ProvincialesItuzaingóNoticias destacadas

El operativo bonaerense Organizar Comunidad llega a Ituzaingó

El operativo bonaerense se desarrollará el 23 y 24 de octubre en la Plaza San José para acercar información, asesoramiento y trámites a los vecinos del distrito.

Por Aldana Farinelli

Publicación

operativo bonaerense

Operativo bonaerense Organizar Comunidad en Ituzaingó

El operativo bonaerense “Organizar Comunidad” desembarcará en Ituzaingó los días jueves 23 y viernes 24 de octubre, de 9 a 14 horas, en la Plaza San José, ubicada en Castelar y Bagnat. La iniciativa busca facilitar el acceso de los vecinos a distintas políticas públicas locales y provinciales, mediante la atención directa de organismos oficiales.

Durante las jornadas, los asistentes podrán realizar trámites y consultas en puestos de distintos organismos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos los ministerios de Trabajo, Desarrollo de la Comunidad y Salud; además de IOMA, Registro de las Personas, Mujeres, Hábitat y Desarrollo Urbano, Juventudes y Mercado de Productores.

También participará el área de Fortalecimiento Comunitario del Municipio de Ituzaingó, brindando orientación sobre programas locales.

La atención se realizará por orden de llegada, sin necesidad de solicitar turno previo. Con esta propuesta, el operativo bonaerense Organizar Comunidad busca fortalecer la presencia del Estado en los barrios, acercando información y servicios a los ciudadanos para garantizar un acceso más ágil, equitativo y cercano a las políticas públicas.

Noticias relacionadas

Enoturismo: Calendario de eventos de vinos en Buenos Aires

Enoturismo bonaerense: Calendario de eventos de vinos en Buenos Aires Brandsen – Vinos y Turismo RuralSábados y domingos de noviembre, en Estación Gómez (calle Trucco...

Remodelan la Plaza 20 de Febrero de Ituzaingó y construirán un estacionamiento debajo

Se trata de la remodelación de la Plaza 20 de Febrero y la construcción debajo de un estacionamiento privado. No hay precedentes de semejante...

Funcionarios de Morón viajaron a Chile para promover la exportación local

Funcionarios de Morón viajaron a Chile Entre el 15 y el 16 de octubre, funcionarios de Morón viajaron a Chile, con el objetivo de fortalecer...

Transporte gratis en Provincia el domingo

El Ministerio de Transporte bonaerense dispuso que los viajes en colectivo el 26 de octubre sean sin costo. Transporte gratis. El Ministro de Transporte...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img