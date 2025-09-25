ConurbanoNoticias destacadas

Hoy indagarán a los cuatro detenidos por el triple crimen

Los cuatro detenidos serán indagados por el fiscal Gastón Dupláa por el delito de homicidio agravado tras el crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Es posible que Dupláa aplique a las figuras de premeditación, alevosía y violencia de género.

Por Aldana Farinelli

Hoy indagarán a los cuatro detenidos y según señalaron, el fiscal podría aplicar las figuras de premeditación, alevosía y violencia de género debido a la ferocidad del triple crimen que deja en evidencia una premeditación y torturas estilo mafioso.

Según fuentes policiales las jóvenes fueron asesinadas en el marco de una venganza narco originada en la Villa 1-11-14.

Los acusados son Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18 y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, cuyo domicilio registrado se ubica a seis kilómetros de la presunta escena del crimen. En caso de ser condenados por coautoría, podrían recibir la prisión perpetua.

El misterio recae en el principal sospechoso, Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, indocumentado en la Argentina, un presunto narco, pero no se sabe a quién responde, ni cuáles son sus nexos.

A Lara Gutiérrez, de 15 años, le amputaron los cinco dedos de la mano mientras estaba con vida, presentaba quemaduras de cigarrillos, una amputación parcial de la oreja izquierda y otro en el cuello. Su muerte se produjo aproximadamente a las 3 AM del 20 de septiembre.

Brenda del Castillo presentaba una fractura de cráneo, que le provocó la muerte, aplastamiento macizo facial, heridas punzocortantes en el cuello y un corte transversal en el abdomen. Morena Verdi, tenía una luxación cervical y varios golpes en el rostro.

