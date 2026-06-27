Recién: Adorni se despide del Gobierno con una extensa carta llorona dirigida sólo a Javier Milei (no reconoce una)

El exjefe de Gabinete de Ministros presentó una carta de despedida dirigida exclusivamente al presidente Javier Milei, en la que justificó su renuncia, denunció una campaña de hostigamiento en su contra y aseguró que deja el cargo para preservar a su familia. En el texto también ratificó su respaldo absoluto al mandatario y sostuvo que continuará apoyando su proyecto político desde afuera del Gobierno.

Acá te dejamos la defensa incoherente y contra toda legalidad de la diputada Liliana Lemoine ✅​✅​✅​👇​:

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Una despedida cargada de agradecimientos y definiciones políticas

Tras presentar su renuncia como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni difundió una carta de dos páginas dirigida únicamente al presidente Javier Milei, en la que explicó los motivos de su salida del Gobierno nacional y realizó un fuerte descargo sobre los últimos meses de su gestión.

Desde el comienzo del escrito agradece al Presidente por haber aceptado su renuncia y sostiene que, por primera vez desde el inicio de la administración libertaria el 10 de diciembre de 2023, tomó una decisión contraria a los deseos del mandatario.

«Gracias. Gracias por entender las razones y entenderme a mí: por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación», escribió.

La carta, redactada en un tono personal y con escasas referencias a cuestiones de gestión, está atravesada por un mensaje de agradecimiento hacia Milei y por una férrea defensa de su actuación durante el tiempo que permaneció al frente de la Jefatura de Gabinete.

«Necesito proteger a mi familia»

El eje central del documento gira alrededor del impacto que, según Adorni, tuvieron sobre su entorno personal las denuncias, versiones periodísticas y cuestionamientos públicos que enfrentó durante su paso por el Gobierno.

El exfuncionario sostiene que las críticas dejaron de ser únicamente políticas para alcanzar a su esposa, sus hijos, familiares, amigos e incluso vecinos.

«Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados», expresó.

En otro pasaje asegura que el nivel de exposición llegó a afectar profundamente su vida privada.

«Confundieron lo público con lo privado e íntimo. Inventaron amantes, hijos, hermanos, divorcios y hasta un padre biológico distinto al real. Se metieron con lo más profundo de un ser humano», escribió.

Según afirma, ese fue el principal motivo que lo llevó a decidir su alejamiento del cargo para preservar a sus seres queridos.

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Las acusaciones que menciona en su carta

En uno de los párrafos más extensos, Adorni enumera las distintas acusaciones que, según sostiene, fueron difundidas durante los últimos meses y que rechaza de manera categórica.

Entre ellas menciona versiones sobre: A) supuestos viajes inexistentes; B) gastos personales millonarios; C) contratos atribuidos a su esposa con el Estado; D) compra de mansiones y vehículos de lujo; E) presuntas «granjas cripto»; F) nepotismo; G) utilización de fondos públicos para gastos privados; H) la existencia de un supuesto pendrive «lleno de dólares»; I) sociedades en Uruguay; J) cirugías estéticas; K) e incluso versiones sobre su vida familiar.

«Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas», sostiene el exfuncionario antes de enumerar cada uno de esos episodios.

A lo largo de la carta insiste en que todas esas afirmaciones son falsas y asegura que nunca existió un hecho de corrupción probado en su contra.

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Un contexto atravesado por polémicas

La salida de Adorni se produce luego de varios meses de fuertes controversias políticas y mediáticas.

Durante ese período, distintos sectores de la oposición, periodistas e investigaciones públicas pusieron bajo la lupa aspectos vinculados con su patrimonio, declaraciones públicas, situación fiscal y presuntas incompatibilidades. El exjefe de Gabinete rechazó reiteradamente esos cuestionamientos y, en su carta de despedida, volvió a sostener que fue víctima de una campaña de desprestigio.

En ese marco, asegura que el objetivo de su renuncia es poner fin a una situación que considera perjudicial para su familia y para las personas de su entorno.

«Me trataron de delincuente»

Otro de los pasajes más duros del documento señala:

«Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas.»

También asegura que se difundieron versiones según las cuales permanecía en el cargo porque supuestamente mantenía extorsionados al Presidente y a la secretaria general de la Presidencia.

«Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia», escribió.

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«El ensañamiento tiene un límite»

Uno de los párrafos más emotivos de la carta resume el estado de ánimo con el que decidió abandonar el Gobierno.

«El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual.»

Más adelante sostiene que el ataque permanente terminó por convencerlo de dejar la función pública para priorizar a su familia.

«El resguardo de mis afectos como prioridad es precisamente lo que estoy reafirmando hoy», afirma en otro de los pasajes.

Un respaldo incondicional a Javier Milei

Pese a abandonar el Gobierno, Adorni deja en claro que su respaldo político a Javier Milei permanece intacto.

Incluso afirma que el mandatario representa «la única esperanza para la Argentina» y sostiene que seguirá acompañando el proyecto libertario desde fuera de la administración nacional.

«Ojalá la sociedad lo siga eligiendo siempre, cada día. Yo lo haré desde el lugar que me toque.»

En otro de los párrafos sostiene:

«Mi vida antes de la vida pública siempre estuvo en línea con lograr el objetivo de que mis hijos en el futuro puedan irse a buscar un futuro mejor a otras tierras. Desde que asumimos solo trabajé para que ocurra lo contrario: para que nunca deban irse del país. Y usted es la única garantía de que eso ocurra.»

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Agradecimientos a Karina Milei y al gabinete

La carta dedica varios párrafos a agradecer a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien define como un «pilar fundamental» en cada uno de los logros alcanzados por el Gobierno.

«Me alegro haber estado al lado suyo y al lado de la Secretaria General de la Presidencia, pilar fundamental de cada paso que hemos dado.»

También agradece a los ministros, funcionarios, equipos técnicos y colaboradores con quienes compartió la gestión.

«Gracias también a los equipos de los ministerios y a cada uno de sus ministros por el afecto, el apoyo y, sobre todo, por empujar día a día hacia el norte que ha fijado usted, Presidente.»

Asimismo, dedica un párrafo a quienes continuaron respaldándolo durante los meses de mayor exposición pública.

«Gracias también a todos los que me apoyaron, dentro y fuera del Gobierno. Gracias a quienes sin conocerme, supieron entre tanta mentira, leer la verdad.»

El cierre de una etapa

El documento concluye con un mensaje de tono profundamente personal, en el que Adorni asegura marcharse sin rencores y convencido de haber actuado correctamente durante toda su gestión.

«Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la conciencia tranquila y firme en mis convicciones.»

Con esa frase cerró una carta que, además de explicar los motivos de su renuncia, constituye una defensa pública de su actuación como funcionario, un agradecimiento a Javier Milei por la confianza depositada en él y una ratificación de su respaldo político al Gobierno nacional, al tiempo que denuncia haber sido víctima de una campaña de hostigamiento que, según afirma, terminó afectando a su familia y precipitando su salida de la administración libertaria.

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