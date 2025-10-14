EconomíaItuzaingóNoticias destacadas

Día de la Madre: descuentos de hasta 30% en comercios de Ituzaingó

Hasta el sábado 18 de octubre, los vecinos podrán acceder a promociones, cuotas sin interés y descuentos en locales adheridos del municipio.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Día de la madre

Promociones por el Día de la Madre en Ituzaingó

Con motivo del Día de la Madre, el Municipio de Ituzaingó lanzó una campaña de descuentos y promociones en comercios locales. Hasta el sábado 18 de octubre, las vecinas y vecinos podrán acceder a hasta un 30% de descuento, cuotas sin interés y beneficios especiales en distintos rubros, entre ellos indumentaria, marroquinería, joyería y colchonería.

La iniciativa tiene como objetivo promover el comercio local y fomentar el consumo en emprendimientos del distrito.

Los locales adheridos son:

  • BELORAMA HOME (Martin Fierro 4407) | 15% de descuento pagando en efectivo o 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias.
  • 555 BIKE (Alvear 791) | 10% de descuento en cascos marca Bolt, con todos los medios de pago.
  • PREZIOSO BICYCLES (Lavalleja 16) | 25% de descuento pagando en efectivo.
  • PAZ MARTINS (Brandsen 2251) | 20% de descuento pagando con efectivo o transferencia o 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.
  • NONI NONI COLCHONES (Ratti 3457) | Descuentos de 10%, 15% y hasta 30% en efectivo. Con la compra de un colchón te llevás un sommier. Comprando un conjunto de 1 1⁄2 plaza, 2 plazas o king size, te regalamos un par de almohadas.
  • LA FONTANA (Mansilla 713) | 20% de descuento en efectivo o 3 y 6 pagos sin interés.
  • Exit Buenos Aires (Zufriategui 848) | 20% de descuento en efectivo o 15% de descuento pagando con transferencia.
  • LAS EUGENIAS (Juncal 182) | Descuentos pagando en efectivo, débito y transferencia y 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias.
  • ANISS (Soler 99) | 20% de descuento en efectivo, débito y crédito en un pago y 3 cuotas sin interés en el precio de lista.
  • ANISS OUTLET (Peatonal Eva Perón 899) | Descuentos especiales en todos los productos abonando en efectivo o con tarjeta de débito o crédito en un pago.
  • ROBLA (Mansilla 910) | 20% y 30% de descuento en efectivo o 3 pagos sin interés con tarjetas de crédito.
  • SEARCH (Las Heras 887) | Prendas al mismo precio en efectivo, débito o transferencia.
  • LA CHANITA (Bacacay 707) | 15 % de descuento en temporada nueva y 50 % de descuento en otras temporadas.
  • ARTEMISA (Zufriategui 747) | Promo especial en la compra de Jeans: Comprá uno a $40.000, o dos a $65.000. Remeras: una por $16.000, dos por $28.000. Jogging Palazzo, uno por $10.000 y dos por $18.000. Otra variedad de remeras, una por $10.000 o dos por $18.000.
  • ANNA CLOTHING (Soler 54) | 20 % en efectivo y regalos sorpresa para compras superiores a $80.000.
  • PATRICIA TALLARICO (José María Paz 439) | 15% de descuento en efectivo o 3 y 6 cuotas sin interés.
  • GASPAR (Soler 8) | 10% y 20% de descuento pagando en efectivo en productos seleccionados.
  • ARAMIS JOYAS (Zufriategui 976) | 15% de descuento en efectivo, en todos los productos del local.
  • ANNIS BAGS (Zufriategui 954) | 20% de descuento en efectivo, débito y crédito en un pago.
  • HUILEN (Mansilla 709) | 15% de descuento abonando en efectivo o 3 cuotas sin interés.
  • PARIKIA CUEROS (Martin Fierro 3290) | 25% de descuento abonando en efectivo o 3 cuotas sin interés.
  • CARMELA (Medrano 85) | Promo 2 pulseras de Las Oreiro a $18.000.
  • DEJAME VER (Mariano Acosta 85) | 10% de descuento pagando en efectivo y/o transferencia en todos nuestros productos.

Para más información, los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes de 8 a 15 hs al 2120-1965, o acercarse a la Secretaría de Desarrollo Productivo, ubicada en Fragio 183.

