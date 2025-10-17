InseguridadMorónNoticias destacadas

Estacionan en Morón, rompen el cristal de la acompañante y le roban los celulares

Dos mujeres estacionaron en Morón Centro y en un abrir y cerrar de ojos rompieron el cristal del acompañante y le roban a las dos los celulares

Por Andres Llinares

Rotura Cristales

Luego de superar el shock de la violencia sorpresiva y el hurto imprevisto, las dos mujeres pudieron respirar y sacaron las fotos que acá se exhiben.

Increíble ir a Morón Centro a realizar compras, trámites o recoger una persona y sufrir miedo y angustia ante la imposibilidad de que algún sujeto desubicado te robe. De nuevo: en Morón Centro.

Rotura de Cristales en Morón Centro
Rotura de Cristales en Morón Centro

Desde el Gobierno Local, específicamente la Secretaría de Seguridad, encaran a la gente en situación de calle como si eso los convirtiera en héroes. Pero a la inseguridad se la dejan al personal armado. Y por otro lado, la Guardia Urbana no es suficiente para la extensión que tiene el Municipio.

¿Qué hacer si te rompen un cristal?

Verifica tu póliza de seguro: Revisa si tu cobertura incluye la rotura de parabrisas y cuáles son las condiciones (monto, franquicia, etc.). Atención: en general las pólizas no incluyen los cristales laterales.

Contacta a la aseguradora: Llamar lo antes posible para informar del siniestro. 

Precauciones: Retirar el vehículo de la zona de riesgo, tomar fotos del daño y no pospongas la reparación. 

La rotura de cristales se encuentra en general en hoteles por accidentes o comercios para ser saqueados.

En autos, la rotura de cristales se utiliza para robar su interior o el mismo vehículo. Pero jamás con gente dentro como lo fue este caso.

Las marcas más buscadas por los ladrones son:

  • – Volkswagen: 17,3%
  • – Renault: 15,1%
  • – Fiat: 14,2%
  • – Chevrolet: 12,4%
  • – Ford: 11,9%

Provincia por provincia, dónde se registran más robos

  • Provincia de Buenos Aires: 55,8% 
  • Ciudad de Buenos Aires: 17,0%
  • Córdoba: 4,6%
  • Neuquén: 2,7%
  • Santa Cruz: 2,1%
  • Chubut: 2,0%
  • Tucumán y Santa Fe: 1,5% cada una
  • Río Negro: 1,2%
  • Mendoza: 1,1%
  • Resto del país: 10,5%
