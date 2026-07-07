Tragedia en Cañuelas: Un hombre asesinado durante los festejos por la Selección Argentina: hay un detenido de 20 años

La violencia volvió a teñir de sangre al fútbol argentino. Mientras miles de personas celebraban la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, un hombre de 46 años fue asesinado de un golpe en la cabeza en Cañuelas al intentar separar una pelea. El crimen se suma a una larga lista de más de 300 muertes vinculadas a la violencia alrededor del fútbol en el país, una tragedia que atraviesa generaciones y sigue sumando víctimas.

Por el hecho fue detenido un joven de 20 años, que quedó imputado por el delito de homicidio.

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La víctima intentó separar una pelea y terminó asesinada

El episodio ocurrió mientras numerosos vecinos celebraban en las calles el triunfo de la Selección Argentina y en la Plaza San Martín el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, en una jornada que en distintos puntos del país estuvo marcada por caravanas, bocinazos y concentraciones espontáneas.

La víctima fue identificada como Franco De Pauli, de 46 años. De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, intentó intervenir para separar a varias personas que mantenían una violenta pelea en plena vía pública, cuando fue alcanzado por un fuerte golpe en la cabeza.

La agresión le provocó lesiones de extrema gravedad y, pese a la asistencia recibida, falleció como consecuencia del impacto.

El hombre se desplomó en el acto en la vía pública. Ante la desesperación de los presentes, su propia familia lo trasladó de urgencia al Hospital Marzetti, donde el personal médico de guardia le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 50 minutos, aunque lamentablemente sin éxito.

A raíz del trágico episodio, las autoridades policiales montaron un rápido operativo en las inmediaciones y lograron la detención de un joven de 20 años, identificado como Iván Nahuel Lebrero, quien quedó inmediatamente a disposición de la Justicia imputado bajo la carátula de homicidio culposo.

Un hombre fue asesinado en Cañuelas durante los festejos por la Selección Argentina y un joven de 20 años terminó detenido

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Hay un detenido con antecedentes penales

Tras el ataque, efectivos policiales detuvieron a Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, señalado como el presunto autor de la agresión fatal.

El joven quedó a disposición de la Justicia acusado de homicidio. Según informaron fuentes policiales, registra antecedentes por robo, un dato que ahora también forma parte de la investigación.

La causa busca determinar con precisión cuál fue la participación de cada una de las personas involucradas en la pelea y si existieron otros agresores.

Videos de testigos serán una prueba clave

El violento episodio fue registrado por varios vecinos con teléfonos celulares. Esos videos ya fueron incorporados al expediente judicial y serán fundamentales para reconstruir la secuencia completa de los hechos.

Los investigadores analizan las imágenes cuadro por cuadro para determinar quién inició la pelea, cómo se desarrolló el enfrentamiento, quién golpeó a la víctima y si hubo otras personas que participaron de la agresión.

Además del material audiovisual, la Justicia comenzó a tomar declaración a los testigos presenciales.

Los festejos de los vecinos en las calles por el triunfo de la Selección Argentina en las calles céntricas y en la Plaza San Martín

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Autopsia y pericias para reconstruir el homicidio

La fiscalía ordenó la realización de la autopsia al cuerpo de Franco De Pauli para establecer con precisión la mecánica de la muerte y confirmar si el golpe recibido fue la causa directa del fallecimiento.

También se dispusieron distintas pericias criminalísticas y el relevamiento de todos los elementos de prueba disponibles, mientras los investigadores intentan reconstruir minuto a minuto cómo se produjo el enfrentamiento.

Con los resultados de esas medidas se buscará determinar las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.

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Un nuevo hecho de violencia durante celebraciones deportivas

Aunque los festejos por los triunfos de la Selección Argentina suelen desarrollarse de manera pacífica, en distintas oportunidades se registraron episodios de violencia, enfrentamientos y disturbios que terminaron con personas heridas e incluso detenidas.

El crimen ocurrido en Cañuelas vuelve a poner el foco sobre los riesgos que pueden generarse cuando las celebraciones derivan en peleas o situaciones de violencia, especialmente en concentraciones masivas donde intervienen numerosas personas.

La investigación continúa y no se descarta que, a partir del análisis de los videos y las declaraciones de los testigos, puedan surgir nuevas medidas judiciales o imputaciones en las próximas horas.

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