MorónEducaciónNoticias destacadas

Morón: Abre la preinscripción 2026 para los jardines municipales

Del 20 al 31 de octubre abre la preinscripción 2026 para los jardines. En esas fechas estará disponible el formulario online para solicitar vacantes en los jardines maternales y de infantes del Municipio.

Por Aldana Farinelli

Publicación

preinscripción 2026

Preinscripción 2026 para los jardines municipales

A través del sitio web del Municipio (https://www.moron.gob.ar/) las familias de Morón podrán acceder al formulario de preinscripción, realizar el seguimiento del trámite, conocer la oferta educativa disponible y consultar toda la información detallada sobre el proceso..

Las preinscripciones estarán abiertas entre el 20 y el 31 de octubre y el requisito excluyente es tener domicilio en el partido de Morón. También se podrán inscribir niños y niñas por nacer.

Las vacantes serán asignadas por sorteo público, que se realizará del lunes 3 al miércoles 13 de noviembre, y será transmitido en vivo por el canal de YouTube de la Dirección de Educación del Municipio. El video del sorteo quedará disponible en el mismo canal para su posterior visualización.

Una vez publicados los resultados, las familias beneficiarias deberán asistir a una entrevista con el directivo del jardín correspondiente, donde se presentará la documentación requerida: DNI del niño que acredite domicilio en Morón, DNI del adulto responsable y certificado de vacunación. La confirmación definitiva de la vacante se concretará luego de la entrevista y la verificación de los requisitos.

Cabe destacar que el Estado local cuenta con 16 instituciones educativas de nivel inicial: 6 jardines maternales (para niños desde 45 días hasta 2 años), 7 jardines de infantes (de 3 a 5 años) y 3 complejos educativos que integran el nivel inicial.

Noticias relacionadas

Promoción por el Día de la Madre en Haedo para fomentar el comercio local

Promoción por el Día de la Madre en Haedo: beneficios para quienes compren en el comercio local Con motivo del Día de la Madre, la...

Actividades culturales gratuitas en Morón del 16 al 22 de octubre

Actividades culturales gratuitas en Morón: cine, arte y música para todos los gustos El Municipio de Morón continúa promoviendo el acceso a la cultura con...

Margarita entusiasmada con Provincias Unidas

Provincias Unidas cerró ayer, miércoles 15 de octubre de 2025, su campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del espacio que coordinan...

Se renueva el programa “Precios Moronenses” con nuevas canastas

“Precios Moronenses”: nuevas canastas y más beneficios para los vecinos de Morón El Municipio de Morón relanzó el programa que busca acompañar la economía de...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img