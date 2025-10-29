MorónNoticias destacadasSalud

El Hospital Posadas realizó cuatro donaciones de órganos en tres semanas

En menos de un mes, el Hospital Posadas concretó cuatro donaciones de órganos y tejidos, reafirmando su compromiso con la procuración y el valor solidario de salvar vidas.

Por Aldana Farinelli

El Hospital Posadas informó que, en las últimas tres semanas, se realizaron cuatro nuevos procesos de donación de órganos y tejidos, marcando un nuevo avance en su compromiso con la salud pública y la solidaridad.

Desde la institución, se destacó el trabajo del equipo de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT), que forma parte del Programa Procurar del Ministerio de Salud de la Nación, encargado de coordinar y fortalecer los procesos de donación en todo el país.

«Detrás de cada procedimiento hay un enorme acto de amor al que honramos con compromiso», expresaron a través de sus redes sociales.

Cabe destacar que con el fin de incrementar la disponibilidad de órganos y tejidos para trasplante, el INCUCAI, en forma conjunta con los Organismos Provinciales, desarrolla el Programa PROCURAR.

La implementación se realizó en establecimientos hospitalarios nacionales, provinciales y municipales seleccionados de acuerdo con la potencialidad generadora de donantes de órganos y tejidos y en conformidad con criterios específicos.

Con la creación de las Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos se promueve un modelo intrahospitalario que involucra a los establecimientos asistenciales en los procesos de detección, selección y tratamiento de los potenciales donantes.

En el marco del Programa, y a través del Fondo Solidario de Trasplante, el INCUCAI brindaasistencia técnica y financiera a los establecimientos seleccionados, a fin de atender las necesidades de inversión para la puesta en marcha de las UHPROT.

