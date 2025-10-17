Morón: Abre la preinscripción 2026 para los jardines municipales

Preinscripción 2026 para los jardines municipales

A través del sitio web del Municipio (https://www.moron.gob.ar/) las familias de Morón podrán acceder al formulario de preinscripción, realizar el seguimiento del trámite, conocer la oferta educativa disponible y consultar toda la información detallada sobre el proceso..

Las preinscripciones estarán abiertas entre el 20 y el 31 de octubre y el requisito excluyente es tener domicilio en el partido de Morón. También se podrán inscribir niños y niñas por nacer.

Las vacantes serán asignadas por sorteo público, que se realizará del lunes 3 al miércoles 13 de noviembre, y será transmitido en vivo por el canal de YouTube de la Dirección de Educación del Municipio. El video del sorteo quedará disponible en el mismo canal para su posterior visualización.

Una vez publicados los resultados, las familias beneficiarias deberán asistir a una entrevista con el directivo del jardín correspondiente, donde se presentará la documentación requerida: DNI del niño que acredite domicilio en Morón, DNI del adulto responsable y certificado de vacunación. La confirmación definitiva de la vacante se concretará luego de la entrevista y la verificación de los requisitos.

Cabe destacar que el Estado local cuenta con 16 instituciones educativas de nivel inicial: 6 jardines maternales (para niños desde 45 días hasta 2 años), 7 jardines de infantes (de 3 a 5 años) y 3 complejos educativos que integran el nivel inicial.