Hurlingham lanzó el nuevo Portal Vecino para reclamos y trámites

Portal Vecino de Hurlingham: una nueva forma de gestionar reclamos y trámites municipales

El Municipio de Hurlingham presentó la nueva plataforma pensada para mejorar la atención ciudadana y agilizar los canales de comunicación con los vecinos.

A través del Portal Vecino, los ciudadanos pueden realizar consultas, reclamos y solicitudes de manera sencilla, sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias municipales.

Entre los trámites actuales más frecuentes se incluyen pedidos de recolección de escombros, consultas por el cuerpo de barrenderos, habilitaciones comerciales y solicitudes de poda, entre otros servicios públicos.

Durante la presentación, el intendente Damián Selci destacó que esta iniciativa busca acercar la gestión a la comunidad: “Trabajamos para hacerle la vida un poco más fácil a nuestros vecinos”.

Cómo acceder al Portal Vecino de Hurlingham