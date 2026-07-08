La histórica nevada en Morón: la tarde del 9 de julio de 2007 en la que se vistió de blanco (Hora por Hora y 10 Datos que no Sabías)

Un feriado patrio que nadie olvidó: lunes 9 de julio de 2007, cuando la nieve convirtió a Morón en una postal única.

El lunes 9 de julio de 2007 amaneció como cualquier otro Día de la Independencia. Era feriado nacional y las calles de Morón despertaban lentamente, con el ritmo propio de una jornada invernal. Los comercios permanecían cerrados, el movimiento era escaso y el cielo gris anunciaba una mañana distinta. Sin embargo, nadie imaginaba que ese día quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva de los vecinos.

La Municipalidad de Morón durante el día con poca gente. Eran horas bien tempranas. Luego se iría juntando la gente para jugar con la nieve.

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Con el correr de las horas, el frío comenzó a sentirse de una manera poco habitual. No era simplemente una jornada de bajas temperaturas: el aire tenía una intensidad especial, seca y penetrante. Desde hacía varios días una masa de aire polar avanzaba sobre gran parte del país y el Servicio Meteorológico Nacional advertía que el fenómeno era excepcional. Las mínimas se desplomaban, las heladas cubrían parques y jardines y el invierno mostraba una cara que el Área Metropolitana de Buenos Aires no veía desde hacía décadas.

Lo que ocurrió después parecía reservado para las ciudades cordilleranas o para las postales del sur argentino. Poco antes del mediodía comenzaron a caer los primeros copos sobre el oeste del conurbano. Al principio fueron apenas pequeñas partículas blancas que muchos confundieron con agua nieve. Algunos vecinos miraban incrédulos por las ventanas, mientras otros llamaban por teléfono a familiares para preguntar si también estaban viendo lo mismo.

En cuestión de minutos ya no había dudas.

Estaba nevando en Morón.

La gente ya sin miedo comenzó a salir, a disfrutar, a ver algo increíble: nevar en Morón

Era la primera vez en cuarenta años que la estación meteorológica local registraba un fenómeno semejante. La nevada anterior había ocurrido en junio de 1967 y muy pocos conservaban recuerdos de aquella jornada. Para la enorme mayoría de los habitantes era la primera vez en su vida que veían nevar sin salir de la provincia de Buenos Aires.

Y por supuesto, jugar con la nieve, con esa naturaleza que se nos presenta de varias formas pero nunca en Morón como nieve

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El frío que anunció un hecho histórico

La explicación comenzó varios días antes.

Durante la primera semana de julio de 2007, una poderosa irrupción de aire antártico avanzó desde la Patagonia hacia el centro del país. El descenso térmico fue extraordinario. Las nevadas alcanzaron provincias donde hacía décadas no ocurrían y numerosas ciudades registraron temperaturas mínimas históricas.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, las condiciones comenzaron a alinearse lentamente. La humedad, la circulación de aire frío y la presencia de una perturbación atmosférica generaron el escenario perfecto para un fenómeno extremadamente infrecuente.

Para algunos, la Plaza fue el punto central y hacia allá fueron a tocar lo que tenían frente a su casa. Pero querían compartirlo. Verla a cielo abierto. Junto a otros.

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Los meteorólogos sabían que existía una posibilidad, aunque muy pequeña.

Lo que nadie podía asegurar era que la nieve llegaría a cubrir prácticamente toda la región metropolitana.

Con el paso de las horas, la expectativa fue creciendo. Algunos aficionados a la meteorología seguían con atención los modelos climáticos, mientras la enorme mayoría de la población ignoraba que estaba a pocas horas de vivir uno de los acontecimientos meteorológicos más importantes del último siglo.

El Gallo se congeló ese día, no emitió sonido, pero bien valía una foto de recuerdo

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Un lunes distinto

El hecho de que fuera feriado terminó convirtiéndose en un ingrediente decisivo.

Al no haber actividad laboral normal ni escuelas abiertas, miles de familias permanecían en sus casas cuando comenzaron a caer los primeros copos. En pocos minutos, los teléfonos empezaron a sonar.

—«¡Salí a la calle que está nevando!»



Las casas particulares con nieve, claro. En calle no podía ocurrir otra cosa. El fenómeno se daba en toda el área metropolitana. Sobre los techos, sobre las tejas rojas, el blanco de la nieve era más notorio.

La frase se repitió cientos, miles de veces.

