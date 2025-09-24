Todo lo que ocurrió con Brenda, Morena y Lara

Los cadáveres fueron encontrados en una casa situada en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

Qué ocurrió con Brenda, Morena y Lara. Los tres cuerpos fueron encontrados en una vivienda ubicada en Río Jáchal y Chañarde, Florencio Varela. Estaban desaparecidas desde el viernes pasado. Habían sido vistas por última vez en en la rotonda de Crovara y El Tiburón, La Matanza, cuando se subieron a un vehículo.

Los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron hallados descuartizadas y enterrados en una casa allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela, horas después de que fueran vistas por última vez en la Rotonda de La Tablada. El Fiscal de Homicidios de La Matanza, Gastón Duplaá, a cargo de la investigación, confirmó que se trata de un triple homicidio.

La DDI de La Matanza llegó a la vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela por el impacto del celular de una de las víctimas en una antena de la zona y a más de 30 kilómetros de distancia de donde las mujeres fueron vistas por última vez. La casa era ocupada por dos personas que limpiaban el lugar, en medio de un fuerte olor a lavandina y rastros de sangre.

Brenda y Morena, ambas de 20 años, eran primas, y Lara, de 15 años, era amiga de ambas. Brenda era, además, madre de un bebé de un año.

Los celulares de las tres víctimas se habían apagado a la misma hora el sábado por la noche y desde entonces llevaban cuatro días sin hacer contacto mientas la familia esperaba el peor desenlace que finalmente ocurrió.

En base a la declaración de familiares, las tres chicas habían salido de la casa de Morena en Ciudad Evita el viernes para encontrarse con una persona en la rotonda de La Tablada. Y a través de imágenes de las cámaras de seguridad de una estación de servicio establecieron que se fueron en una camioneta blanca. Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) se subieron al vehículo.

Sin embargo, las cámaras, si bien documentaron el movimiento de la camioneta al salir de ahí, no alcanzaron a identificar su patente.

Las chicas salían siempre en DIDI, pero anularon el viaje ya las iban a buscar, contó Antonio, el abuelo de Brenda, a un móvil de televisión. Desde entonces, ignoraba su paradero. “No sé realmente dónde pueden estar”, lamentó.

A su vez, la madre de Sabrina, sostuvo que ellas eran trabajadores sexuales y se iban a encontrar con una persona que les entregaría 300 dólares a cada una.

Hay cuatro detenidos y un prófugo por el crimen y los investigadores suponen que pertenecen a una banda de narcotraficantes de la Villa 1-11-14. Entre las cuatro personas, hay una pareja de nacionalidad peruana, que cayeron en un hotel alojamiento de la zona. Son, se cree, los dueños de la casa allanada aunque solo se pudo probar hasta ahora que se encargaron de limpiar el lugar.

La hipótesis actual es que las tres mujeres fueron asesinadas en el lugar en el marco de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas. Aunque no está confirmado.

El Ministro de Seguridad Bonaerense dijo que las víctimas fueron engañadas: creyeron que iban a un evento al que habían sido invitadas. “Iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”, fueron las palabras exactas.

La investigación apuntó desde un principio a la hipótesis de una emboscada preparada por una banda narco. Y Blanco agregó que tras analizar los recorridos de los teléfonos celulares de las víctimas, la Policía pudo reconstruir el trayecto que las llevó al trágico final.

Y agregó: “Fuimos identificando el recorrido. De La Matanza (la camioneta) pasó por Lomas de Zamora y llegó a Florencio Varela. Hubo equipos de la DDI en CABA, en Bellas Artes, en Quilmes, en Lomas de Zamora, en Florencio Varela, revisando durante horas cámaras hasta poder dar con esta camioneta Tracker que estaba adulterada.”

Hasta que explotó la nota más terrible: “Alrededor de las dos, tres de la mañana (del miércoles) hallamos los cuerpos. Tuvimos que hacer un trabajo minucioso porque estaban enterrados en el jardín”, indicó el ministro de Seguridad.

Los peritos identificaron a las jóvenes por “señas particulares, tatuajes y vestimenta”. Y las familias fueron notificadas durante la mañana.

El Ministro de Seguridad también subrayó que se trató de un asesinato premeditado y profesional. “El hecho de ser una camioneta adulterada ya nos permitía saber que había una estrategia premeditada con una serie de actos que buscaba lograr la impunidad de este asesinato”. Y agregó otro dato:“las chicas fueron asesinadas el propio viernes, entre las once y las doce de la noche. Ahora estamos muy avanzados en escalar en la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales. Es una organización narco la que las liquidó. Esa es información que tenemos, que surge de la investigación y del trabajo de campo que hemos hecho».

