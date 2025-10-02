Morón presentó el Programa Impulso Bonaerense para pymes y trabajadores

Programa Impulso Bonaerense: créditos y microcréditos para fortalecer la economía de Morón

El Municipio de Morón y la Provincia de Buenos Aires presentaron el Programa Impulso Bonaerense, una herramienta de financiamiento que incluye créditos con tasas bonificadas y microcréditos especiales. La iniciativa busca acompañar a pymes, microempresas y trabajadores/as independientes, brindando nuevas oportunidades de crecimiento, creación de empleo y desarrollo económico en el distrito.

La presentación estuvo encabezada por el intendente de Morón, Lucas Ghi; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar.

Un programa de asistencia financiera para ampliar las oportunidades

El Programa consiste en un paquete de asistencia financiera orientado a ampliar las oportunidades de quienes producen y trabajan en el distrito. Los créditos se otorgan en pesos, con un plazo único de 12 meses y 3 meses de gracia para el pago del capital.

Durante la presentación, el jefe comunal Lucas Ghi resaltó que a pesar del contexto económico, buscan «construir alternativas que tengan un impacto efectivo en el territorio, en la capacidad de consumo y en la vida de los sectores asalariados y populares”.

A su turno, el ministro Augusto Costa resaltó que gracias al trabajo con Banco Provincia y Provincia Microcréditos pueden «ofrecer a los comercios bonaerenses una herramienta de financiamiento para capital de trabajo y bienes de producción nacional».

Montos de los créditos y líneas disponibles

El monto máximo disponible es de $16.800.000, equivalente en pesos a 10.720 UVAs, que se actualizan mensualmente. La línea cuenta con una bonificación de tasa diferencial:

hasta el 55% para comercios liderados por mujeres y/o identidades no binarias

del 50% para el resto de los solicitantes.

Además, se presentó una línea especial de microcréditos dirigida a microempresas-

«Con estas herramientas se busca brindar un nuevo impulso al sector productivo, generar condiciones para que más vecinos y vecinas puedan sostener y expandir sus proyectos, crear empleo y potenciar la economía local», expresaron desde el Municipio.