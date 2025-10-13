Morón lanzó descuentos en comercios por el Día de la Madre

Descuentos por el Día de la Madre en Morón: locales y beneficios
El Municipio de Morón anunció una nueva edición de la semana de descuentos por el Día de la Madre, que se desarrollará del 13 al 19 de octubre en los principales centros comerciales de Morón, Castelar, Haedo y El Palomar. La iniciativa busca impulsar las ventas locales y ofrecer beneficios a las vecinas y vecinos del distrito.
Durante la semana de descuento, los comercios adheridos ofrecerán promociones del 10% al 30%, junto con ofertas 2×1 y cuotas sin interés en diferentes rubros como indumentaria, calzado, perfumería, decoración, ópticas, joyerías y artículos para el hogar.
La propuesta se desarrolla en conjunto con los centros comerciales de Morón, Castelar, Haedo y El Palomar, y contempla una amplia variedad de productos y precios pensados para todos los presupuestos.
Entre las promociones destacadas se encuentran hasta 30% de descuento en ópticas y centros de estética, 20% en pagos en efectivo en locales de ropa, calzado y decoración, además de promociones especiales en perfumerías y joyerías.
Las y los interesados pueden consultar el listado completo de comercios adheridos:
Castelar
- Cuadrille / Indumentaria / Arias 2389, L23
- Warlock / Indumentaria / Arias 2719
- La Vuelta Calzado urbano / Calzados / Montes de Oca 2397
- Good for you / Indumentaria / Arias 2389, L22
- Tienda Sofía / Indumentaria / Eva Perón 1589
- Divas Deco / Bazar / Williams Morris 2901
- Velvet / Indumentaria / Arias 2472
- Rayuela /Marroquinería –Calzados /M. Irigoyen 455
- 12 Monos / Calzados / Mitre 2360
- Las Moras / Lencería –Indumentaria / Av. Rivadavia 20.050, L18
- Veinticuatro /Calzados /Av. Rivadavia 20.050, L 30
- Siete Pastas / Fábrica de pastas /Carlos Casares 834
- Bellanis / Deco-Bazar /Carlos Casares 885
- Genny / Indumentaria / Carlos Casares 946
- Las Orfas /Indumentaria / Mitre 2421
- Estética Dasha / Estética / Carlos Casares 861
- Arte poo / Regalería / Williams Morris 3448
- Flor de Prendas / Indumentaria /Williams Morris 2901
- Óptica Loi / Óptica / Arias 2445
- Vos Sabés / Indumentaria / William Morris 3374
- Telas Castelar / Telas y Decoración /Mitre 2434
El Palomar
- Limpieza / Art. De Limpieza / Rosales 1439
- Atr Hobby / Art. Para el hogar / Rosales 789
- Tienda Mara / Indumentaria / Rosales 806
- Dulce oliva / Regalería / Marconi 1854
- Indumentaria Datri / Indumentaria / Marconi 1750
Haedo
- Perfumería Bellisima / Perfumería / Av. Rivadavia 16286
- Perfumería bellísima / Perfumería / Av. Rivadavia 16138
- Booking / Librería / Perito Moreno 6
- Grow Socks / Accesorios de Moda/ Marco Sastre 18
- Benita Home / Mueblería / Emilio Castro 695
- Famana / Tienda de bicicleta/ Igualdad 1976
Morón
- Wapas / Zapatería / 25 de mayo 136, Local A
- Perfumería Bellisima / Perfumería / 25 de Mayo 268
- TBR / Marroquinería / Almte. Brown 921
- Morón Hogar / Mueblería/ San Martin 471
- La Óptica / Óptica/ Buen Viaje 882
- El Faraón /Indumentaria/ 25 de Mayo 153, L17
- Monet / Indumentaria /Belgrano 138 L47 y 48
- Intimates /Lencería- Indumentaria / 25 de Mayo 153, L56
- Pilikas / Indumentaria/ 25 de Mayo 153, L24
- Olivia / Indumentaria / 25 de Mayo 153, L45 y 46
- Class One /Indumentaria / Alte Brown 871, L4
- Fierros /Indumentaria/ Alte Brown 907
- Lenceria María /Lencería/ Belgrano 191
- Jaguar Calzado /Calzado/ Belgrano 128
- Punto y Línea /Calzado/ Belgrano 114
- Suaya / Indumentaria / Av. Rivadavia 18294
- Msports / Indumentaria/ Av. Rivadavia 18252, L6
- M sports/ Indumentaria / 25 de Mayo 132, L25
- Planeta Running / Indumentaria / Av. Rivadavia 18252, L14
- Tienda triple V / Indumentaria / Av. Rivadavia 18252, L18 y 20
- BEF / Indumentaria/ Av. Rivadavia 18852, L19
- Asthenia /Indumentaria / 25 de Mayo 153, L12 y 13
- Magnolia /Indumentaria / 25 de Mayo 173, L3
- Saenz Electrónica /Electrónica / 25 de Mayo 173, L23
- Joyas Mayre/ Joyería / 25 de Mayo 115
- Enza tienda de Mates / Regalería / 25 de Mayo 136, L 28
- Adrenalina Spirit /Indumentaria/ 25 de Mayo 136, L 17
- Mame Accesorios / Regalería /Alte Brown 851
- Regine Alte / Indumentaria / Brown 851, L 2 y 3
- La Boutique de Miriam / Indumentaria / Alt. Brown 851, L12
- Kultrax / Indumentaria / 25 de Mayo 173, L10
- Coquette /Indumentaria / 25 de Mayo 173, L17
- Lo de Taly / Indumentaria/ 25 de Mayo 173, L 18
- Bravas / Indumentaria/ 25 de Mayo 173, L20
- Óptica San Rafael / Óptica / Alte Brown 616
- Joyería Baguet’s/ Joyería / Alte Brown 898
- Nanuk / Indumentaria / 25 de Mayo 424
- Núcleo / Indumentaria / Av. Rivadavia 18225
- Free Conection / Electrónica /Av. Rivadavia 18201
- La Fabrica / Indumentaria / 25 de Mayo 19
- R y M / Indumentaria/ Av. Rivadavia 18160, L201
- R y M / Indumentaria / Alte Brown 747, L13
- Como te ven/ Indumentaria / Av. Rivadavia 18160, L212
- La Colchoneria Morón / Muebles y Blanquería/ San Martin 164
- Oeste Decoraciones / Decoración/ San Martin 138
- Mujeres de Linaje / Carteras-Indumentaria/ San Martin 121
- La Cueva / Tatuajes / Av. Rivadavia 18391
- Silvina Tauro/ Indumentaria /Av. Rivadavia 18323
- Emanuel Joyas / Joyería/ Av. Rivadavia 18239
- Suaya/ Indumentaria/ Av. Rivadavia 18294
- Avón/ Cosmética /Alte Brown 927
- Adicta a Ti / Indumentaria / 25 de Mayo 173, L13
- Taboada / Óptica / Belgrano 202
- Taboada / Óptica / Av. Rivadavia 18187/89
- Apollonia / Restaurante / Buen Viaje 864
- Aura/ Lencería/ Rivadavia 18042