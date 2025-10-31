Pan Dulce de Oro 2025 con Mariano Peluffo, el concurso de Morón

A través de las redes sociales, dieron a conocer la llegada del Pan Dulce de Oro 2025, un concurso con la conducción de Mariano Peluffo donde se buscará el mejor pan dulce, con la presencia de un exigente jurado.

De cara a fin de año, y a la época de las Fiestas de Fin de Año, se organizó Pan Dulce de Oro 2025. La jornada de cocción estará conducida por Mariano Peluffo. Y el encuentro será el sábado 13 y domingo 14 de diciembre entre las 17:00 y las 22:00 en la Plaza San Martín de Morón. Contará con la participación de las principales panaderías del país, maestros panaderos, profesionales del sector y empresas líderes de la industria.

Y tiene como objetivo elegir al mejor Pan Dulce del país que se bautizado como como «El Pan Dulce de Oro 2025».

El sábado 13 de diciembre en el salón municipal Mariano Moreno se darán seminarios especializados sobre nuevas tecnologías aplicadas a la panificación y uso de maquinarias de última generación. Y al día siguiente se podrán adquirir los productos.

Según anticiparon, Pan Dulce de Oro 2025 será una jornada para toda la familia donde habrá música en vivo, sorteos y juegos.

Para inscribirse las panaderías y empresas interesadas en participar podrán hacerlo a través del 11-2046-5501.

A continuación te dejamos la receta de Pan Dulce:

Ingredientes

Para la masa:

500 g de harina 0000

150 g de azúcar

150 g de manteca blanda

3 huevos

25 g de levadura fresca (o 7 g de seca)

150 cc de leche tibia

1 cucharada de miel

Ralladura de 1 naranja y 1 limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de agua de azahar (opcional)

½ cucharadita de sal

Para el relleno:

100 g de frutas abrillantadas

100 g de pasas de uva

100 g de nueces picadas

50 g de almendras o castañas (opcional)

Preparación