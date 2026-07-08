Más de 2.500 estudiantes participaron de la Expo Orientación Vocacional en la Universidad de Morón

Más de 2.500 estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias del partido de Morón participaron de una nueva edición de la Expo Orientación Vocacional organizada por la Universidad de Morón (UM), una propuesta destinada a acompañar a los jóvenes en la elección de su carrera y acercarlos a la vida universitaria.

La actividad se desarrolló los días 1 y 2 de julio y fue impulsada por el Departamento de Integración Educativa, dependiente de la Secretaría Académica. A lo largo de ambas jornadas, los alumnos recibieron información sobre las distintas carreras que ofrece la institución y pudieron despejar dudas sobre las posibilidades de formación y desarrollo profesional.

Durante el encuentro, decanos, secretarios académicos, directores de carrera y docentes brindaron charlas informativas en las que presentaron los perfiles profesionales, los planes de estudio y las oportunidades laborales de cada disciplina. Entre las propuestas académicas se destacaron carreras vinculadas a la salud, el derecho, la ingeniería, la informática, las ciencias económicas, el diseño, el turismo y las ciencias sociales, entre muchas otras.

Además de conocer la oferta educativa, los estudiantes descubrieron otros beneficios que ofrece la Universidad, como programas de formación en habilidades profesionales con certificaciones internacionales, intercambios académicos, dobles titulaciones, actividades deportivas, culturales y de investigación, además de una bolsa de empleo y pasantías para facilitar la inserción laboral.

La experiencia también incluyó un recorrido por espacios innovadores de la institución. Los jóvenes visitaron las aulas inmersivas equipadas con lentes de realidad virtual y conocieron el estudio de streaming de la Universidad, donde participaron de una transmisión en vivo compartiendo sus expectativas e inquietudes sobre la etapa universitaria.

Con una importante convocatoria de escuelas de la región, la Expo Orientación Vocacional volvió a consolidarse como una propuesta de referencia para quienes comienzan a definir su futuro académico, ofreciendo un espacio de orientación, información y contacto directo con la vida universitaria.

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