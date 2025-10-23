Funcionarios de Morón viajaron a Chile para promover la exportación local

Funcionarios de Morón viajaron a Chile

Entre el 15 y el 16 de octubre, funcionarios de Morón viajaron a Chile, con el objetivo de fortalecer la internacionalización de las PyMEs locales y generar nuevas oportunidades de cooperación y negocios en el mercado chileno.

La delegación empresarial, estuvo encabezada por el director de Comercio Internacional de la Secretaría de Producción del Municipio, Germán Suárez y siete empresas de los sectores metalúrgico, de maquinaria industrial, automotriz, tratamiento de agua, insumos industriales y alimentario, algunas de ellas pertenecientes al Clúster de Energía y Minería de Morón.

Durante las jornadas, la comitiva desarrolló una agenda de reuniones con referentes institucionales y empresariales de cada sector. Uno de los encuentros tuvo lugar en la Embajada Argentina en Chile, junto al equipo de la sección económica y comercial. Se abordaron temas vinculados al contexto económico y político chileno, las oportunidades para PyMEs argentinas y futuras acciones conjuntas.

Otra de las reuniones fue con la Comunidad Ciudad Empresarial Huechuraba, un modelo de desarrollo de polo empresarial, donde se presentó la oferta de las empresas moronenses y se acordó evaluar su participación en la feria empresarial 2026 del principal parque corporativo de Santiago.

También se visitó La Fábrica de Renca, un espacio de innovación y apoyo a emprendedores locales; se mantuvo una reunión con el gerente general de GNL Chile S.A., para explorar oportunidades en la cadena de valor del gas natural; y se presentó el Clúster de Energía y Minería de Morón ante Methanex Chile, empresa líder en producción de metanol en Latinoamérica, que manifestó interés en conocer las capacidades técnicas de las empresas locales.

Según detallaron desde el Municipio, tres de las empresas mostraron su interés en concretar operaciones de exportación en el corto plazo, a partir de los contactos generados durante la misión. Los rubros alcanzados incluyen insumos alimenticios, equipos para gas comprimido y tecnologías de aprovechamiento de calor por resistencias eléctricas.

El viaje permitió fortalecer los lazos con instituciones chilenas clave en materia de energía, desarrollo productivo, innovación y cooperación intermunicipal.

Parte de la misión fue financiada por las propias empresas participantes, que recibirán una compensación a través del crédito fiscal de la Tasa TISH otorgado por el Municipio.