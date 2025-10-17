Actividades culturales gratuitas en Morón del 16 al 22 de octubre

Actividades culturales gratuitas en Morón: cine, arte y música para todos los gustos

El Municipio de Morón continúa promoviendo el acceso a la cultura con una variada agenda de actividades culturales gratuitas que se desarrollarán del jueves 16 al miércoles 22 de octubre en distintos puntos del distrito. La propuesta incluye cine, teatro, música en vivo, exposiciones de arte, ferias y espectáculos para toda la familia, con entrada libre y gratuita.

Jueves 16: cine nacional en el Teatro Municipal

La semana comienza con cine de calidad. A las 19 hs, se proyectará La mujer de la fila, dirigida por Benjamín Ávila y protagonizada por Natalia Oreiro. El film narra la historia de Andrea, una madre que lucha por liberar a su hijo injustamente encarcelado. Lugar: Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín, Morón centro).

Viernes 17: arte y estrenos en pantalla grande

El viernes también habrá doble función de La mujer de la fila (18 hs y 20 hs) en el Teatro Municipal. Además, se inaugurará la muestra “Tejido Invisible” de Guadalupe Pique en el Espacio Cultural Paracone (19 hs), y la exposición colectiva “El Gesto Digital”, con obras de destacados artistas visuales, en el Espacio de Artes Visuales Villa Mecenas (Torres 618, Morón norte).

Sábado 18: una jornada con propuestas diversas

El sábado será una de las jornadas más completas dentro de las actividades culturales gratuitas en Morón. Desde las 10 hs se realizará un seminario sobre arte y soberanía alimentaria en Villa Mecenas. A las 15 hs, el Ciclo Morón Ancestral rendirá homenaje a Jacinto Piedra con música folclórica en Morón Sur.

También habrá música en el Vagón Cultural de Castelar desde las 17 hs, un nuevo encuentro del Ciclo de Tango en la Casa Museo María Elena Walsh (17:30 hs) y la inauguración de la muestra “Memento Mori” en el Museo Histórico y de Arte de Morón (18 hs).

En simultáneo, el Espacio Paracone proyectará Jinetes de Roca con la presencia de su director Sebastián Díaz, y el Instituto y Archivo Histórico presentará el encuentro literario “Alzar la voz: El Profe Borda”.

La noche cerrará con dos grandes espectáculos musicales: el Ciclo de Identidad Cultural en el Teatro Municipal (20 hs) y la majestuosa interpretación de Carmina Burana en la Catedral de Morón (20:30 hs), con la participación de coros y orquestas locales.

Domingo 19: espectáculos familiares y música en vivo

El domingo será ideal para disfrutar en familia. En la Casa Museo María Elena Walsh habrá taller de títeres (15:30 hs) y el show del Payaso Vinagre (17 hs). En el Teatro Municipal se presentará la obra infantil “Liza y Orson, una historia entre mandarinas” (16 hs), mientras que el Vagón Cultural de Castelar ofrecerá una tarde de teatro, rock y jazz.

El cierre de la jornada estará a cargo del Ciclo de Identidad Cultural, con Dany Jiménez & Nina Portela repasando la historia del rock del Oeste, y un gran cierre con Jorge Araujo (20 hs, Teatro Municipal).

Miércoles 22: cine de terror argentino

Para los amantes del suspenso, el miércoles 22 a las 19 hs se proyectará Nadie va a escuchar tu grito, dirigida por Mariano Cattaneo, como parte de la Muestra del Terror Argentino. La función será en el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere.

Feria artesanal durante todo el fin de semana

De viernes a domingo, desde las 10 hs, la tradicional Feria Artesanal de Morón ofrecerá productos únicos y emprendimientos locales en la Plaza San Martín (Belgrano y Buen Viaje, Morón centro).

Las entradas de las actividades que se realizan en el Teatro Gregorio de Laferrere se retiran en la sala del teatro una hora antes del comienzo de la función. Si querés reservarlas para asegurarte tu lugar, hacelo por la aplicación Morón a Mano o en el siguiente link.