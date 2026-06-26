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Más de mil estudiantes de Ituzaingó prometieron lealtad a la Bandera Nacional

La ceremonia, encabezada por el intendente Pablo Descalzo, reunió a alumnos de escuelas públicas y privadas del distrito en una jornada cargada de emoción, historia y compromiso con los valores patrios.

Por Aldana Farinelli

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Bandera-Lealtad

Más de mil alumnos y alumnas de cuarto grado de escuelas públicas y privadas de Ituzaingó participaron de la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional en un emotivo acto encabezado por el intendente Pablo Descalzo. La ceremonia se llevó a cabo en el Club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó y reunió a estudiantes, docentes, familias y autoridades locales.

La jornada comenzó con una propuesta especialmente pensada para los chicos y chicas. Una representación de Manuel Belgrano, acompañado por personajes caracterizados de la época, dio la bienvenida a los estudiantes, quienes además participaron de actividades recreativas, juegos y una obra teatral que recreó el histórico momento de la creación de la Bandera Argentina.

Durante el acto, el intendente Pablo Descalzo destacó el significado del compromiso asumido por los estudiantes. “Hoy, los chicos y chicas juraron proteger la bandera que nos representa, que tiene que ver con la unión, la igualdad, la dignidad y los lazos solidarios”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los valores que inspiraron a Manuel Belgrano. “Tenemos que trabajar entre todos y todas para construir una Argentina más unida, basada en la justicia, la libertad y la independencia”, señaló.

De la ceremonia participaron estudiantes de las Escuelas Primarias N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 21; de la Escuela Especial N° 501; de instituciones educativas privadas como los colegios Siglo 21, Americano, Ugo Foscolo, General Manuel Belgrano, Madre Sofía Bunge y Nuestra Señora del Pilar, entre otras. También estuvieron presentes alumnos de escuelas especiales, de educación para adultos y de la modalidad recuperadora.

Acompañaron la actividad funcionarios municipales, autoridades educativas, integrantes del Consejo Escolar, representantes del Honorable Concejo Deliberante, Veteranos de Malvinas, Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad y representantes del poder legislativo local.

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