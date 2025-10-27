MorónNoticias destacadasPolítica

Cinthia Frías: “El intendente Ghi tiene que dejar de proteger a Hernán Sabbatella”

La exsecretaria de Géneros de Morón se refirió a la denuncia de violencia de género de Sabbatella y cuestionó el accionar de el intendente Ghi. Asimismo aseguró que “se le dieron mayores atribuciones para que se vengara de quienes lo denunciamos”.

Por Aldana Farinelli

Publicación

el intendente Ghi

Cinthia Frías apuntó contra el intendente Ghi

Una nueva denuncia recae sobre el titular del área Legal y Técnica Hernán Sabbatella y, al conocerse, el intendente Lucas Ghi decidió concederle una licencia.

Al respecto, la exsecretaria de Géneros, Diversidad y Derechos Humanos Cinthia Frías, afirmó: “Durante todos estos años, Hernán Sabbatella fue protegido por el intendente. Se lo apañó, se le dieron privilegios, se lo encubrió, al mismo tiempo que se buscó desacreditar a quienes fueron víctimas de su violencia”.

“Hace muchos años que ese señor está denunciado por hechos graves de violencia de género -explicó Frías-. Con la excusa de que se trataba de una campaña política, se lo protegió y se revictimizó a las mujeres, que tuvieron que bancarse que su abusador se paseara por actos y por medios abrazado por el intendente y otros funcionarios y funcionarias del Gobierno”, afirmó.

En este sentido, desde Nuevo Encuentro hicieron un repaso de los escándalos que giraron entorno a Hernán, el primero a fines de 2021.

“Lucas Ghi sabía en detalle la situación de Hernán. Yo misma se la relaté. Se lo comunicó el Partido y hasta las propias víctimas le narraron personalmente la situación”, recordó quien hoy encabeza el Frente de Géneros y Diversidades provincial de Nuevo Encuentro.

Frías denunció que no solo se lo encubrió, sino que se le dio «más protagonismo y poder dentro del Gobierno como su hombre de confianza».

Según expresó la funcionaria se le emitieron reiterados pedidos a Ghi para que desplace al denunciado de sus funciones: hace 8 meses lo planteó el comité de Ética de Nuevo Encuentro cuando decidieron echarlo, fue entonces el presidente de NE, Martín Sabbatella, quien le hizo el pedido de forma personal a Ghi; luego lo hizo Cinthia Frías y la diputada nacional, Mónica Macha quien le envió una carta.

«La respuesta del intendente fue echarme a mí y a todo el equipo, desestructurar el área de Géneros y darle más poder a Hernán”, expresó Frías, cuyo decreto de baja fue firmado por el jefe comunal y, el propio Hernán, como secretario Legal y Técnico.

El reclamo de Frías se extiende a la actual Secretaria de Género, Laura de Peri. “Creemos que además de dejar de proteger a Hernán Sabbatella, Ghi tiene que reestructurar el área de Género municipal”.

“La actual responsable también sabía de las denuncias que pesaban sobre Hernán y decidió ser parte de un Gobierno que tenía a un violento en un puesto clave echando gente y burlándose de quienes lo denunciaron”, finalizó Frías.

