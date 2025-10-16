HurlinghamItuzaingóMorón

AySA realiza una inspección del río Saavedra-Morón: ¿Afecta el servicio?

El operativo en el r{io Saavedra-Morón se llevará a cabo este jueves por la noche para verificar el estado estructural del sistema de distribución de agua potable. Podría afectar temporalmente el servicio en zonas del norte y oeste del AMBA.

Por Aldana Farinelli

Inspección del río Saavedra-Morón: mantenimiento preventivo del sistema de agua

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) realizará este jueves 16 de octubre una nueva inspección del río subterráneo Saavedra-Morón.

El operativo se llevará a cabo durante la noche, desde las 22:00 h hasta las primeras horas de la tarde del viernes, con el objetivo de evaluar el estado estructural del conducto y asegurar el correcto funcionamiento del sistema de distribución de agua potable.

Los ríos subterráneos son “megacañerías” de hasta 5 metros de diámetro, construidos entre los años 1950 y 2000, interconectados a 35 metros de profundidad.

El operativo tiene como objetivo ver el estado en que están los conductos de los ríos subterráneos por medio de un vehículo de operación remota (mini submarinos ROV), un equipo no tripulado y controlado desde la superficie. Además, hay buzos que asisten en la inserción de los equipos.

Durante ese período, podría registrarse baja presión o falta de agua en algunas zonas de Vicente López, San Martín, San Isidro, San Fernando, Tres de Febrero, La Matanza, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Merlo y barrios del norte de la Ciudad de Buenos Aires.

AySA recomendó a los vecinos priorizar el consumo esencial y recordó que el servicio se normalizará de forma progresiva una vez finalizados los trabajos.

