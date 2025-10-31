Falleció un nene de ocho jugando con un arco

Falleció un nene de ocho mientras jugaba colgado a un arco. Fue el marte por la noche en el predio Los Mates perteneciente al Club Argentino de Quilmes.

Sin confirmación alguna, el menor habría trepado a un arco de handball en la cancha multipropósito donde estaba practicando básquet. El arco no estaba atado, cedió al peso del joven y cayó encima de él golpeándolo en la cabeza.

Fue inmediatamente trasladado al Hospital Isidoro Iriarte, en Quilmes. Allí lo evaluaron y decidieron desplazarlo al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, una institución de alta complejidad. Finalmente, fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires confirmaron que el menor permanece internado «con muerte cerebral».

Por su parte, el Club Argentino de Quilmes publicó un comunicado al respecto y decretó duelo por 48 horas, cuyas instalaciones permanecerán cerradas en señal de respeto y acompañamiento a la familia.

El fallecimiento de del niño, Benicio Farji, fue la de un socio de apenas ocho años años que integraba el plantel de básquet infantil. «Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros«, escribió la institución en sus redes sociales.

Benicio, alumno del colegio Nazareth, participaba de una actividad grupal en las instalaciones de la entidad cuando ocurrió el accidente. Según testigos, uno de los chicos intentó treparse a un arco de handball. El elemento, al no encontrarse debidamente amurado al suelo, cedió y cayó sobre él, generando un impacto directo en la región occipital de la cabeza.

La fuerza del golpe desencadenó consecuencias severas: traumatismo craneoencefálico, hemorragia otorrinofaríngea y un episodio de paro cardiorrespiratorio que requirió intervención médica inmediata.

El comunicado completo de Argentino de Quilmes frente al fallecimiento del nene de ocho años

“El Club Atlético Argentino de Quilmes comunica a sus asociados el lamentable fallecimiento del joven Benicio Farji, integrante de nuestro plantel de básquet infantil, en el día de la fecha. Motivo por el cual se extiende el cese de actividades hasta el lunes 3 de noviembre inclusive. Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio».

Y en señal de duelo, se resolvió la suspensión de todas las actividades hasta el lunes 3 de noviembre inclusive.

El caso de Cipoletti

Hace algunas semanas, un trágico accidente ocurrió en Cipolletti, provincia de Río Negro, y terminó con la vida de un niño de 10 años de las divisiones infantiles del Club Pillmatún, mientras se encontraba en el predio de Isla Jordán, espacio habitual para los partidos del club.

El hecho se registró cerca de las 14.30, en una cancha auxiliar del Club Municipal, durante una jornada de la Liga Deportiva Confluencia en la que varias categorías se medían contra Experimental de Cinco Saltos.

El menor participaba del calentamiento antes del inicio del partido de la División Pre-Décima. Durante esa rutina, se colgó de un travesaño metálico que, aparentemente, no estaba asegurado al suelo. La estructura perdió estabilidad y se desplomó sobre él, impactándole en la cabeza.

El golpe tuvo consecuencias fatales. El equipo médico del predio realizó maniobras para reanimarlo y llegó una ambulancia. Pero no pudieron revertir el cuadro. El niño fue derivado al hospital Pedro Moguillansky, donde luego se confirmó oficialmente su fallecimiento.

Por su parte, Karina Álvarez, Presidenta del club Pillmatún y al mismo tiempo titular del Concejo Deliberante de Cipolletti, se hizo presente y, visiblemente afectada, comunicó la muerte del pequeño.