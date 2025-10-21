El Club Atlético Ituzaingó al borde de cerrar

A partir de un juicio iniciado en el año 2013, el Club Atlético Ituzaingó deberá pagar más de 600 millones de pesos para seguir abierto.

El juicio fue iniciado en 2013 en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 8 de Morón, por un accidente ocurrido en la actividad Gimnasia Artística en el año 2011.

En diciembre de 2024 salió una sentencia del Juzgado condenando al Club Atlético Ituzaingó como a la profesora a cargo de la disciplina en aquel entonces. Y antes del 31 de diciembre, la entidad deportiva deberá transferir $670 millones de contado.

En 2011 Costanza Garrone (Coty.Garrone) era una niña que practicaba Gimnasia Artística. Y en una salida de vigas, se golpeó tan fuerte que ese día dejó de realizar actividad. Al día siguiente, volvió a intentar una salida de paralelas, se dio otro fuerte golpe, se quebró una vértebra y finalmente quedó en silla de ruedas. El club calificó el suceso como un «accidente» y se declaró «no responsable» ya que el deportiva estaba concesionada.

Costanza Garrone la nena que quedó en sillas de ruedas hoy es una gran jugadora de Ping Pong

Pese a todo, el juicio comenzó en el año 2013 y en diciembre de 2024 salió la primera sentencia tanto para el club como para la profesora a cargo de Costanza Garrone, quien ya es mayor de edad y juega al ping pong. Le fue muy bien. Obtuvo un Diploma Paralímpico en Tokio 2020 y otro que obtuvo en París 2024 y una medalla en el Mundial de España 2022.

El Club Atlético Ituzaingó apeló y espera que la Sala II de Cámara de Apelaciones Civil de Morón revoque o reduzca el monto del fallo.

Desde el club, a través de un comunicado de prensa difundido por su cuenta X, manifestó que «nuestra Institución está involucrada en un juicio que comenzó en el año 2013, por un accidente ocurrido en 2011 y necesitamos la ayuda de todos. Tenemos un fallo en contra y para afrontar el caso debemos reunir una suma de dinero muy grande que compromete la continuidad de este club con 113 años de historia. Estamos a la espera de una respuesta a nuestra apelación al fallo, pero no podemos rifar el destino de Ituzaingó”.

Se pusieron a la venta abonos a la platea por 5 años; crearon una cuenta para quienes quieran transferir dinero con el alias AYUDA.VERDE.JUICIO.. Hay reuniones con la A.F.A. y con el municipio de Ituzaingó y ex dirigentes, socios e hinchas se unieron bajo el lema “Todos unidos por Ituzaingó” para realizar eventos y recaudar dinero.