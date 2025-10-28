Un análisis de las Elecciones 2025. Una batalla tras otra. Ahora resulta que hay culpables provinciales. El Ministro de Economía que se despedía en Plaza de Mayo abrazando a la gente, pasó a ser el estratega endemoniado que llevó a la Provincia a la derrota. Muy fácil, ¿no?

Porque no decirse la verdad, porque todo depende un sujeto político, de una decisión, de un gesto, de un paso en el balcón.

Pienso diferente. Los votos están. Faltan candidatos. Candidatos reales, de carne y hueso, novedosos, contemporáneos, que sepan recorrer de a pie los bordes de la sociedad y puedan regresar al centro sin rasguños.

Arranco con esta frase porque ¿qué tipo de candidato es Jorge Taina? Un hombre de 75 años al que la juventud no conoce. ¿Qué tipo de candidato es Juan Grabois? Un hombre de 42 años que logró voltear a José Luis Espert de la lista de La Libertad Avanza y dejó la puerta abierta para que el mejor de ellos asumiera el primer lugar. ¿Fue una buena decisión? ¿Fue mala? ¿Fue a destiempo? No fue una buena decisión. Fue mala y a destiempo.

Ahora bien, cómo ir a una elección sin Comando Electoral, sin una Campaña Planificada, marchando a San José 1111 el 17 de Octubre pidiendo la libertad de Cristina a la que la clase media y amplios sectores populares ya no reconocen como referente central. Es imposible. Pero así fue y la campaña se transformó una batallas tras otra.

Cómo dejar a todos y cada uno de los intendentes afuera de la lista e incluso agregar una segunda candidata de Necochea, Jimena López, el tercero, el mismo Juan Grabois, de Vicente López, donde el peronismo jamás ganó ni va a ganar; después tres más San Isidro, y de nuevo: donde nunca jamás ganó el peronismo ni va a ganar; ningún candidato a diputado nacional ni por La Matanza, ni por Lomas de Zamora, ni por Merlo. ¿Así se construye una lista? Era invotable. ¿Y quién la construyó? La misma que ungió a Daniel Scioli como candidato a Presidente y hoy forma parte del Gabinete del Presidente Javier Mieli, y luego a Alberto Fernández, que está proceso por Violencia de Género. Perdonen, pero fue ella. Seamos claros. Fue Cristina.

Por otro lado, sí es cierto que en las elecciones del 7 de septiembre los intendentes de Fuerza Patria tuvieron un rol central y que incluso 15 de ellos fueron como candidatos testimoniales en las listas para la Legislatura o los Concejos Deliberantes. Pero no podían repetir esa estrategia el 26 de octubre.

Kicillof, Cristina, la renuncia de Néstor y el baile en el balcón

¿Que el gobernador desdoblara la elección fue una mala idea? Sí claro. La primer elección, la del 7 de septiembre funcionó como una PASO y consumió energía y dinero. Así que desde el 7 de septiembre, La Libertad Avanza puso en marcha la reagrupación y el ordenamiento de su espacio.

El kirchnerismo culpa a Axel Kicillof por el desdoblamiento y asegura que Cristina “tenía razón” cuando se oponía. Pero los intendentes de Movimiento Derecho al Futuro rechazan esto, qué otro caso van a hacer después de todo. Argumentan que la lista que armó la expresidenta fue “mala”, lo que es cierto, y que si no se hubiera desdoblado hubieran “perdido todo”, sin dar detalles. ¿Todo qué? Los concejos deliberantes, porque la Cámara de Diputados ya la tenían perdida.

Y agrego un punto más, el caso del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. El jefe comunal molesto con e kirchnerismo desde que los sacaron a la fuerza de la Presidencia del PJ Bonaerense para que asuma Máximo Kirchner obtuvo 77 mil votos contra 45 mil que faltaron para ganarle en la provincia a La Libertad Avanza. ¿Y ahora? Era cosa de mantenerlo dentro. Pero no «afuera» y a perder.

