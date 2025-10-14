Día de la Madre: descuentos de hasta 30% en comercios de Ituzaingó

Promociones por el Día de la Madre en Ituzaingó

Con motivo del Día de la Madre, el Municipio de Ituzaingó lanzó una campaña de descuentos y promociones en comercios locales. Hasta el sábado 18 de octubre, las vecinas y vecinos podrán acceder a hasta un 30% de descuento, cuotas sin interés y beneficios especiales en distintos rubros, entre ellos indumentaria, marroquinería, joyería y colchonería.

La iniciativa tiene como objetivo promover el comercio local y fomentar el consumo en emprendimientos del distrito.

Los locales adheridos son:

BELORAMA HOME (Martin Fierro 4407) | 15% de descuento pagando en efectivo o 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias.

555 BIKE (Alvear 791) | 10% de descuento en cascos marca Bolt, con todos los medios de pago.

PREZIOSO BICYCLES (Lavalleja 16) | 25% de descuento pagando en efectivo.

PAZ MARTINS (Brandsen 2251) | 20% de descuento pagando con efectivo o transferencia o 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

NONI NONI COLCHONES (Ratti 3457) | Descuentos de 10%, 15% y hasta 30% en efectivo. Con la compra de un colchón te llevás un sommier. Comprando un conjunto de 1 1⁄2 plaza, 2 plazas o king size, te regalamos un par de almohadas.

LA FONTANA (Mansilla 713) | 20% de descuento en efectivo o 3 y 6 pagos sin interés.

Exit Buenos Aires (Zufriategui 848) | 20% de descuento en efectivo o 15% de descuento pagando con transferencia.

LAS EUGENIAS (Juncal 182) | Descuentos pagando en efectivo, débito y transferencia y 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias.

LAS EUGENIAS (Juncal 182) | Descuentos pagando en efectivo, débito y transferencia y 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias.

ANISS (Soler 99) | 20% de descuento en efectivo, débito y crédito en un pago y 3 cuotas sin interés en el precio de lista.

ANISS OUTLET (Peatonal Eva Perón 899) | Descuentos especiales en todos los productos abonando en efectivo o con tarjeta de débito o crédito en un pago.

ROBLA (Mansilla 910) | 20% y 30% de descuento en efectivo o 3 pagos sin interés con tarjetas de crédito.

SEARCH (Las Heras 887) | Prendas al mismo precio en efectivo, débito o transferencia.

LA CHANITA (Bacacay 707) | 15 % de descuento en temporada nueva y 50 % de descuento en otras temporadas.

ARTEMISA (Zufriategui 747) | Promo especial en la compra de Jeans: Comprá uno a $40.000, o dos a $65.000. Remeras: una por $16.000, dos por $28.000. Jogging Palazzo, uno por $10.000 y dos por $18.000. Otra variedad de remeras, una por $10.000 o dos por $18.000.

ANNA CLOTHING (Soler 54) | 20 % en efectivo y regalos sorpresa para compras superiores a $80.000.

PATRICIA TALLARICO (José María Paz 439) | 15% de descuento en efectivo o 3 y 6 cuotas sin interés.

GASPAR (Soler 8) | 10% y 20% de descuento pagando en efectivo en productos seleccionados.

ARAMIS JOYAS (Zufriategui 976) | 15% de descuento en efectivo, en todos los productos del local.

ANNIS BAGS (Zufriategui 954) | 20% de descuento en efectivo, débito y crédito en un pago.

HUILEN (Mansilla 709) | 15% de descuento abonando en efectivo o 3 cuotas sin interés.

PARIKIA CUEROS (Martin Fierro 3290) | 25% de descuento abonando en efectivo o 3 cuotas sin interés.

CARMELA (Medrano 85) | Promo 2 pulseras de Las Oreiro a $18.000.

(Medrano 85) | Promo 2 pulseras de Las Oreiro a $18.000. DEJAME VER (Mariano Acosta 85) | 10% de descuento pagando en efectivo y/o transferencia en todos nuestros productos.

Para más información, los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes de 8 a 15 hs al 2120-1965, o acercarse a la Secretaría de Desarrollo Productivo, ubicada en Fragio 183.