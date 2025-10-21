El Hospital Posadas se tiñó de Rosa por el Cáncer de Mama

El Hospital Posadas se tiñó de Rosa

Cada 19 de octubre se conmemora esta fecha tan especial que señala la importanca de que un diagnóstico precoz salva vidas: permite tratamientos más efectivos y menos invasivos, y brinda a quienes atraviesan esta enfermedad mayores posibilidades de recuperación.

Desde el Hospital Posadas hicieron hincapié en que «conocer los factores de riesgo, realizar controles periódicos y acceder a información confiable y actualizada son fundamentales para cuidar la salud».

«Hoy iluminamos nuestro hospital como un gesto de conciencia y acompañamiento de las personas que atraviesan este camino y sus familias», expresaron a través de sus redes sociales desde el nosocomio.

Acerca del cáncer de mama

El cáncer de mama es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de las células de la mama que forman un tumor maligno. Puede afectar a cualquier mujer. Las posibilidades de que aparezca aumentan con la edad, en especial a partir de los 50 años.

La mamografía puede detectar el cáncer de mama cuando el nódulo todavía no es palpable o lo es mínimamente. En estos casos es posible recurrir a tratamientos menos agresivos que los que se realizan cuando el cáncer está más avanzado.

Cuando el cáncer provoca síntomas y alteraciones de la mama detectables en el examen físico, se pueden observar retracción del pezón, cambios en la textura y el color de la piel, prurito o lesiones descamativas en el pezón.

Se recomienda que todas las mujeres de 50 a 69 años se realicen al menos una mamografía cada dos años junto a un examen físico de las mamas por parte de un profesional de la salud. Tanto las mujeres menores de 50 años como las mayores de 69, deben consultar con el médico acerca de la conveniencia de hacer o no una mamografía.