El post a su vez elección deja dos reflexiones más. Por un lado, desde 2005, cuando Cristina enfrentó a Chiche Duhalde en la Provincia de Buenos Aires por una banca en la Cámara de Senadores de la Nación, que no gana el kirchnerismo en territorio bonaerense una elección intermedia. Veinte años que no gana, sí, veinte. Una acumulación de malas estrategias que no se tradujeron en saber.

Por otro lado, cuando en 2009 Néstor Kirchner se presenta como candidato a diputado nacional y pierde por un punto frente a Francisco de Narváez, al otro día renuncia a la presidencia del Partido Justicialista de la Nación. Cristina no fue candidata. No puede. Esta detenida en su domicilio. Al enterarse de los resultados salió a bailar al balcón de San José 1111. ¿Feliz? Supongo, ahora, ¿feliz por qué? Porque ella tenía razón, ¿y enton?, qué gana el pueblo, los desocupados, los desamparados, los trabajadores con que la ex Presidenta tenga razón y la elección se haya perdido. Un «yo te dije» vale tan poco como la lista que armó sin ninguna figura novedosa. Viven, los dirigentes digo, se entiende, viven en una interna permanente.

Un análisis de las Elecciones 2025: la unidad destrozada y el aprendizaje

El domingo a la noche se mostró una foto que atrasa: la de Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof. Una foto de la unidad destrozada. Un oximoron, pero esa es la unidad que hoy, 28 de octubre de 2025, es posible afirmar.

Se puede decir cualquier cosa del rival. No todo es válido, pero vista la actualidad, se le puede decir y hacer cualquier cosa. Lo que no se puede es subestimarlo. El rival aprende. Y cuánto más suma, más aprende.

Aclaro esto porque es cierto que Fuerza Patria sacó los mismos votos que en septiembre. Pero La Libertad Avanza no. Por el contrario, aumentó la cantidad de gente que fue a votarla y todo, quizás, por medio a que la inestabilidad del gobierno aún los afectara más.

Un análisis de las Elecciones 2025: LLA y los Sindicatos

Por otro lado, Fuerza Patria no propuso, se opuso. No pasó de ahí. La Libertad Avanza propuso, sí, entre otras coas la Reforma Laboral. Será la gente la quiere. Será que la agenda peronista está desactualizada. Será un debate que la clase media quiere dar. Sea lo que fuese, propuso. No gusten a no sus propuestas, propuso.

Ahora están preocupados los sindicalistas, justo ahora, ¿por qué? Porque van a perder afiliados quizás. Que yo sepa nunca estuvieron preocupados. Nunca se vieron amenazados excepto por un grupito que se agrupó en la CGT de los Argentinos en los ´70 que lidero el gráfico Raimundo Ongaro. Después jamás los noté preocupado. La gran mayoría supo convivir con todos los gobierno democráticos o no.

Pero ahora, algunos sindicalistas ponen en la mira en la estrategia “errada” elegida por Cristina Kirchner y Axel Kicillof para los comicios legislativos. Apuntan a “la falta de campaña” del PJ e incluso critican que “casi no se lo vio” a Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Tampoco se vio al sindicalismo hacer campaña por Jorge Taina en los territorios, ni en los gremios, ni en los espacios turísticos que poseen, ni en los campos recreativos con que cuenta. El sindicalismo apostó cero a Jorge Taina.

Hasta ahora, los cambios en la legislación laboral fueron objeto de análisis en el Consejo de Mayo, esa instancia de diálogo multisectorial de la que participa Gerardo Martínez en nombre de la CGT y que era mirada de reojo por sindicalistas del ala dura que pugnaban por dinamitar el diálogo con el Gobierno y volver a las protestas. En ya es tarde, ahora tendrán que sentarse a hablar sí o sí y con quién sea del gobierno. No me dan pena los sindicalistas. Sí los trabajadores. Pero votaron una reforma laboral. Supongo que piensan que no saldrá.

