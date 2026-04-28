Oferta laboral en Ituzaingó: lanzan 10 búsquedas clave con urgencia

La oferta laboral en Ituzaingó se ha convertido en el foco de atención para cientos de buscadores de empleo en la zona oeste. El Servicio de Intermediación Laboral del municipio anunció la apertura de 10 convocatorias específicas que abarcan desde sectores industriales hasta áreas de salud y educación.

Esta iniciativa busca conectar a los residentes con empresas locales que demandan personal capacitado. Si hay algo a destacar es la diversidad de puestos, permitiendo que tanto jóvenes que buscan su primer empleo como profesionales con experiencia encuentren una oportunidad concreta de inserción.

Perfiles para el sector farmacéutico: una demanda creciente

Una parte importante de la oferta laboral en Ituzaingó está orientada a la industria farmacéutica. Este sector, en constante expansión, busca perfiles administrativos y técnicos. Para el puesto de Administrativo/a, la búsqueda se centra en jóvenes de hasta 24 años con secundario completo y manejo de herramientas de oficina.

En la misma línea, se requiere un Auxiliar de Depósito. En este caso, el perfil solicitado es masculino, de hasta 24 años, con formación de Técnico Químico. Es fundamental que los aspirantes tengan conocimientos básicos en Excel y Word, además de un perfil proactivo y resolutivo para la gestión de stock.

La industria también cuenta con oferta laboral en Ituzaingó: Buscan un Auxiliar de Gerencia en Marketing. Esta vacante está dirigida a mujeres de hasta 24 años que posean estudios afines a la comercialización o administración. El manejo de Power Point y la capacidad de análisis de datos de mercado son requisitos excluyentes para este rol estratégico.

Calidad y Mantenimiento: el corazón de la producción

El control de los procesos es vital para las empresas de la zona. Por ello, la oferta laboral en Ituzaingó incluye vacantes para Auxiliar de Control de Calidad y Auxiliar de Garantía de Calidad. Ambas posiciones exigen formación de Técnico Químico o ser estudiante de la carrera de Farmacia.

Para el área de mantenimiento general, se busca personal de hasta 24 años con secundario técnico completo. Se valorará especialmente a aquellos candidatos que ya cuenten con experiencia previa en puestos similares, demostrando capacidad para resolver problemas técnicos en entornos de producción intensiva.

Es importante destacar que, para la oferta laboral en Ituzaingó en el sector farmacéutico, residir en el partido de Ituzaingó es un requisito excluyente. Esta política busca fomentar el empleo local y reducir los tiempos de traslado, mejorando la calidad de vida de los futuros trabajadores.

Oportunidades en Energía, Construcción y Servicios

Más allá de la salud, la oferta laboral en Ituzaingó se extiende a sectores estratégicos como las energías renovables. Una importante empresa especializada en proyectos de energía solar fotovoltaica busca un Oficial Electricista. Se requiere experiencia comprobable, lectura de planos y disponibilidad para viajar al interior del país.

Por otro lado, el sector de la construcción demanda un Técnico Electromecánico. El perfil debe contar con experiencia en reparación de motores eléctricos y, fundamentalmente, manejo de torno CNC. Esta es una oportunidad ideal para operarios calificados que busquen estabilidad en una empresa dedicada a grandes obras.

En el ámbito de la logística y distribución de alimentos, una reconocida distribuidora de helados busca un Camarista. La búsqueda se orienta a hombres de entre 18 y 30 años con secundario completo. El perfil requiere dinamismo y se otorga preferencia a quienes residan en la zona.

Educación y Compromiso Social

La oferta no se agota en lo técnico-industrial. El área de Educación del municipio requiere un Orientador/a Social. Para acceder a esta posición, es obligatorio contar con título habilitante de Licenciatura en Trabajo Social y acreditar experiencia en puestos similares dentro de instituciones educativas o comunitarias.

Este puesto refleja la necesidad de fortalecer los equipos interdisciplinarios en el distrito. Al igual que en las otras vacantes, la cercanía geográfica es un punto clave. La municipalidad hace hincapié en que estas búsquedas son herramientas de transformación real para la comunidad local.

Cómo postularse: canales oficiales y recomendaciones

Para aplicar a cualquier vacante de la oferta laboral en Ituzaingó, los interesados disponen de dos vías principales. La primera es digital, enviando el Currículum Vitae por correo electrónico a: [email protected]. Es recomendable indicar en el asunto el nombre del puesto al que se aspira.

Para quienes prefieren el contacto presencial o no cuentan con acceso fluido a internet, existe la opción de entregar el CV impreso. Deben acercarse a la oficina ubicada en Fragio 183, en el centro de Ituzaingó. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.

Al momento de presentar el CV, se recomienda que el mismo esté actualizado y sea claro. Destacar la formación técnica, los conocimientos en herramientas informáticas y la experiencia previa puede marcar la diferencia en procesos de selección que suelen ser muy competitivos y rápidos.

Impacto económico y social en la zona oeste

La apertura de estas vacantes representa un alivio en un contexto económico complejo. Que el municipio actúe como puente entre la oferta y la demanda laboral garantiza transparencia y llegada directa a los vecinos. Además, fortalece el tejido productivo local al retener el talento dentro del distrito.

El hecho de que muchas búsquedas estén segmentadas para jóvenes de hasta 24 años muestra un compromiso con el empleo joven. Este segmento suele enfrentar las mayores barreras de ingreso al mercado formal, y estas vacantes ofrecen una puerta de entrada con requisitos alcanzables y formación específica.

Finalmente, la variedad de rubros —desde la energía solar hasta la asistencia social— demuestra que Ituzaingó es un polo económico diverso. Mantenerse atento a estas actualizaciones es fundamental para quienes buscan dar un salto profesional o conseguir ese primer empleo tan esperado en la región.