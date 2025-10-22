Eventos turísticos en Buenos Aires noviembre 2025: fiestas y paseos imperdibles

Eventos turísticos en Buenos Aires noviembre 2025: tradición, cultura y sabor local
- General Madariaga – 30º Fiesta del Talar
- Predio Municipal Puesto La Invernada, Ruta 74 km 5.5.
- Del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre.
- La tradicional prueba de riendas con más de 1800 potros vuelve a convocar a jinetes y familias. Habrá desfile de emprendados, tropillas entabladas, peñas y gastronomía criolla. Entrada arancelada.
- Azul (Chillar) – 17º Fiesta del Chacarero y Encuentro Ganadero 2025
- Ruta Nacional Nº 3, km 361.
- Del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre.
- Exposición de maquinarias, herramientas, charlas, stands y espectáculos musicales. Entrada gratuita, organizada por el Club Huracán.
- Lobos – 4° Fiesta de la Tradición y el Asado
- Parque Municipal.
- Del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre.
- Competencia del Mejor Asado a la Estaca, bailes folklóricos, shows en vivo y feria artesanal. Entrada gratuita.
- Mercedes – Mercedes Flota 2025
- Parque Municipal.
- Sábado 1 de noviembre, 15:00 hs.
- Globos aerostáticos, espectáculos musicales y el show nocturno Night Glow. Actividad arancelada.
- Suipacha – Fiesta del Pueblo
- Plaza Central y espacios públicos de Suipacha.
- Sábado 1 y domingo 2 de noviembre.
- Desfile criollo con más de 200 jinetes, feria artesanal y shows musicales. Entrada gratuita.
- Daireaux (Arboledas) – 8º Fiesta del Sabor Alemán
- Domingo 2 de noviembre, desde las 10:00.
- Cerveza artesanal, comidas típicas y concursos de cocina con premios. Entrada gratuita.
- Florencio Varela – Fiesta de la Frutilla 2025
- Museo Guillermo Hudson.
- Domingo 2 de noviembre, desde las 10:00.
- Puestos de productores, emprendimientos, food trucks y espectáculos artísticos. Entrada gratuita.
- Puan (Bordenave) – 7° Fiesta del Asado Criollo
- Predio de la fiesta, Bordenave.
- Domingo 2 de noviembre, 8:00 hs.
- Concurso de asadores, música folklórica, feria artesanal y peñas. Entrada gratuita.
- Mar del Plata – 40º Festival Internacional de Cine
- Salas de cine de Mar del Plata.
- Del jueves 6 al domingo 16 de noviembre.
- El festival competitivo más importante de América Latina celebra su 40º edición con Italia como país invitado.
- Tapalqué – 162º Aniversario de Tapalqué
- Diversos espacios de la ciudad.
- Viernes 7 y sábado 8 de noviembre.
- Actos, feria cultural, la tradicional vaca con cuero y espectáculos musicales. Entrada gratuita.
- General Rodríguez – Expo y Fiesta Municipal de la Frutilla
- Predio Estación Cultural.
- Del viernes 7 al domingo 9 de noviembre.
- Productores locales, shows en vivo y feria gastronómica. Entrada gratuita.
- La Costa (Mar del Tuyú) – 31° Fiesta de la Náutica y el Mar
- Plaza de la Cultura y la Memoria.
- Del viernes 7 al domingo 9 de noviembre.
- Desfile cívico, paseo gastronómico, juegos y espectáculos. Entrada gratuita.
- Mar Chiquita (Mar de Cobo) – 18° Fiesta Provincial del Cordero Costero
- Plaza central de Mar de Cobo.
- Del viernes 7 al domingo 9 de noviembre.
- Gastronomía, artesanías y actividades familiares. Entrada gratuita.
- La Plata – 7º Festival de la Gastronomía Italiana
- Parque Alberti (Av. 25 y 38).
- Sábado 8 y domingo 9 de noviembre.
- Comidas típicas, shows, juegos y clases de cocina en vivo. Entrada gratuita.
- Monte – 1º Expo Jardín del Salado
- Vivero Rosales Santa María.
- Sábado 8 y domingo 9 de noviembre.
- Feria de plantas, charlas y patio de comidas. Entrada gratuita.
- Junín – Fiesta del Fiambre Casero 2025
- Localidad de Agustín Roca.
- Sábado 8 y domingo 9 de noviembre.
- Desfile tradicionalista, feria de emprendedores y shows musicales. Entrada gratuita.
- Tandil – 7º Chacinar, Festival del Salame y el Cerdo
- Parque Independencia.
- Sábado 8 y domingo 9 de noviembre.
- Fogones, música y el desafío de elaborar el salame más largo. Entrada gratuita.