Estacionan en Morón, rompen el cristal de la acompañante y le roban los celulares

Luego de superar el shock de la violencia sorpresiva y el hurto imprevisto, las dos mujeres pudieron respirar y sacaron las fotos que acá se exhiben.

Increíble ir a Morón Centro a realizar compras, trámites o recoger una persona y sufrir miedo y angustia ante la imposibilidad de que algún sujeto desubicado te robe. De nuevo: en Morón Centro.

Rotura de Cristales en Morón Centro

Desde el Gobierno Local, específicamente la Secretaría de Seguridad, sí encaran a la gente en situación de calle como si eso los convirtiera en héroes. Pero a la inseguridad se la dejan al personal armado. Y por otro lado, la Guardia Urbana no es suficiente para la extensión que tiene el Municipio.

¿Qué hacer si te rompen un cristal?

Verifica tu póliza de seguro: Revisa si tu cobertura incluye la rotura de parabrisas y cuáles son las condiciones (monto, franquicia, etc.). Atención: en general las pólizas no incluyen los cristales laterales.

Contacta a la aseguradora: Llamar lo antes posible para informar del siniestro.

Precauciones: Retirar el vehículo de la zona de riesgo, tomar fotos del daño y no pospongas la reparación.

La rotura de cristales se encuentra en general en hoteles por accidentes o comercios para ser saqueados.

En autos, la rotura de cristales se utiliza para robar su interior o el mismo vehículo. Pero jamás con gente dentro como lo fue este caso.

Las marcas más buscadas por los ladrones son:

– Volkswagen: 17,3%

17,3% – Renault: 15,1%

15,1% – Fiat: 14,2 %

% – Chevrolet: 12,4%

12,4% – Ford: 11,9%

Provincia por provincia, dónde se registran más robos

Provincia de Buenos Aires: 55,8%

55,8% Ciudad de Buenos Aires: 17,0%

17,0% Córdoba: 4,6%

4,6% Neuquén: 2,7%

2,7% Santa Cruz: 2,1%

2,1% Chubut: 2,0%

2,0% Tucumán y Santa Fe: 1,5% cada una

1,5% cada una Río Negro: 1,2%

1,2% Mendoza: 1,1%

1,1% Resto del país: 10,5%