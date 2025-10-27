Cinthia Frías: “El intendente Ghi tiene que dejar de proteger a Hernán Sabbatella”

Cinthia Frías apuntó contra el intendente Ghi

Una nueva denuncia recae sobre el titular del área Legal y Técnica Hernán Sabbatella y, al conocerse, el intendente Lucas Ghi decidió concederle una licencia.

Al respecto, la exsecretaria de Géneros, Diversidad y Derechos Humanos Cinthia Frías, afirmó: “Durante todos estos años, Hernán Sabbatella fue protegido por el intendente. Se lo apañó, se le dieron privilegios, se lo encubrió, al mismo tiempo que se buscó desacreditar a quienes fueron víctimas de su violencia”.

“Hace muchos años que ese señor está denunciado por hechos graves de violencia de género -explicó Frías-. Con la excusa de que se trataba de una campaña política, se lo protegió y se revictimizó a las mujeres, que tuvieron que bancarse que su abusador se paseara por actos y por medios abrazado por el intendente y otros funcionarios y funcionarias del Gobierno”, afirmó.

En este sentido, desde Nuevo Encuentro hicieron un repaso de los escándalos que giraron entorno a Hernán, el primero a fines de 2021.

“Lucas Ghi sabía en detalle la situación de Hernán. Yo misma se la relaté. Se lo comunicó el Partido y hasta las propias víctimas le narraron personalmente la situación”, recordó quien hoy encabeza el Frente de Géneros y Diversidades provincial de Nuevo Encuentro.

Frías denunció que no solo se lo encubrió, sino que se le dio «más protagonismo y poder dentro del Gobierno como su hombre de confianza».

Según expresó la funcionaria se le emitieron reiterados pedidos a Ghi para que desplace al denunciado de sus funciones: hace 8 meses lo planteó el comité de Ética de Nuevo Encuentro cuando decidieron echarlo, fue entonces el presidente de NE, Martín Sabbatella, quien le hizo el pedido de forma personal a Ghi; luego lo hizo Cinthia Frías y la diputada nacional, Mónica Macha quien le envió una carta.

«La respuesta del intendente fue echarme a mí y a todo el equipo, desestructurar el área de Géneros y darle más poder a Hernán”, expresó Frías, cuyo decreto de baja fue firmado por el jefe comunal y, el propio Hernán, como secretario Legal y Técnico.

El reclamo de Frías se extiende a la actual Secretaria de Género, Laura de Peri. “Creemos que además de dejar de proteger a Hernán Sabbatella, Ghi tiene que reestructurar el área de Género municipal”.

“La actual responsable también sabía de las denuncias que pesaban sobre Hernán y decidió ser parte de un Gobierno que tenía a un violento en un puesto clave echando gente y burlándose de quienes lo denunciaron”, finalizó Frías.