Morón se sumó a la forestación que une Tierra del Fuego y Alaska

La forestación comunitaria de la Autopista Papa Francisco avanza con la participación de Morón y más municipios comprometidos con el ambiente.

Por Aldana Farinelli

En el marco del proyecto ambiental Ruta Verde, Morón participó activamente en la forestación comunitaria de la Autopista Papa Francisco. Dicha iniciativa busca recuperar espacios verdes y fomentar la conciencia ambiental. En Castelar se plantaron nuevos árboles y se generaron acciones conjuntas para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

El proyecto propone crear un corredor que una Tierra del Fuego con Alaska mediante la plantación de especies nativas y la conformación de espacios verdes que favorezcan el desarrollo de la flora y fauna autóctonas. Estas acciones buscan avanzar hacia una ciudad ecosustentable que mejore la calidad de vida de vecinos.

¿Con qué programas ambientales cuenta Morón?

Oficina Verde: Se trata de un programa de acompañamiento y capacitación integral a dependencias municipales y organismos públicos, enmarcado en la Ley Yolanda. El objetivo es garantizar que los trabajadores de la administración pública reciban formación en temas ambientales, cambio climático y desarrollo sustentable.

Comunidades Sustentables: El programa busca acompañar a instituciones sociales como clubes, centros de jubilados y sociedades de fomento en la planificación de proyectos ambientales.

Gestión Integral de Cuencas Hídricas: Morón se encuentra dentro de las cuencas del Río Matanza-Riachuelo, el Arroyo Maldonado y el Río Reconquista, siendo esta última la de mayor extensión en el distrito. Los arroyos Morón, Céspedes y Corvalán conforman corredores de biodiversidad y parte del paisaje urbano. En ese marco, el Municipio lleva adelante acciones como el diagnóstico del Arroyo Morón, la identificación de fuentes de contaminación industrial, la elaboración de estrategias de Producción Limpia, la coordinación con organismos provinciales y nacionales, y limpiezas periódicas de los cursos de agua.

Energías alternativas: Algunas de las acciones consisten en la instalación de diez estaciones materas solares en plazas y espacios públicos, en articulación con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Estos dispositivos permiten acceder a agua fría y caliente mediante energía solar, así como recargar dispositivos electrónicos a través de puertos USB alimentados con la misma tecnología.

