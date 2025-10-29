NacionalesNoticias destacadas

Línea Sarmiento: Los trenes no pararán en Liniers del viernes al domingo

Por trabajos de señalización los trenes no pararán en Liniers el viernes 31, entre las 10 y las 15, y el sábado 1° y domingo 2 de noviembre, durante las 24 horas.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Los trenes no pararán

Los trenes no pararán en Liniers por obras

Desde Trenes Argentinos comunicaron que debido a obras entre los pasos a nivel Barragán y Granaderos, el servicio de la línea Sarmiento se verá modificado durante el fin de semana.

De esta forma las formaciones no se detendrán en Liniers el viernes 31, entre las 10 y las 15, y el sábado 1° y domingo 2 de noviembre, durante las 24 horas.

Los trabajos son ejecutados en el marco de la Emergencia Ferroviaria y contemplan el corte de energía sobre las cuatro vías, en forma escalonada, para el tendido de cables troncales del nuevo sistema de señalamiento.

Según explicaron, la obra de renovación de la señalización posibilitará incrementar los niveles de seguridad operacional y evitar las reiteradas fallas que presenta el mecanismo.

Otras afectaciones del servicio

Durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre se efectuarán montaje de nuevos aparatos de vía en la estación Caballito.

Cabe destacar que es necesario cortar la energía en el tercer riel. Por ello, los servicios del ramal Once-Moreno circularán limitados entre Liniers y Moreno solamente, sin llegar a la terminal porteña.

Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar novedades haciendo Click Aquí.

Noticias relacionadas

CyberMonday 2025: fechas, ofertas y consejos para comprar seguro

CyberMonday 2025: tres días de ofertas, descuentos y seguridad online El CyberMonday 2025 se realizará del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre y promete...

Vuelve la Noche de las Heladerías con promociones

Llega la 9° edición de la Noche de las Heladerías Del 10 al 16 de noviembre se llevará adelante la Semana del Helado Artesanal, donde...

El Hospital Posadas realizó cuatro donaciones de órganos en tres semanas

Cuatro donaciones de órganos en tres semanas en el Hospital Posadas El Hospital Posadas informó que, en las últimas tres semanas, se realizaron cuatro nuevos...

Un análisis de las Elecciones 2025

Un análisis de las Elecciones 2025. Una batalla tras otra. Ahora resulta que hay culpables provinciales. El Ministro de Economía que se despedía en...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img