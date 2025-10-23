El operativo bonaerense Organizar Comunidad llega a Ituzaingó

Operativo bonaerense Organizar Comunidad en Ituzaingó

El operativo bonaerense “Organizar Comunidad” desembarcará en Ituzaingó los días jueves 23 y viernes 24 de octubre, de 9 a 14 horas, en la Plaza San José, ubicada en Castelar y Bagnat. La iniciativa busca facilitar el acceso de los vecinos a distintas políticas públicas locales y provinciales, mediante la atención directa de organismos oficiales.

Durante las jornadas, los asistentes podrán realizar trámites y consultas en puestos de distintos organismos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos los ministerios de Trabajo, Desarrollo de la Comunidad y Salud; además de IOMA, Registro de las Personas, Mujeres, Hábitat y Desarrollo Urbano, Juventudes y Mercado de Productores.

También participará el área de Fortalecimiento Comunitario del Municipio de Ituzaingó, brindando orientación sobre programas locales.

La atención se realizará por orden de llegada, sin necesidad de solicitar turno previo. Con esta propuesta, el operativo bonaerense Organizar Comunidad busca fortalecer la presencia del Estado en los barrios, acercando información y servicios a los ciudadanos para garantizar un acceso más ágil, equitativo y cercano a las políticas públicas.