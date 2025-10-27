La UM fue distinguida por Coursera como caso de éxito en innovación educativa.

La UM fue distinguida por Coursera, como caso de éxito a nivel internacional en materia de innovación educativa por su programa de Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales.

El reconocimiento destaca la capacidad de la Universidad para responder a una necesidad concreta del mercado laboral: la creciente demanda de habilidades blandas y socioemocionales. Para ello, la UM implementó trayectos formativos complementarios y gratuitos, elaborados a partir de los contenidos de Coursera.

El objetivo es que sus estudiantes adquieran competencias clave para la empleabilidad y egresen con un perfil profesional más integral, alineado con las habilidades que las empresas buscan hoy.

Los Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales están organizados en cuatro ejes: Comunicación Efectiva, Liderazgo y Creatividad, Inteligencia Emocional y Gestión de Proyectos e incluyen contenidos sobre el uso de tecnologías innovadoras.

Los alumnos obtuvieron una certificación conjunta emitida por la UM y por las universidades y empresas líderes que integran la plataforma Coursera.

Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes de la UM y experto en educación digital, fue el encargado de exponer la experiencia de la universidad. “Estamos dando una respuesta concreta a una demanda que el mercado nos hizo saber. Este proyecto articula la formación de grado tradicional con habilidades profesionales esenciales que hoy son un diferencial clave en la empleabilidad de nuestros egresados”.

Asimismo, la UM incorporó recientemente un Programa Especializado en Pensamiento Crítico, orientado a fortalecer la capacidad analítica, la resolución de problemas complejos y la toma de decisiones fundamentadas, que se suma al Programa en Inteligencia Artificial Generativa implementado desde 2024.