Las cámaras digitales compactas, que por entonces comenzaban a popularizarse, aparecieron inmediatamente. Los teléfonos celulares todavía tenían cámaras de muy baja resolución, por lo que muchos corrieron a buscar aquellas pequeñas cámaras fotográficas con tarjetas de memoria que se habían convertido en uno de los regalos tecnológicos de moda.

Los autos reflejaban muy bien la nieve sobre sus lustres

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Sin redes sociales como las conocemos hoy, la noticia circuló de boca en boca. Los vecinos simplemente salían a comprobar con sus propios ojos si aquello era cierto. Y lo era.

La Plaza San Martín se convirtió en el corazón de la nevada

En cuestión de minutos, la Plaza General San Martín comenzó a llenarse de personas.

Claro, hasta que se vino la tardecita, la noche, y el clima se endureció. Cada segundo más frío.

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Familias enteras llegaron caminando desde distintos barrios. Padres con sus hijos pequeños. Abuelos emocionados. Adolescentes que no podían creer lo que estaban viviendo. Muchos levantaban la vista hacia el cielo intentando atrapar los copos con las manos. Otros extendían los brazos para sentir cómo la nieve se apoyaba lentamente sobre la ropa. Los bancos comenzaron a cubrirse de una fina capa blanca. El césped cambió de color. Las ramas de los árboles adquirieron un aspecto completamente diferente.

El monumento ecuestre del General José de San Martín, ubicado frente al Palacio Municipal de Morón, quedó rodeado por un paisaje que parecía trasladado desde otra geografía argentina. Por momentos, el centro de Morón ofrecía una imagen casi irreconocible. No faltaron quienes improvisaron pequeñas guerras de nieve utilizando los pocos centímetros que lograban acumularse sobre los canteros.

Inmensa la imagen de San Martín un 9 de Julio bajo la nieve y por eso la repetimos

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Los chicos intentaban formar diminutos muñecos blancos, mientras los adultos fotografiaban cada rincón como si supieran que aquella escena difícilmente volvería a repetirse.

Las calles del centro cambiaron de fisonomía

Las calles Belgrano, Buen Viaje, Almirante Brown y San Martín, junto con los alrededores de la estación de Morón, comenzaron a poblarse de personas que caminaban sin destino.

No iban de compras. No tenían ningún trámite pendiente. Simplemente querían ver nevar. Los bares ubicados sobre las principales avenidas comenzaron a llenarse de clientes que observaban el espectáculo desde las ventanas. Cada vez que la intensidad aumentaba, todos salían nuevamente a la vereda. Los automóviles circulaban lentamente. Muchos conductores reducían la velocidad únicamente para mirar el cielo.

En horas bien tempranas, la Catedral de Morón se veía hermosa, nunca antes se vistió de blanco. Pero ese día estuvo inmaculada.

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Los colectivos continuaban prestando servicio con normalidad, aunque sus pasajeros permanecían pegados a las ventanillas registrando un paisaje absolutamente inusual.

El Ferrocarril Sarmiento siguió funcionando sin mayores inconvenientes. Las formaciones atravesaban una ciudad completamente distinta a la habitual. Los andenes también se transformaron en escenarios de fotografías improvisadas.

La nieve llegó a todos los rincones del distrito

No fue solamente el centro. En Castelar, Haedo, El Palomar, Villa Sarmiento y otros barrios del partido comenzaron a multiplicarse los llamados entre vecinos. Cada uno quería confirmar que el fenómeno también estaba ocurriendo del otro lado del distrito. Y así era. En algunos sectores la nieve caía con mayor intensidad.

A media mañana, desde la redacción de Anticipos Diario, esta era la imagen de Morón bajo la nieve

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En otros predominaba la mezcla de agua y copos. Pero prácticamente todo Morón quedó bajo el mismo fenómeno meteorológico. Los patios comenzaron a teñirse de blanco. Los techos retuvieron pequeñas acumulaciones. Los jardines ofrecían imágenes pocas veces vistas. Las bicicletas apoyadas en las veredas amanecían cubiertas por una fina película blanca. Las plazas cambiaron completamente de aspecto. Durante varias horas, el oeste del Gran Buenos Aires pareció convertirse en una pequeña ciudad patagónica.

Al Concejo Deliberante le dejaron un regalo, el famoso muñeco de nieve que no pertenece a nuestra tradición pero sabemos hacerlo

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Una ciudad que salió a caminar

Quizá la característica más recordada de aquella tarde no sea la intensidad de la nevada, sino la reacción de los vecinos. Morón salió a la calle. No hubo pánico. No hubo caos. No hubo escenas de desesperación. Hubo asombro. La gente caminaba despacio. Sonreía. Se saludaba aunque no se conociera. Era frecuente escuchar conversaciones espontáneas entre desconocidos.

