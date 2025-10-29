El Hospital Posadas realizó cuatro donaciones de órganos en tres semanas

Cuatro donaciones de órganos en tres semanas en el Hospital Posadas

El Hospital Posadas informó que, en las últimas tres semanas, se realizaron cuatro nuevos procesos de donación de órganos y tejidos, marcando un nuevo avance en su compromiso con la salud pública y la solidaridad.

Desde la institución, se destacó el trabajo del equipo de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT), que forma parte del Programa Procurar del Ministerio de Salud de la Nación, encargado de coordinar y fortalecer los procesos de donación en todo el país.

«Detrás de cada procedimiento hay un enorme acto de amor al que honramos con compromiso», expresaron a través de sus redes sociales.

Cabe destacar que con el fin de incrementar la disponibilidad de órganos y tejidos para trasplante, el INCUCAI, en forma conjunta con los Organismos Provinciales, desarrolla el Programa PROCURAR.

La implementación se realizó en establecimientos hospitalarios nacionales, provinciales y municipales seleccionados de acuerdo con la potencialidad generadora de donantes de órganos y tejidos y en conformidad con criterios específicos.

Con la creación de las Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos se promueve un modelo intrahospitalario que involucra a los establecimientos asistenciales en los procesos de detección, selección y tratamiento de los potenciales donantes.

En el marco del Programa, y a través del Fondo Solidario de Trasplante, el INCUCAI brindaasistencia técnica y financiera a los establecimientos seleccionados, a fin de atender las necesidades de inversión para la puesta en marcha de las UHPROT.