Mónica Macha destacó los avances del Código Civil y Comercial

La diputada nacional participó del encuentro académico “Debates actuales sobre las relaciones de familia” en la Universidad de Morón, donde se reflexionó sobre los diez años del Código Civil y Comercial y su impacto en la igualdad y la autonomía familiar.

Por Aldana Farinelli

Monica Macha

La diputada nacional Mónica Macha participó del encuentro académico “Debates actuales sobre las relaciones de familia”, una iniciativa conjunta entre la Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón, el Colegio de Abogados de Morón y la Asociación de Funcionarios y Magistrados de Morón.

El evento se realizó en el marco de los diez años del Código Civil y Comercial de la Nación, una norma que transformó el modo en que se regulan las relaciones familiares en Argentina. Durante la jornada, Mónica Macha destacó que el Código “permitió incluir las nuevas formas de familias y dar respuesta a las problemáticas actuales, promoviendo la igualdad y la autonomía”.

En el encuentro también disertaron las juristas Marisa Herrera y Aída Kemelmajer, reconocidas por su participación en la redacción del Código. Estuvieron presentes Jorge Frega, presidente del Colegio de Abogados de Morón; Matías Rappazzo, titular de la Asociación de Magistrados; Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes; Héctor Porto Lema, rector de la Universidad de Morón; y Diego Spina, presidente del bloque Unión por la Patria en el HCD de Morón.

De esta manera, Mónica Macha reafirmó su compromiso con la construcción de un marco legal que acompañe los cambios sociales y reconozca la diversidad de las familias argentinas.