—«¿Vos alguna vez viste nevar acá?»

—«Nunca.»

—«Yo tampoco.»

La Plaza de las Artes, de noche, quedó abierto y daba algo de miedito pasearse por dentro para sacar una buena foto

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Los más grandes intentaban recordar la nevada de 1967. Algunos aseguraban haber sido chicos cuando ocurrió. Otros confesaban que solamente conocían la nieve por televisión o por viajes al sur. En pocas oportunidades un fenómeno meteorológico había logrado unir a miles de personas alrededor de una misma experiencia. Por unas horas desaparecieron las preocupaciones cotidianas. Morón quedó suspendido en una especie de tiempo extraordinario, donde lo único importante era mirar hacia arriba y dejar que los copos cayeran sobre el rostro.

Finalmente el Gallito quedó bajo la nieve y a oscuras

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La emoción era genuina. Nadie sabía cuánto duraría aquel regalo del invierno y, precisamente por eso, todos parecían decididos a aprovechar cada minuto. La nieve seguía cayendo lentamente, mientras la ciudad se transformaba en un escenario que hasta entonces parecía imposible.

La tarde en que el invierno mostró toda su fuerza

Con el paso de las horas, la nevada fue ganando intensidad.

Lo que al principio parecía una simple curiosidad meteorológica terminó convirtiéndose en un acontecimiento histórico. Los copos comenzaron a caer con mayor frecuencia y durante largos pasajes de la tarde pudieron apreciarse con claridad incluso a varios metros de distancia.

Hubo mil maneras de registrar el Palacio Municipal bajo la nieve, y no llegamos a tantas, pero sí la tomamos de varios ángulos

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Las ramas de los árboles empezaron a cubrirse de blanco. Los jardines adquirieron un aspecto inusual y los techos de las viviendas retuvieron una fina capa de nieve que, aunque no alcanzó grandes espesores, bastó para transformar completamente el paisaje urbano.

En distintos sectores de Morón, el césped de plazas y parques quedó parcialmente cubierto. Los canteros, los bancos y los automóviles estacionados comenzaron a teñirse de blanco, mientras el aire seguía cargado de pequeños copos que el viento desplazaba lentamente.Para quienes habían nacido después de 1967, aquello era simplemente irrepetible.

Y la Catedral de nuevo, de noche, con nieve. Inmaculada.

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Los chicos fueron los grandes protagonistas

Si hubo un sector de la comunidad que vivió la jornada con una felicidad desbordante, fueron los más pequeños. Apenas los padres comprendieron que la nieve continuaría cayendo, comenzaron a aparecer bicicletas, triciclos y cochecitos infantiles en las veredas. Muchos chicos intentaban atrapar los copos con la lengua, tal como habían visto en películas ambientadas en ciudades nevadas.Otros corrían por las plazas tratando de juntar la nieve suficiente para formar pequeñas bolas o improvisados muñecos, aunque la temperatura del suelo impedía que las acumulaciones alcanzaran el espesor necesario para construir figuras de gran tamaño.

La Plaza de la Artes de noche. El frío hizo retroceder a todos.

Las cámaras familiares trabajaban sin descanso. Cada fotografía parecía destinada a convertirse en un recuerdo para toda la vida. Muchos padres escribieron la fecha detrás de las imágenes impresas semanas más tarde, convencidos de que sus hijos querrían volver a verlas cuando fueran adultos. No se equivocaron.

Una ciudad convertida en un enorme álbum de recuerdos

Durante aquellas horas casi nadie permaneció dentro de su casa. Las familias caminaban sin apuro. Los vecinos conversaban con personas a las que nunca antes habían visto. Los balcones se llenaron de curiosos. Las ventanas permanecían abiertas pese al intenso frío. Los fotógrafos aficionados recorrían el centro buscando el mejor encuadre.

Con el auto sin apagar recorríamos los lugares reconocibles por años. Y nos nos equivocamos. Yo no dijiéramos que es la Plaza de las Artes, pegada al Museo Municipal, cualquiera podría adiviniarlo.

