Estacionan en Morón, rompen el cristal de la acompañante y le roban los celulares

Luego de superar el shock de la violencia sorpresiva y el hurto imprevisto, las dos mujeres pudieron respirar y sacaron las fotos que acá se exhiben.
Increíble ir a Morón Centro a realizar compras, trámites o recoger una persona y sufrir miedo y angustia ante la imposibilidad de que algún sujeto desubicado te robe. De nuevo: en Morón Centro.
Desde el Gobierno Local, específicamente la Secretaría de Seguridad, sí encaran a la gente en situación de calle como si eso los convirtiera en héroes. Pero a la inseguridad se la dejan al personal armado. Y por otro lado, la Guardia Urbana no es suficiente para la extensión que tiene el Municipio.
¿Qué hacer si te rompen un cristal?
Verifica tu póliza de seguro: Revisa si tu cobertura incluye la rotura de parabrisas y cuáles son las condiciones (monto, franquicia, etc.). Atención: en general las pólizas no incluyen los cristales laterales.
Contacta a la aseguradora: Llamar lo antes posible para informar del siniestro.
Precauciones: Retirar el vehículo de la zona de riesgo, tomar fotos del daño y no pospongas la reparación.
La rotura de cristales se encuentra en general en hoteles por accidentes o comercios para ser saqueados.
En autos, la rotura de cristales se utiliza para robar su interior o el mismo vehículo. Pero jamás con gente dentro como lo fue este caso.
Las marcas más buscadas por los ladrones son:
- – Volkswagen: 17,3%
- – Renault: 15,1%
- – Fiat: 14,2%
- – Chevrolet: 12,4%
- – Ford: 11,9%
Provincia por provincia, dónde se registran más robos
- Provincia de Buenos Aires: 55,8%
- Ciudad de Buenos Aires: 17,0%
- Córdoba: 4,6%
- Neuquén: 2,7%
- Santa Cruz: 2,1%
- Chubut: 2,0%
- Tucumán y Santa Fe: 1,5% cada una
- Río Negro: 1,2%
- Mendoza: 1,1%
- Resto del país: 10,5%
