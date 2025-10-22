TurismoNoticias destacadasProvinciales

Eventos turísticos en Buenos Aires noviembre 2025: fiestas y paseos imperdibles

La provincia ofrece una agenda repleta de eventos turísticos en Buenos Aires que incluyen visitas guiadas y actividades al aire libre.

Por Aldana Farinelli

Eventos turísticos en Buenos Aires noviembre 2025: tradición, cultura y sabor local

  • General Madariaga – 30º Fiesta del Talar
    • Predio Municipal Puesto La Invernada, Ruta 74 km 5.5.
    • Del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre.
    • La tradicional prueba de riendas con más de 1800 potros vuelve a convocar a jinetes y familias. Habrá desfile de emprendados, tropillas entabladas, peñas y gastronomía criolla. Entrada arancelada.
  • Azul (Chillar) – 17º Fiesta del Chacarero y Encuentro Ganadero 2025
    • Ruta Nacional Nº 3, km 361.
    • Del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre.
    • Exposición de maquinarias, herramientas, charlas, stands y espectáculos musicales. Entrada gratuita, organizada por el Club Huracán.
  • Lobos – 4° Fiesta de la Tradición y el Asado
    • Parque Municipal.
    • Del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre.
    • Competencia del Mejor Asado a la Estaca, bailes folklóricos, shows en vivo y feria artesanal. Entrada gratuita.
  • Mercedes – Mercedes Flota 2025
    • Parque Municipal.
    • Sábado 1 de noviembre, 15:00 hs.
    • Globos aerostáticos, espectáculos musicales y el show nocturno Night Glow. Actividad arancelada.
  • Suipacha – Fiesta del Pueblo
  • Plaza Central y espacios públicos de Suipacha.
  • Sábado 1 y domingo 2 de noviembre.
  • Desfile criollo con más de 200 jinetes, feria artesanal y shows musicales. Entrada gratuita.
  • Daireaux (Arboledas) – 8º Fiesta del Sabor Alemán
    • Domingo 2 de noviembre, desde las 10:00.
    • Cerveza artesanal, comidas típicas y concursos de cocina con premios. Entrada gratuita.
  • Florencio Varela – Fiesta de la Frutilla 2025
    • Museo Guillermo Hudson.
    • Domingo 2 de noviembre, desde las 10:00.
    • Puestos de productores, emprendimientos, food trucks y espectáculos artísticos. Entrada gratuita.
  • Puan (Bordenave) – 7° Fiesta del Asado Criollo
    • Predio de la fiesta, Bordenave.
    • Domingo 2 de noviembre, 8:00 hs.
    • Concurso de asadores, música folklórica, feria artesanal y peñas. Entrada gratuita.
  • Mar del Plata – 40º Festival Internacional de Cine
  • Salas de cine de Mar del Plata.
  • Del jueves 6 al domingo 16 de noviembre.
  • El festival competitivo más importante de América Latina celebra su 40º edición con Italia como país invitado.
  • Tapalqué – 162º Aniversario de Tapalqué
  • Diversos espacios de la ciudad.
  • Viernes 7 y sábado 8 de noviembre.
  • Actos, feria cultural, la tradicional vaca con cuero y espectáculos musicales. Entrada gratuita.
  • General Rodríguez – Expo y Fiesta Municipal de la Frutilla
    • Predio Estación Cultural.
    • Del viernes 7 al domingo 9 de noviembre.
    • Productores locales, shows en vivo y feria gastronómica. Entrada gratuita.
  • La Costa (Mar del Tuyú) – 31° Fiesta de la Náutica y el Mar
    • Plaza de la Cultura y la Memoria.
    • Del viernes 7 al domingo 9 de noviembre.
    • Desfile cívico, paseo gastronómico, juegos y espectáculos. Entrada gratuita.
  • Mar Chiquita (Mar de Cobo) – 18° Fiesta Provincial del Cordero Costero
    • Plaza central de Mar de Cobo.
    • Del viernes 7 al domingo 9 de noviembre.
    • Gastronomía, artesanías y actividades familiares. Entrada gratuita.
  • La Plata – 7º Festival de la Gastronomía Italiana
    • Parque Alberti (Av. 25 y 38).
    • Sábado 8 y domingo 9 de noviembre.
    • Comidas típicas, shows, juegos y clases de cocina en vivo. Entrada gratuita.
  • Monte – 1º Expo Jardín del Salado
    • Vivero Rosales Santa María.
    • Sábado 8 y domingo 9 de noviembre.
    • Feria de plantas, charlas y patio de comidas. Entrada gratuita.
  • Junín – Fiesta del Fiambre Casero 2025
    • Localidad de Agustín Roca.
    • Sábado 8 y domingo 9 de noviembre.
    • Desfile tradicionalista, feria de emprendedores y shows musicales. Entrada gratuita.
  • Tandil – 7º Chacinar, Festival del Salame y el Cerdo
    • Parque Independencia.
    • Sábado 8 y domingo 9 de noviembre.
    • Fogones, música y el desafío de elaborar el salame más largo. Entrada gratuita.