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El monumento al General José de San Martín, la estación de Morón, la Catedral de Morón, la plaza y las calles céntricas quedaron inmortalizados en cientos de imágenes que todavía hoy circulan en redes sociales, grupos de vecinos y álbumes familiares. La nieve había logrado algo poco frecuente. Por unas horas desaparecieron las diferencias políticas, futbolísticas o sociales. Todos compartían el mismo asombro.

El trabajo silencioso de los servicios de emergencia

Mientras miles de vecinos disfrutaban de una tarde inolvidable, los servicios de emergencia permanecían atentos a la evolución del fenómeno.

Los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el personal de Bomberos Voluntarios de Morón y los equipos municipales reforzaron las tareas preventivas propias de una jornada marcada por temperaturas extremadamente bajas.

No fue necesario desplegar operativos extraordinarios ni afrontar situaciones de desastre.

Las intervenciones estuvieron relacionadas principalmente con la prevención, la asistencia habitual y el monitoreo permanente del tránsito y de los espacios públicos.

La verdadera preocupación de las autoridades no era la nieve en sí misma, sino la intensa ola polar que afectaba a buena parte del país y que representaba un riesgo para las personas en situación de vulnerabilidad.

En distintos municipios del Gran Buenos Aires también se intensificaron los recorridos destinados a asistir a personas en situación de calle y a quienes necesitaban abrigo frente a temperaturas que se ubicaban entre las más bajas registradas en muchos años.

Una postal que recorrió todo el país

A medida que avanzaba la tarde, las imágenes de Morón comenzaron a multiplicarse en los canales de televisión. Las cámaras mostraban una escena pocas veces vista. Las plazas cubiertas de blanco. Los árboles con nieve. Los chicos jugando. Las familias caminando con gorros y bufandas. Las fotografías tomadas por vecinos comenzaron a aparecer en diarios, portales de Internet y noticieros. Cada imagen reforzaba la sensación de estar viviendo un hecho extraordinario. No era únicamente Morón. Toda el Área Metropolitana de Buenos Aires compartía la misma sorpresa. Sin embargo, cada localidad sintió que aquella nevada le pertenecía.

Otro ángulo de la Municipalidad pero ya por la noche

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Una marca imborrable en la memoria colectiva

Con el correr de los años, muchos recuerdos cotidianos fueron perdiendo nitidez. Sin embargo, basta mencionar el 9 de julio de 2007 para que miles de vecinos de Morón recuerden con precisión dónde estaban cuando comenzaron a caer los primeros copos. Algunos evocan una reunión familiar por el Día de la Independencia. Otros recuerdan el llamado de un amigo. Muchos aseguran haber salido incrédulos al balcón después de escuchar a alguien gritar que estaba nevando. La memoria conserva imágenes que ninguna fotografía logra reemplazar. El silencio de las calles. El sonido apagado de los pasos sobre el césped. Las risas de los chicos. La emoción de los mayores. La sensación de estar viviendo algo que difícilmente volvería a repetirse.

¿Podrá volver a nevar en Morón?

Desde aquella histórica jornada, cada irrupción de aire polar despierta la misma pregunta.

Los especialistas explican que una nevada en el Área Metropolitana de Buenos Aires requiere la coincidencia de múltiples factores atmosféricos que rara vez se presentan al mismo tiempo. No alcanza con temperaturas muy bajas. También es necesaria una combinación precisa de humedad, circulación de aire frío en distintos niveles de la atmósfera y precipitaciones en el momento justo. Por esa razón, fenómenos como el del 9 de julio de 2007 son considerados excepcionales. No son imposibles. Pero sí extraordinariamente infrecuentes.

La última y se va la crónica de un día insólito en Morón

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La nevada del 9 de julio de 2007, hora por hora

Mientras miles de vecinos disfrutaban del feriado por el Día de la Independencia, una combinación excepcional de aire polar, humedad y precipitaciones dio origen a un fenómeno que marcaría para siempre la historia de Morón. Esta cronología reconstruye los principales momentos de aquella jornada inolvidable.

Aunque los horarios pueden variar algunos minutos según el lugar del distrito y los testimonios de los vecinos, la siguiente secuencia permite comprender cómo evolucionó la histórica nevada que convirtió al oeste del Gran Buenos Aires en una postal invernal.

07:00

Morón amaneció con temperaturas cercanas a los 0 °C, cielo completamente cubierto y una intensa sensación térmica producto de la ola polar que afectaba a gran parte del país.

09:00

Los primeros vecinos comenzaron a comentar el frío inusual. Muchos permanecían en sus casas aprovechando el feriado nacional por el Día de la Independencia.

