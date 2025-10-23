Enoturismo: Calendario de eventos de vinos en Buenos Aires

Enoturismo bonaerense: Calendario de eventos de vinos en Buenos Aires
Brandsen – Vinos y Turismo Rural
Sábados y domingos de noviembre, en Estación Gómez (calle Trucco y diagonal Piermatini).
Una experiencia enoturística que incluye degustación de vinos y quesos, recorrida por el pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo. Organiza la Bodega Hocico Negro. Entrada con reserva previa.
Mercedes – Vinos y Astronomía
Sábado 1 de noviembre, desde las 19:00, en la Bodega Nueva Corinema, Pueblo Turístico Altamira.
Copa en mano, los visitantes podrán observar la salida de la luna, participar de charlas de astrofotografía y disfrutar de una cena de pasos a la luz de los fogones. Organiza Bodega Nueva Corinema junto a la Subsecretaría de Turismo bonaerense. Entrada con reserva previa.
Florencio Varela – Fiesta de la Frutilla
Domingo 2 de noviembre, de 10:00 a 18:00, en el Museo Histórico Guillermo Enrique Hudson, Villa San Luis.
Productores frutilleros, emprendimientos, food trucks y espectáculos para toda la familia, junto a la promoción del Programa Vinos Buenos Aires. Entrada libre y gratuita.
La Plata – IV Feria Catar
Jueves 6 y viernes 7 de noviembre, de 19:00 a 23:00, en el Paseo Mitre (Gonnet).
Las principales bodegas del país presentan sus vinos con charlas, degustaciones y gastronomía pensada para maridar. Participa el Programa Vinos Buenos Aires. Entradas disponibles en Passline.
La Plata – VII Festival de la Gastronomía Italiana
Sábado 8 y domingo 9 de noviembre, de 12:00 a 23:00, en el Parque Alberti.
Una celebración de los sabores y tradiciones italianas con cocina en vivo, música, danzas típicas y productos regionales. Entrada libre y gratuita.
Mercedes – V Festival Ruinas
Sábado 15 de noviembre, desde las 19:00, en la Bodega Nueva Corinema, Altamira.
Una antigua fábrica de ladrillos se convierte en escenario de arte, música y alta cocina entre viñedos y ruinas históricas. Entrada con reserva previa.
Junín – Feria de Vinos Vinarte
Viernes 28 y sábado 29 de noviembre, en la Bodega Finca Las Antípodas.
Degustaciones, arte, gastronomía y una amplia propuesta enoturística bonaerense. Entradas disponibles en Passline.
Campana – Encuentro Federal de Vinos
Sábado 6 de diciembre, de 18:00 a 23:00, en la Bodega Gamboa, Ruta 9 km 65.
Más de 50 bodegas de todo el país, música en vivo y propuestas gastronómicas para disfrutar al aire libre.
Mercedes – Feria de Vinos Fenice
Sábado 7 de diciembre, de 20:00 a 0:00, en la Bodega Nueva Corinema, Altamira.
Un encuentro que une vinos, cultura y naturaleza, con degustaciones, clases magistrales y gastronomía gourmet.
Tandil – Fiesta del Queso Tandilero
Del viernes 6 al domingo 8 de diciembre, en el Parque Independencia.
Más de 50 variedades de quesos artesanales, food trucks, música en vivo, cocina en directo y maridajes con vinos bonaerenses. Entrada libre y gratuita.
Cada evento forma parte del programa Vinos Buenos Aires, impulsado por la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción bonaerense, que busca posicionar a la provincia como destino enoturístico de referencia nacional.