Choque y descarrilamiento en el Tren Urquiza: Dieron de alta a los heridos

Choque y descarrilamiento en el Tren Urquiza

Dos trenes del Ferrocarril Urquiza protagonizaron un choque y descarrilamiento ayer por la noche en San Miguel cuando ambas formaciones ingresaban a la estación terminal de esa zona del partido de San Miguel.

Tras el impacto, doce personas fueron atendidas por el SAME, la mayoría con golpes leves. Un hombre fue llevado a un hospital con cortes en las piernas.

Pocos minutos después del incidente, personal de Metrovías Bomberos Voluntarios, la Policía Federal y equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribaron para asistir y evacuar a los heridos y a aquellos que quedaron atrapados.

Los pasajeros heridos fueron trasladados al Hospital Larcade de San Miguel por lesiones en las piernas, brazos y en diferentes partes del cuerpo.

Según informó La Nación, los heridos se encuentran Walter Cuestas, de 52 años, quien sufrió heridas en ambas piernas. José Fernández Larramendia, de 48 años y nacionalidad paraguaya, presentó un golpe en el brazo derecho y en la rodilla izquierda. Mariano Pucheco, de 32 años, tuvo un golpe en la rodilla derecha, mientras que Emanuel Ramírez, también de 32, resultó con politraumatismos. En tanto, Lucas Pauricio, de 43 años, manifestó dolor cervical, y Carlos Barrionuevo, de 35, sufrió politraumatismos. Entre las personas heridas por el incidente, también se contó a Sylen Narváez, de 24 años.