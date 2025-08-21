Programa de Pensamiento Crítico en la Universidad de Morón

La Universidad de Morón (UM) presentó el Programa Especializado en Pensamiento Crítico, que tiene por objetivo fortalecer competencias clave como la lectura comprensiva, la detección de argumentos sólidos, la reflexión profunda y la toma de decisiones responsables.

El lanzamiento contó con la participación de Julián Alvarellos, representante de IBM y especialista en Data & AI, quien subrayó: “El dominio de la inteligencia artificial (IA) y de las nuevas tecnologías es un complemento esencial para los profesionales que buscan las empresas. En este camino de evolución tecnológica constante, el pensamiento crítico se convierte en un factor clave”.

En la misma línea, Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes y experto en educación digital, llamó a ver la IA como «un catalizador para repensar la educación superior» y destacó la importancia de potenciar en los jóvenes los «estudios y su desarrollo profesional, sin perder de vista el pensamiento crítico y las habilidades humanas».

Desde la UM remarcaron que, más allá del manejo técnico, las empresas valoran cada vez más a los profesionales capaces de analizar, cuestionar, innovar y liderar en entornos dinámicos.

La Casa de Altos Estudios también cuenta con los Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales (liderazgo, comunicación, inteligencia emocional y gestión de proyectos), disponibles sin costo adicional para estudiantes de todas las carreras y el Programa Especializado en Inteligencia Artificial Generativa.

La UM continúa potenciando su ecosistema digital con la utilización de Anthology + Blackboard, la plataforma de enseñanza número uno del mundo, y experiencias inmersivas en aulas de realidad virtual.

Cabe recordar que la UM ha firmado acuerdos con empresas que promueven pasantías y oportunidades laborales tempranas.