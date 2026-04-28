Mayo en Morón: 10 propuestas clave para disfrutar de la cultura gratis

El pulso cultural del oeste se acelera con una propuesta que promete copar las plazas y teatros del distrito. El ciclo Mayo en Morón se presenta como una oportunidad única para reencontrarse con nuestras raíces a través de un despliegue sin precedentes de actividades gratuitas.

Lo destacado de esta edición es la diversidad de escenarios: desde la emblemática Casa Museo María Elena Walsh hasta el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, ofreciendo un refugio de calidad para el ocio familiar en un contexto económico complejo.

«Latidos de Mayo» no solo es entretenimiento, sino una política de Estado para democratizar el acceso al arte y la historia nacional. Para el lector, el impacto práctico es directo: la posibilidad de acceder a seminarios de técnicas ancestrales, ciclos de cine del INCAA y peñas folklóricas de primer nivel sin gastar un solo peso.

La planificación de este mes de mayo en Morón invita a los vecinos a ser protagonistas de su propia cultura. Las actividades recorren distintos barrios, asegurando que la mística de la Revolución de Mayo llegue a cada rincón del partido con una grilla de horarios pensada para todas las edades.

Peñas de Mayo: el folklore se apodera de las plazas

La danza tradicional es la columna vertebral de este ciclo. Durante todo Mayo en Morón, las peñas folklóricas serán el punto de encuentro por excelencia. El domingo 3 de mayo, la Plaza Sáenz Peña en Castelar Norte inaugurará las actividades a las 16:00 hs con la Peña «El Reencuentro». Esta dinámica se repetirá el domingo 10 en la Plaza Cumelén, con la presencia de «Raíz Litoral» y charlas sobre Chamamé.

El cronograma de peñas de mayo en Morón continúa con una intensidad creciente hacia el final del mes. El sábado 16 de mayo a las 12:00 hs, la Plaza Manzanar en Morón Sur recibirá a la «Peña de Mailín», cita que se repetirá el domingo 17. Estos encuentros no solo promueven el baile, sino que funcionan como ferias de identidad donde la música en vivo y el mate son los protagonistas de la tarde.

Cine Voces de la Patria: documentales con identidad nacional

El Espacio INCAA de Morón (Brown y San Martín) será la sede de un ciclo de cine documental imperdible. Todos los viernes a las 20:00 hs, la pantalla grande se llenará de historias que definen nuestra identidad. El sábado 9, se presentará «Todas las Voces» con el Coro de Mujeres y músicos invitados en la Parroquia Sagrada Familia de Haedo.

Dentro de la grilla de cine para este Mayo en Morón, destacan títulos como:

Viernes 15: «Atahualpa Yupanqui, un trashumante», de Federico Randazzo.

«Atahualpa Yupanqui, un trashumante», de Federico Randazzo. Viernes 22: «Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica», de Rodrigo H. Vila.

«Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica», de Rodrigo H. Vila. Viernes 29: «Cafrune», de Julián Giulianelli. Estas proyecciones son fundamentales para entender el legado de los grandes referentes de nuestra música popular en un formato audiovisual de alta calidad.

Mujeres en Escena: el rol femenino en la independencia

El Teatro Municipal Gregorio de Laferrere será el escenario de propuestas de mayo en Morón que combinan la historia con la perspectiva de género. El sábado 23 de mayo a las 21:00 hs, se presentará «Mujeres de la independencia», dos obras breves sobre las figuras de Juana Azurduy y Macacha Güemes a cargo de la cooperativa teatral Amazonas de la Libertad.

Esta propuesta busca reivindicar el papel protagónico de las mujeres en la gesta patriótica. El ciclo continúa el domingo 24 a las 20:00 hs con «Mujeres Argentinas», interpretado por el Coro de Cámara del Municipio. Es una invitación a repensar nuestra historia desde una mirada actual, utilizando el Mayo en Morón como una plataforma de reflexión y homenaje.

El 25 de Mayo: Acto institucional y festejos centrales

El lunes 25 de mayo, fecha central de nuestra Revolución, las actividades comenzarán a las 15:00 hs en la UGC 2 de Haedo (José M. Estrada 17). Allí se llevará a cabo el acto institucional acompañado por la Peña de Seba Ruiz y «Luz de Oeste». Es el momento cúlmine de la celebración, donde la comunidad se une para conmemorar el nacimiento de la patria.

Esa misma tarde, a las 19:00 hs, el Teatro Laferrere recibirá la obra «Damas Bravas», bajo la dirección de Alfredo Allende. La pieza cuenta con un elenco destacado y propone un cierre de jornada con teatro de primer nivel. Es una advertencia clave para los vecinos: para las funciones en el Teatro Laferrere, se recomienda retirar las entradas con antelación, ya que suelen agotarse rápidamente debido a la capacidad de la sala.

Arte y técnica: seminarios y música en el aljibe

El ciclo «Latidos de Mayo» también ofrece espacios para el aprendizaje técnico durante mayo en Morón. El sábado 16 de mayo a las 11:00 hs, en Villa Mecenas (Torres 618), el artista plástico Jesús Casimiro dictará un taller seminario sobre la esencia de la técnica Calchaquí. Esta es una oportunidad de impacto práctico para artesanos y estudiantes de arte que busquen profundizar en métodos tradicionales.

Para quienes buscan un ambiente más íntimo, el viernes 29 a las 18:00 hs se realizará «Música en el aljibe – Tertulia Patria» en el MuMo (Casullo 59). Este espacio se complementa con la inauguración de la muestra «Naturaleza humana» de Martín Crespi el sábado 30 a las 17:00 hs, consolidando un mes donde el Mayo en Morón se vive a través de todos los sentidos.

Fin de mes: musicales y danzas de cierre

El cierre del ciclo de mayo en Morón será a puro ritmo. El sábado 30 a las 16:00 hs, la Casa Museo María Elena Walsh presentará el musical infantil «Huellitas», ideal para los más pequeños. Por la noche, a las 21:00 hs, la Escuela Municipal de Danzas José Neglia presentará «Danzas de Argentina» en el Teatro Laferrere, función que se repetirá el domingo 31 a las 20:00 hs.

El ciclo Mayo en Morón demuestra que la cultura es el alma de la comunidad. Aprovechar estas propuestas es una forma de celebrar quiénes somos y de disfrutar de lo mejor del arte nacional sin salir del barrio. La invitación está hecha: Morón late al ritmo de su historia.