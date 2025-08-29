Fake News sobre la UNAHUR: Qué dijo Selci

El intendente Damián Selci apuntó contra los libertarios y los acusó de difundir Fake news sobre la UNAHUR, la institución que alberga a más de 30 mil jóvenes.

«Si hay algo que nos proyecta hacia el futuro y nos llena de entusiasmo es la UNAHUR«, señaló en referencia a los dichos.

Más de 30 mil jóvenes todos los dias van en bici, en colectivo con un mismo objetivo: progresar. Muchísimas familias hacen un enorme esfuerzo para acompañar a sus hijos en esta etapa tan tan importante de su vida.

Sin embargo, «el señor de las multas», tal como lo definió el jefe comunal, «hizo una publicidad de campaña buscando desprestigiarla. Lo mismo que su jefe, Javier Milei, que lleva dos años desfinanciando la educación universitaria en todo el país».

«La respuesta de los estudiantes en este video es importante. Pero tenemos que llevarla a las urnas el próximo domingo 7 de Septiembre. Defensamos la Unahur de la motosierra», finalizó Selci.