10:30

En distintos sectores del distrito aparecieron los primeros reportes de agua nieve y copos aislados, inicialmente confundidos con lluvia.

11:30

La nieve comenzó a observarse con claridad en el centro de Morón, Castelar, Haedo, El Palomar y Villa Sarmiento. La noticia empezó a propagarse de boca en boca.

12:30

Cientos de familias salieron espontáneamente a las calles y a la Plaza General San Martín para contemplar un fenómeno que la mayoría nunca había presenciado.

14:00

La nevada alcanzó uno de sus momentos de mayor intensidad. Los espacios verdes, automóviles, techos y bancos de las plazas comenzaron a cubrirse con una fina capa blanca.

15:30

Las cámaras fotográficas registraban escenas históricas mientras chicos y grandes intentaban formar pequeñas bolas y muñecos de nieve. El paisaje era completamente diferente al habitual.

17:00

La intensidad comenzó a disminuir gradualmente, aunque los copos continuaban cayendo de manera intermitente en distintos sectores del partido.

19:00

Con el anochecer, la nieve dio paso a un intenso frío. Miles de vecinos regresaron a sus hogares con fotografías, videos y recuerdos que, diecinueve años después, siguen formando parte de la memoria colectiva de Morón.

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10 datos que quizás no sabías sobre la histórica nevada en Morón

La nevada del 9 de julio de 2007 dejó imágenes imborrables y también una serie de curiosidades que, con el paso de los años, ayudan a comprender por qué aquella jornada sigue ocupando un lugar especial en la memoria de los vecinos. Algunas son ampliamente conocidas; otras suelen pasar inadvertidas.

A casi dos décadas del fenómeno meteorológico más importante registrado en Morón en los últimos tiempos, estos diez datos permiten redescubrir una jornada que cambió por unas horas el paisaje del oeste del Gran Buenos Aires.

1. Fue un lunes feriado.

El 9 de julio de 2007 cayó lunes y coincidió con el Día de la Independencia, lo que permitió que miles de familias estuvieran en sus casas y pudieran salir a disfrutar del fenómeno apenas comenzaron a caer los primeros copos.

2. Hacía cuarenta años que no nevaba.

La estación meteorológica de Morón no registraba una nevada desde junio de 1967, por lo que toda una generación vivió aquel episodio por primera vez.

3. Fue la mayor nevada en el AMBA en casi nueve décadas.

Los especialistas consideran que la del 9 de julio de 2007 fue la nevada más importante registrada en el Área Metropolitana de Buenos Aires desde 1918, un dato que refleja el carácter extraordinario del fenómeno.

4. La ciudad salió espontáneamente a la calle.

No hubo convocatorias ni redes sociales organizando encuentros. La noticia se difundió de boca en boca y, en pocos minutos, miles de vecinos comenzaron a caminar por el centro y las plazas para contemplar un paisaje inédito.

5. La Plaza General San Martín fue el gran punto de encuentro.

El principal espacio público de Morón se convirtió en el escenario más fotografiado de la jornada. Familias enteras se reunieron allí para jugar, tomar imágenes y disfrutar de una postal que parecía llegada desde la Patagonia.

6. El transporte siguió funcionando con normalidad.

A pesar del carácter excepcional del fenómeno, el Ferrocarril Sarmiento y las principales líneas de colectivos continuaron prestando servicio sin interrupciones significativas, favorecidos también por el bajo movimiento propio del feriado.

7. Hubo muñecos de nieve… aunque pequeños.

La acumulación no alcanzó para construir grandes figuras, pero eso no impidió que chicos y grandes improvisaran pequeños muñecos y las primeras «guerras de nieve» en plazas y veredas.

8. Todo ocurrió durante una intensa ola polar.

La nevada fue posible gracias a una combinación excepcional de aire antártico, humedad y temperaturas muy bajas. Aquella irrupción de frío afectó a gran parte del país y dejó registros históricos en numerosas provincias.

9. Las fotos de aquel día siguen circulando.

Muchas de las imágenes tomadas con cámaras digitales y teléfonos de la época todavía aparecen cada invierno en redes sociales, grupos de vecinos y álbumes familiares, convirtiéndose en un verdadero patrimonio visual de la ciudad.

10. Hay una pregunta que vuelve cada invierno.

Cada vez que el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una ola polar intensa, la misma ilusión reaparece entre los vecinos de Morón: «¿Y si vuelve a nevar?». Hasta ahora, ninguna otra jornada logró repetir la magia del 9 de julio de 2007.

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