Alonso expresó: “Pasó algo, vieron algo, ocurrió algo. No lo sabemos todavía. Lo tenemos que esclarecer porque esto es reciente”. Y añadió: «Tampoco se les fue de las manos. Desde el primer momento hay una estrategia que estuvo planificada minuciosamente para engañarlas y para llevarlas a un lugar donde las mataron”.

Cómo se hallaron los cuerpos

La casa donde aparecieron los cuerpos, indicó Alonso, es donde también se habrían llevado a cabo los asesinatos. «Es una locación con dos dueños», pero «tenemos cuatro detenidos», aclaró.

«Nosotros llegamos a esa casa a partir de tener la información de los teléfonos celulares (de las víctimas). Pudimos identificar el recorrido de Matanza, pasó por Lomas de Zamora, llegó a Florencio Varela (…). Hubo equipos de la DDI en CABA, en Berazategui, en Quilmes, en Lomas de Zamora, en Florencio de Varela, también en el peaje Hudson, que estuvieron revisando durante horas cámaras hasta poder dar con esta camioneta tracker que estaba adulterada», repasó Alonso.

Un centro de monitoreo de Lomas de Zamora logró identificar la patente, lo que permitió, junto al análisis de cámaras de seguridad de Florencio Varela, «saber en qué barrio estaba la camioneta» y luego dar con «la casa donde la camioneta había dejado a las chicas».

Durante el allanamiento a la vivienda, «encontramos manchas hepáticas y un olor muy fuerte a cloro. Eso fue notificado por los investigadores al fiscal, quien ordenó sellar la casa y mandar a los mejores investigadores nuestros, el equipo de casos especiales junto con la brigada de perros, de droga, de restos humanos y de personas vivas, y allí se encontró en el fondo la tierra removida», donde estaban los cuerpos.

El móvil del crimen

La camioneta a la que se subieron las jóvenes en la noche del viernes apareció incinerada a 100 metros la vivienda el día sábado. «Nosotros por diferentes hechos de la investigación estamos convencidos de que las chicas fueron asesinadas el propio viernes, entre las 11 y las 12 de la noche, y ahora estamos muy avanzados en escalar en la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales», manifestó el Ministro.

«Sabemos que las chicas se desenvolvían y habitualmente paseaban y recorrían la zona de Flores en CABA. En ese contexto habrían dado con algunos integrantes de esta organización narcocriminal y por algunos detalles que estamos estableciendo, algún hecho que ocurrió derivó en esta venganza de esta organización que terminó asesinándolas», añadió Alonso, y lamentó: «Fueron engañadas para participar de este evento y en ese evento encontraron su muerte».

E insistió: «El móvil en nuestra hipótesis es ese: pasó algo, vieron algo, ocurrió algo, fueron utilizadas por otros para hacer determinada cosa. No lo sabemos todavía, lo tenemos que esclarecer porque es reciente. Lo que digo es que no fue una fiesta en la que pasó un homicidio, que se fue de las manos. No, desde el primero momento hubo una estrategia planificada minuciosamente con un ardid criminal para engañarlas y llevarlas a un lugar donde las mataron».

Ni Una Menos convoca a una concentración para esta tarde

La organización Ni Una Menos convocó a una concentración hoy miércoles desde las 19.00 en Plaza Flores para reclamar justicia por el triple femicidio de Florencio Varela.

«Tres mujeres asesinadas en medio de la violencia política y mediática que carga de odio contra nosotras y nosotres. Exigimos justicia!», enfatizaron.

En la misma línea, remararon que «el antifeminismo de estado y el ajuste son letales» y este triple femicidio «ocurre en un contexto donde la violencia económica hace que las redes narcos crezcan y se destruya la organización popular».

«Basta de matarnos! justicia por Brenda, Morena y Lara! todas las vidas importan!«, enfatizaron desde la organización tras la confirmación del triple femicidio.

La familia de Brenda y Morena pide apoyo

En declaraciones a la prensa, Federico, primo de Brenda y Morena, hizo un llamado a quienes quieran acompañar a la familia y amigos en el corte de calle que lo vecinos iniciaron en La Tablada, una zona colmada de fuerzas de seguridad que vive horas de tensión por lo ocurrido. «El corte va a seguir y va a durar lo que tenga que durar«, declaró Federico en el móvil de la 750.

Descreídos de las autoridades y la investigación, la familia se acercó a los medios para pedir el acompañamiento de la comunidad y así lograr que la presión social y mediática de impulso a la causa. «Todo el mundo que quiera venir a apoyarnos, porque el día de mañana les puede tocar, que vengan», insistió Federico.