Los suicidios en Argentina alcanzaron un récord histórico: superan las muertes por accidentes viales y homicidios

Un informe oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación reveló que durante 2025 se registraron 5.209 suicidios en el país, la cifra más alta de la serie estadística reciente. Especialistas advierten sobre la necesidad de reforzar las políticas de prevención y ampliar el acceso a la salud mental.

Argentina atraviesa una situación que preocupa a especialistas, autoridades sanitarias y organizaciones dedicadas a la prevención del suicidio. Un informe oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación, elaborado por la Dirección Nacional de Estadística Criminal a través del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), reveló que durante 2025 se registraron 5.209 suicidios, una cifra que supera ampliamente las muertes por accidentes de tránsito y triplica la cantidad de homicidios dolosos ocurridos durante el mismo período.

Los datos corresponden al informe «Estadísticas Criminales 2025», que recopila la información remitida por las distintas jurisdicciones del país y constituye la principal fuente oficial para el seguimiento de los hechos de violencia y las muertes de causa externa en Argentina.

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Los suicidios ya son la principal causa de muerte violenta

Las estadísticas muestran que durante 2025 se registraron aproximadamente 3.500 fallecimientos por accidentes de tránsito y 1.676 homicidios dolosos, mientras que los suicidios alcanzaron los 5.209 casos, convirtiéndose en la principal causa de muerte violenta en el país.

El dato encendió la preocupación entre los especialistas debido a que refleja una tendencia que se viene profundizando desde hace varios años y que ubica a la Argentina frente a un importante desafío en materia de salud pública.

Una tendencia que no deja de crecer

Las cifras oficiales muestran un incremento sostenido.

En 2020 se habían registrado 3.262 suicidios, con una tasa nacional de 7,8 casos cada 100.000 habitantes. Cinco años después, esa tasa escaló hasta 11,8 por cada 100.000 habitantes, lo que representa un crecimiento superior al 50%.

Además, respecto de 2024, cuando se habían contabilizado 4.249 suicidios, el aumento interanual fue del 22,6%, marcando el mayor registro de los últimos años.

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Las provincias con los índices más elevados

El informe también expone diferencias importantes entre las distintas provincias.

Entre Ríos, San Luis, Salta, Santa Cruz y Catamarca aparecen entre las jurisdicciones con las tasas más elevadas de suicidios del país.

En tanto, la Provincia de Buenos Aires registró uno de los incrementos absolutos más significativos: pasó de 1.267 casos en 2024 a 1.977 durante 2025, lo que representa un crecimiento superior al 55%.

Un fenómeno complejo y multicausal

Especialistas en psiquiatría y salud mental coinciden en que el suicidio constituye un fenómeno complejo que no puede explicarse por una única causa.

Entre los factores que pueden influir se encuentran trastornos de salud mental, situaciones de crisis personales, consumo problemático de sustancias, violencia, aislamiento social, conflictos familiares, experiencias traumáticas, dificultades económicas y obstáculos para acceder a tratamientos adecuados.

Los profesionales remarcan además que muchas personas manifiestan señales de alerta antes de intentar quitarse la vida, como cambios bruscos en el comportamiento, aislamiento, pérdida de interés por actividades habituales, alteraciones del sueño o expresiones reiteradas de desesperanza.

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La importancia de la prevención

Frente a este escenario, los especialistas sostienen que resulta indispensable fortalecer las políticas públicas destinadas a la prevención.

Entre las principales recomendaciones figuran ampliar el acceso a la atención en salud mental, mejorar la detección temprana en escuelas y centros de salud, capacitar a docentes y referentes comunitarios, reducir el estigma asociado a las enfermedades mentales y facilitar el acompañamiento oportuno de las personas que atraviesan situaciones de crisis.

Diversos estudios internacionales indican que la combinación de prevención, asistencia profesional y redes de apoyo constituye una de las herramientas más eficaces para reducir el riesgo de suicidio.

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Dónde recibir atención gratuita en salud mental

Si vos o alguien que conocés necesita ayuda, estos son algunos de los principales centros públicos de atención en la zona oeste:

CPA Centro Provincial de Atención en Salud Mental y Consumos Problemáticos Morón

Dirección: Ing. Ernesto C. Boatti 263, Morón.

Teléfono: (11) 5506-49209.

Ing. Ernesto C. Boatti 263, Morón. (11) 5506-49209. Centro Comunitario en Salud Mental y Consumos Problemáticos Morón

Dirección: Mendoza 372, Morón.

Mendoza 372, Morón. Hospital Municipal de Morón

Dirección: Dr. Rodolfo Monte 848, Morón.

Teléfono: (11) 4133-4100.

Cuenta con guardia las 24 horas y realiza derivaciones para atención en salud mental cuando la situación lo requiere.

Dr. Rodolfo Monte 848, Morón. (11) 4133-4100. Cuenta con guardia las 24 horas y realiza derivaciones para atención en salud mental cuando la situación lo requiere. Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas

Dirección: Av. Presidente Arturo U. Illia s/n y Marconi, El Palomar.

Teléfono: (11) 4469-9300.

Es uno de los principales hospitales públicos de alta complejidad del país y dispone de servicio de salud mental.

Av. Presidente Arturo U. Illia s/n y Marconi, El Palomar. (11) 4469-9300. Es uno de los principales hospitales públicos de alta complejidad del país y dispone de servicio de salud mental. Centro de Salud Mental del Municipio de Ituzaingó

Dirección: Bernal y La Piedad, Ituzaingó.

Teléfono: (11) 2076-5106.

Atiende de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.

Bernal y La Piedad, Ituzaingó. (11) 2076-5106. Atiende de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. Centro Comunitario en Salud Mental y Consumos Problemáticos Ituzaingó

Dirección: General José Artigas 331, Ituzaingó.

Además, está disponible en todo el país la línea gratuita 0800-999-0091, que funciona las 24 horas para orientación y apoyo en urgencias de salud mental. En la provincia de Buenos Aires también se puede solicitar orientación llamando al 0800-222-5462.

En caso de una situación de riesgo inminente o una emergencia, llamá al 911 o al 107, o dirigite de inmediato a la guardia del hospital más cercano.

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