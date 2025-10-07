Ya construyen la Estación Morón Provisoria

El Municipio de Morón informó que el paso a nivel Belgrano permanecerá cerrado por obras de renovación integral desde el 6 hasta el 27 de octubre inclusive.

Es parte de los trabajos trabajos de modernización y puesta en valor de la Estación Morón de la línea del Ferrocarril Sarmiento, impulsados por el Ministerio de Transporte de la Nación. Retoma el Proyecto de 2024 cuando se planteó una renovación que jamás se hizo.

Estaría sería la segunda en cincuenta años. La dictadura militar fue lo que ordenó la demolición de la histórica Estación Morón y nunca realizó la obra de sustitución. Ahora, se corre la Estación Morón a Sarmiento al 300, entre Larrea y Beruti, Morón Centro Lado Sur.

Anden Provisorio de la Estación Morón en plena construcción

Las tareas contemplan una intervención completa sobre la infraestructura ferroviaria y la calzada vehicular, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y la funcionalidad del área. Entre los trabajos previstos se incluyen el reemplazo de rieles, durmientes y fijaciones, la alineación de vías, la pintura de sendas peatonales y vehiculares, y el reemplazo y pintura de laberintos.

La obra demandará aproximadamente 18 meses hasta su finalización. Para evitar la interrupción del servicio ferroviario, se habilita el andén provisorio en dirección a Haedo, ubicado a unos 300 metros, donde se detendrán las formaciones mientras se trabaja en la reconstrucción del andén actual.

Área de Trabajo u Obrador para la construcción del Anden Provisorio de la Estación Morón

En esta primera etapa, los trabajos se concentrarán sobre el andén norte (sentido a Once), y una vez finalizados, se avanzará con la rehabilitación de la estación y el traslado del andén provisorio al sector sur, donde se repetirá el mismo procedimiento.

Esta intervención, coordinada entre el Ministerio de Transporte de la Nación y el Municipio de Morón, constituye un paso fundamental en el sistema ferroviario y en la mejora de la conectividad, seguridad y calidad del servicio para los vecinos y vecinas del oeste del conurbano bonaerense.

Morón arma un anden Provisorio de la Estación Morón

En 1980 se dio a conocer un proyecto integral de remodelación de la Estación Morón

El proyecto de la nueva estación de la última Dictadura Cívico Militar

Aquel proyecto tenía como diseño una planta baja y un primer piso, con cocheras en subsuelo que todavía hoy, existen. Para lograrla, se derrumbó la histórica Estación de Morón, se construyeron andenes provisorios y se lanzó la licitación para la nueva obra.

Sin embargo, jamás se hizo, pese a que fue auspiciada como la principal estación del Ferrocarril Sarmiento «para 100.000 usuarios» en la Revista de la Asociación Comercial Morón. Incluso se vendieron locales comerciales para financiar la obra que algunos comerciantes de Morón compraron sin jamás recibir el inmueble.

La demolición de la estación original comenzó el 2 de enero de 1980 con la demolición del edificio viejo y se prometía en un año la base principal, andenes y boleterías.

La foto a continuación exhibe como quedó la Estación Morón luego de la demolición.

El inicio de la reforma que había planteado la última Dictadura Cívico Militar y jamás se concretó

Para lograr la obra, Ferrocarriles Argentinos había firmado un convenio con Martínez Anticresis SACIF. La firma no sólo construiría la estación sino que también la explotaría. En ese entonces gobernaba la Argentina la dictadura Cívico Militar que encabezó Jorge Rafael Videla.

El dato no es menor porque la corrupción no sólo es parte del mundo político argentino, también, cuando la política quedó «suspendida», los hechos de corrupción se sucedieron sin encontrar culpables.

Sobre Martínez Anticresis SACIF hoy no hay un dato certero. Nadie sabe dónde están los papeles de la empresa ni quienes la fundaron. Para eso justamente se pacta un convenio de «anticresis», que es un acuerdo de partes. Cuando no se cumple, se deshace vía judicial y punto.

En ese entonces fue entre la empresa privada y las Fuerzas Armadas. El trato de anticresis indica que a medida que se recupera el dinero invertido, el dueño del bien, en este caso el Estado Nacional, retoma su calidad de propietario.

También se promocionaba la obra porque no habría gastos por parte del estado. La idea era que Martínez Anticresis SACIF vendiera locales a los comerciantes y con ese dinero construya la estación. Locales vendió, a varios, entre ellos al propietario de las cinco disquerías más importantes de Morón, R.M., quién pagó al contado a cambio de la nada misma.

El proyecto se estableció en dos partes: 1) Obra Ferroviaria y 2) Obra Comercial. Y con una dimensión de 4.500 metros cuadrados cubiertos.

La dirección técnica quedó en manos del Estudio CESCO (Centro de Estudios de la Construcción) que, obviamente, ya no existe.

Y proyectó cuatro niveles: A) Garaje para Estacionamiento (que todavìa existe y pueden ingresar 100 autos); B) Planta Baja (halls, boleterías y comercios); C) Primer Piso (Locales y Dependencias) y D) Puente Peatonal.

La obra en total iba a tener 36 locales comerciales y se iba a «montar» con estructuras prefabricadas. Las estructuras prefabricadas habían sido solicitadas a las empresas Enderle Tauber SA y Astori SA. Enderle Tauber funciona todavía en su sede la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la calle Lorenzo Lugones 2140.

¿Cómo será la renovación de la Estación Morón?

Render de la Estación Morón según el proyecto de la última Dictadura Cívico Militar

Retomarán la reconstrucción de la estación Morón. En el contexto del plan de acción vinculado a la declarada «Emergencia Ferroviaria», Trenes Argentinos Infraestructura anunció la apertura de la licitación para renovar la Estación Morón. La estación del Ferrocarril Sarmiento presenta problemas estructurales en sus andenes. Esto significa que pueden derrumbarse. Por esta razón, ambos serán reconstruidos.

Llos documentos licitatorios, «Adecuación de la infraestructura y remodelación de la Estación Morón – Línea General Sarmiento«, señala que se demolerán los andenes y reconstruirán, ya que tienen problemas estructurales.

Para evitar interrupciones en el servicio de pasajeros, se construirán andenes provisorios. Estos andenes provisorios se instalarán hacia el este de la estación, en dirección a Once, específicamente entre las calles Luis Antonio Beruti y Domingo French, a 500 metros de la ubicación actual de la Estación Morón.

Primero, se reconstruirá el andén ascendente definitivo, trasladando el servicio al andén provisorio correspondiente. Ya finalizada esa obra, se habilitará y comenzará la refacción del andén descendente, garantizando la continuidad del servicio. Además de la reconstrucción de los andenes, el proyecto incluye mejoras en accesibilidad, servicios y seguridad.

También contempla la renovación de las oficinas, boleterías y espacios destinados al personal y fuerzas de seguridad, junto con la modernización del hall, los refugios y la instalación de iluminación LED, cámaras y sistemas de audio.