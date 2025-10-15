Universidad de Morón: abre la inscripción 2026 con nuevas carreras

Universidad de Morón: inscripciones abiertas 2026 y nuevas carreras

La Universidad de Morón (UM) anunció la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026, con una gran novedad en su propuesta académica: la incorporación de un programa especializado en Pensamiento Crítico, orientado a fortalecer las capacidades de análisis, resolución de problemas complejos y toma de decisiones.

El nuevo programa busca dotar a los alumnos de herramientas para el pensamiento estratégico y reflexivo, competencias esenciales en un entorno profesional cada vez más dinámico. Esta iniciativa se complementa con los Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales que ya ofrece la UM, enfocados en liderazgo, comunicación efectiva, inteligencia emocional y gestión de proyectos.

Además, se mantiene el Programa Especializado en Inteligencia Artificial Generativa, desarrollado junto con IBM. Todos estos cursos están disponibles sin costo adicional para los estudiantes.

“La adopción de nuevas tecnologías es clave para enriquecer la enseñanza. Las universidades debemos brindar experiencias innovadoras y alineadas con las demandas del mercado laboral”, destacó Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes de la UM.

Los ingresantes 2026 podrán cursar en las sedes de Morón o Ciudad de Buenos Aires, o a distancia. Entre las carreras presenciales y virtuales se encuentran Abogacía, Psicopedagogía, Diseño de Indumentaria, Comercialización (Marketing), Turismo, Hotelería, Administración, Contador Público, Diseño Gráfico, Comercio Internacional, Recursos Humanos y Ciencias de la Educación, entre otras.

En la sede Morón también se dictarán Arquitectura, Medicina, Psicología, Biotecnología, Genética, Economía, Sistemas e Informática, Cosmetología, Gerontología, Abogacía e Ingeniería Agrimensura. En tanto, el edificio de Ciudad de Buenos Aires ofrecerá Abogacía, Arquitectura y Ciencias del Comportamiento y Neurociencia.

La oferta de posgrado y postítulos incluye la Maestría en Administración de Negocios (MBA), la Especialización en la Función Judicial, la Especialización en Ortodoncia, el Doctorado en Genética, el postítulo de Notariado, Profesor Universitario y diplomaturas en Armonización Orofacial, Agromercados, Maquinaria Agrícola y Tecnología Educativa.

A la par, la UM sigue innovando con aulas de realidad inmersiva, y su centro regional en Cañuelas.

También se ofrecen programas de doble titulación internacional con universidades de España e Italia, entre ellas la Università degli Studi di Udine, la Universidad de Extremadura, la Universidad Internacional de La Rioja y la Universidad Autónoma de Barcelona, brindando a sus estudiantes la posibilidad de obtener un título reconocido en el exterior.