Pan Dulce de Oro 2025».
El sábado 13 de diciembre en el salón municipal Mariano Moreno se darán seminarios especializados sobre nuevas tecnologías aplicadas a la panificación y uso de maquinarias de última generación. Y al día siguiente se podrán adquirir los productos.
Según anticiparon, Pan Dulce de Oro 2025 será una jornada para toda la familia donde habrá música en vivo, sorteos y juegos.
Para inscribirse las panaderías y empresas interesadas en participar podrán hacerlo a través del 11-2046-5501.
A continuación te dejamos la receta de Pan Dulce:
Ingredientes
Para la masa:
- 500 g de harina 0000
- 150 g de azúcar
- 150 g de manteca blanda
- 3 huevos
- 25 g de levadura fresca (o 7 g de seca)
- 150 cc de leche tibia
- 1 cucharada de miel
- Ralladura de 1 naranja y 1 limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de agua de azahar (opcional)
- ½ cucharadita de sal
Para el relleno:
- 100 g de frutas abrillantadas
- 100 g de pasas de uva
- 100 g de nueces picadas
- 50 g de almendras o castañas (opcional)
Preparación
- Activar la levadura. Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
- Hacer la masa. En un bol, colocar la harina, el azúcar, la sal y la ralladura. Agregar los huevos, la miel, la manteca blanda, la esencia de vainilla y el agua de azahar. Incorporar la levadura activada y amasar hasta lograr una masa suave y elástica.
- Primer levado. Cubrir con un paño y dejar reposar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su volumen.
- Agregar los frutos. Incorporar las frutas abrillantadas, pasas y frutos secos. Amasar suavemente para distribuirlos de manera pareja.
- Segundo levado. Colocar la masa en un molde para pan dulce enmantecado (de unos 20 cm de alto). Dejar levar nuevamente hasta que llegue al borde del molde (unos 40 minutos).
- Hornear. Llevar al horno precalentado a 170 °C durante 40 a 50 minutos, hasta que esté dorado y al insertar un palillo, este salga seco.
- Enfriar y decorar. Dejar enfriar completamente. Si se desea, se puede glasear con azúcar impalpable y jugo de limón o decorar con almendras y cerezas.