También el Gobierno Nacional propone propone eliminar la reelección perpetua de los gremialistas, prohíbe la cuota solidaria que sostiene “la caja sindical”, garantiza la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para “democratizar las obras sociales”. Un shock de medidas de terror para los sindicalista que ya dijeron que no en 1984 al rechazar la Ley Mucci.

Un análisis de las Elecciones 2025: La gente sabe lo que no quiere

Enumeremos los principales: la promoción de la criptomoneda $Libra, las 10 maletas que eludieron los controles aduaneros y las sospechas de una red de recaudación de sobornos en la compra de medicamentos para discapacitados. Okey, pone los pelos de punta.

Ahora bien, podemos nombrar solo la Tragedia de Once que ocurrió el miércoles 22 de febrero de 2012. Fue bajo la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Siguió gobernando. Como si nada. Relleno de dinero el Ministerio de Transporte que comenzó a menajar Florencio Randazzo y punto.

¿Qué significa esto? Que el voto no siempre es racional, en ocasiones es emotivo. Hay un voto emotivo para el Presidente Javier Milei. Tiene sus fanáticos. Tiene quién lo quiere. Quizás no nos guste como insulta, que cante (horrible) en el Movistar Arena, como se vista, su relación con la hermana y un millón de cosas más. Pero aunque odiemos esto, Javier Milei enamoro a un porcentaje de la población.

Y pese al ajuste, a la recesión, a la inestabilidad, a los despidos, al cierre de comercios, al cierra de fábricas ese núcleo de enamorados de Javier Milei, vota, vota y vota.

Un análisis de las Elecciones 2025: Los intendentes se desmarcan

Comenzó el intendente de Ensenada, Mario Secco (seis mandatos consecutivos, sí, seis) y le siguió Gastón Granados, el intendente de Ezeiza.

Grandos dijo: “Es un mensaje para nuestros dirigentes nacionales, que tienen que entender que los intendentes somos los que generamos los votos. Hoy los vecinos respaldan a los gobiernos locales, a los que levantamos la basura, cambiamos la lamparita y tapamos los pozos”.

Y Secco agregó: “A veces cuando hay que buscar un chivo quieren agarrar a los intendentes, y me duele tremendamente porque estamos haciendo un trabajo extraordinario. Es una barbaridad decir que los intendentes nos borramos. En 22 años de gestión, siempre pasa lo mismo: cuando voy en la boleta, rondamos los 70 puntos, y cuando no, baja un poco. Pero igual hicimos una gran elección”.

Un análisis de las Elecciones 2025: ¿Quién te sacó votos?

Sólo con los votos de Fernando Gray, se ganaba en la Provincia de Buenos Aires. Sumados los votos de Santiago Cúneo, Florencio Randazzo y Alberto Samid, también. Pero la lista la armó el unicato y no penetró en la gente.

Un análisis de las Elecciones 2025: Morón en Guerra

«Mientras el peronismo se mantuvo firme en Ituzaingó, Hurlingham, Merlo y Moreno, en Morón fueron los libertarios quienes se alzaron con el triunfo», escribió Héctor Salamanca en el portal de la Radio Pública del Oeste ubicada en Ituzaingó. Lo dijo aunque no con todas las letras. La frase bien armada sería: De todos los Municipios que Gobierna Fuerza Patria, solo se perdió en Morón.

Y en la misma noche del domingo 26 de octubre de 2025 empezó el fuego de Nuevo Encuentro pasando factura al intendente de Movimiento Derecho al Futuro por haber perdido.

«Es el único distrito del Conurbano que gobernamos y se perdió», dijo Diego Spina, ex Secretario de Gobierno de Lucas Ghi. Luego Presidente del Bloque de Concejales. Y hoy, aunque de licencia, virtual vice intendente de Morón. «Y es producto de un mal Gobierno y una dirigencia que se encierra en sí misma», añadió. Y agregó: «Estamos nosotros y nosotras, no hay un grupo de cobardes como son los que gobiernan hoy Morón».

