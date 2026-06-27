US$ 941 millones más de gasto para la compra de 36 misiles para los F-16

La incorporación a la Fuerza Aérea Argentina de material de combate dio un nuevo paso con la confirmación de que el Argentina fue incluido en un contrato internacional por US$ 398,7 millones adjudicado a la empresa estadounidense Raytheon para el desarrollo y producción de los misiles AIM-120 AMRAAM, el principal sistema de combate aire-aire de largo alcance (Beyond Visual Range, BVR) que equipará a los cazas F-16 adquiridos por el país.

El primer F-16 despegó el 30 de marzo a las 09:28 hs. del Área Material Río IV para capacitar a los pilotos argentinos. Horas de entrenamiento, con acompañamiento técnico especializado, para garantizar operatividad y seguridad.

Raytheon recibirá fondos para validar las versiones D4/C9 del AMRAAM; Argentina figura entre los beneficiarios.

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Un contrato clave para el programa AMRAAM

El Departamento de Defensa de Estados Unidos adjudicó a Raytheon un contrato por US$ 398,7 millones destinado a sostener el desarrollo, validación y futura producción de los misiles aire-aire de alcance medio AIM-120 AMRAAM, un programa que incluye a la Argentina entre los países participantes mediante el sistema de Ventas Militares al Extranjero (Foreign Military Sales, FMS).

Los trabajos se desarrollarán en las instalaciones que Raytheon posee en Tucson, Arizona, y se extenderán hasta diciembre de 2027.

La notificación oficial del Departamento de Defensa Norteamericano menciona a la Argentina entre los países beneficiarios del programa FMS, junto con Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Israel, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Arabia Saudita, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Taiwán y el Reino Unido.

Así se ven los misiles AMRAAM que irán en cada F-16

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El vínculo con los F-16 argentinos

La inclusión de la Argentina en este contrato está directamente relacionada con la autorización otorgada por el Gobierno de Estados Unidos en octubre de 2024 para la venta de armamento, equipos y soporte destinados a los 24 cazas F-16 adquiridos a Dinamarca.

En aquella oportunidad, la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA) notificó al Congreso estadounidense una posible venta por hasta US$ 941 millones, que incluía 36 misiles AIM-120C-8 AMRAAM, dos secciones de guía adicionales, bombas guiadas y diversos sistemas de apoyo logístico y operativo.

Prácticas con un F-16 en el sur argentino

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El AMRAAM emplea un radar activo durante la fase final de vuelo, lo que le permite atacar objetivos a distancias considerablemente mayores y bajo distintos escenarios operativos. Integrado al radar AN/APG-66(V)2 de los F-16 MLU de origen danés.

La llegada de los F-16 y de los misiles AMRAAM forma parte del proceso de recuperación de capacidades de combate de la Fuerza Aérea Argentina desde la incorporación de los A-4AR Fightinghawk durante la década de 1990.

¿Qué incluye la compra por US$ 941 millones?

El Departamento de Estado de EE. UU. aprobó una venta militar al Gobierno de Argentina, que incluye equipos, armamento y soporte para los aviones de combate F-16 adquiridos de segunda mano al Reino de Dinamarca, por un valor estimado de $941 millones de dólares.

La Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa (DSCA) informó al Congreso sobre este acuerdo potencial, que incluye los siguientes ítems principales:

36 misiles aire-aire de alcance medio AIM-120 C-8 AMRAAM;

2 secciones de guía para los misiles AMRAAM AIM-120 C-8;

102 bombas de propósito general MK-82 de 500 libras;

50 kits de aletas MXU-650 para bombas guiadas por láser GBU-12 Paveway II de 500 libras;

102 espoletas programables conjuntas FMU-152A/B con sistemas de espoleta FZU-63A/B;

50 grupos de control MAU-169L/B.

También se incluyen otros equipos y servicios, como:

Equipos de soporte de armas y explosivos;

Radios AN/ARC-238;

Sistemas de Planificación de Misión Conjunta (JMPS);

Sistema de Apoyo en Tierra (GSS) para Link-16;

Dispositivos criptográficos KY-58M y KIV-78, y cargadores de claves AN/PYQ-10 (SKL);

Artículos de entrenamiento para desactivación de explosivos, aviónica y navegación de precisión;

Piezas de repuesto, consumibles, software y documentación técnica, así como mantenimiento y reparación;

Servicios de transporte, entrenamiento y reabastecimiento aéreo.

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