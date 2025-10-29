Línea Sarmiento: Los trenes no pararán en Liniers del viernes al domingo

Los trenes no pararán en Liniers por obras

Desde Trenes Argentinos comunicaron que debido a obras entre los pasos a nivel Barragán y Granaderos, el servicio de la línea Sarmiento se verá modificado durante el fin de semana.

De esta forma las formaciones no se detendrán en Liniers el viernes 31, entre las 10 y las 15, y el sábado 1° y domingo 2 de noviembre, durante las 24 horas.

Los trabajos son ejecutados en el marco de la Emergencia Ferroviaria y contemplan el corte de energía sobre las cuatro vías, en forma escalonada, para el tendido de cables troncales del nuevo sistema de señalamiento.

Según explicaron, la obra de renovación de la señalización posibilitará incrementar los niveles de seguridad operacional y evitar las reiteradas fallas que presenta el mecanismo.

Otras afectaciones del servicio

Durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre se efectuarán montaje de nuevos aparatos de vía en la estación Caballito.

Cabe destacar que es necesario cortar la energía en el tercer riel. Por ello, los servicios del ramal Once-Moreno circularán limitados entre Liniers y Moreno solamente, sin llegar a la terminal porteña.

Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar novedades haciendo Click Aquí.