Por su parte, la diputada nacional y senadora provincial electa, Mónica Macha, acusó a Ghi por «bastardear» a Nuevo Encuentro y «dejarlo fuera del Gobierno». Y fue aún más crítica al señalar que: «Hacer mierda todo lo que se construyó en tantos años también tiene consecuencias».

El intendente Lucas Ghi, fiel a su estilo, no salió a responderles. Solo dijo que los intendentes: “jugaron pleno, absolutamente. Esa lógica no resiste mayor análisis”. Okey, ahora por mi parte campaña en Morón no ví excepto la de Nuevo Encuentro. Y justamente fue en Morón el único lugar donde se perdió. Ituzaingó vivió 40 días de campaña y ganó y lo mismo hizo Hurlingham. Que me disculpe el intendente porque a esto hay que sumarle la gestión que esta complicada, atrasada y cruzadas por una interna.

Ví afiches dobles de Ghi y Ghi (por Lucas y por José María) o Ghi es Morón y sólo pintadas por Jorge Taina.

Ví más entusiasmo por Milo J y el Deportivo Morón que por el resto del distrito. Perdón, soy leal conmigo al decir esto. Eso fue lo que ví.

“El fenómeno de la intervención de Estados Unidos, esta cosa de que si perdía el gobierno venia un ciclo de inestabilidad e incertidumbre operó en la cabeza de muchos”, esta frase de Ghi es cierta. El miedo operó en los sectores independientes, pendulares, en los convencido no, sabían que iban a votar.

Pero Lucas Ghi no habló de la propia interna que tiene y adujo que perdió en Morón porque “los circuitos donde hubo una participaron mayor en términos comparativos entre septiembre y octubre están vinculados a otras fuerzas políticas y eso género que se revierta el resultado aquí también en nuestro distrito”. Esta frase bien no la entiendo. No se si le carga la responsabilidad a Gray, Santiago Cúneo, Florencio Randazzo y Alberto Samid o La Libertad Avanza. En ambos casos, para simplificar, hubo más votos pero solo del lado de LLA.

Por último dijo: “Milei es un señor que viene a reconfigurar el país a establecer relaciones de poder en donde a los que menos tienen les va a ir peor y los que más tienen cada vez van a tener más, desde ahí tenemos que plantear el debate”.

Un análisis de las Elecciones 2025: Lo último como reflexión

Juan Domingo Perón jamás ganó desde el exilio. Ganó recién cuando pudo volver a poner los pies en estas tierras.

Un análisis de las Elecciones 2025: Resultados en Morón

La Libertad Avanza : Septiembre: 38,92 % – Octubre: 43.16%

: Septiembre: % – Octubre: Fuerza Patria : Septiembre: 44,27 % – Octubre: 38.12%

: Septiembre: % – Octubre: FIT – Unidad: Septiembre: 4,37% – Octubre: 5.87%

Un análisis de las Elecciones 2025: El resto de las fuerzas

Provincias Unidas : 3.42%

: 3.42% Propuesta Federal: 2.60%

2.60% Partido Nuevo BA : 1.61%

: 1.61% Coalición Cívica – Ari : 0.97%

: 0.97% Frente Patriota Federal : 0.93%

: 0.93% Potencia : 0.75%

: 0.75% Proyecto Sur : 0.58%

: 0.58% MAS : 0.49%

: 0.49% Unión Liberal : 0.46%

: 0.46% Nuevos Aires: 0.40%

0.40% Unión Federal : 0.39%

: 0.39% Liber.ar: 0.17%

Un análisis de las Elecciones 2025: Los posibles candidatos

Fuerza Patria: Martín Sabbatella, Martín Marinucci, José María Ghi, Estefanía Franco.

La Libertad Avanza: Analía Zappulla, Ariel Diwan.