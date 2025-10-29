Noticias destacadasConurbano

Servicio limitado en el Tren San Martín por obras ¿Cuándo?

Desde Trenes Argentinos anunciaron que habrá servicio limitado en el Tren San Martín durante el domingo 2 de noviembre por un recambio del tendido de vías.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Servicio limitado en el Tren San Martín

Servicio limitado en el Tren San Martín

Durante el domingo 2 de noviembre se efectuará el recambio del tendido de vías en el paso a nivel Entre Ríos entre las estaciones Sol y Verde y Pte. Derqui por lo que habrá servicio limitado en el Tren San Martín.

De esta forma, el servicio circulará entre Retiro y José C. Paz.

Las tareas incluyen: el cambio de losetas, el mantenimiento pesado del tendido, el reemplazo de durmientes y el mantenimientos de los desagües.

Asimismo quedará suspendido el domingo el servicio de larga distancia que une las localidades de Retiro con Junín y su vuelta desde la localidad bonaerense.

Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar el servicio haciendo Click Aquí.

También habrá modificaciones en el Tren Sarmiento, y es que los trenes no pararán en Liniers del viernes al domingo debido a obras entre los pasos a nivel Barragán y Granaderos.

