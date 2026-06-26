Manuel Adorni, de ladrón y mitómano a desocupado: deja el Gabinete Nacional y hay nuevo jefe de Gabinete

Javier Milei habló del caso hoy Adorni: “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada, pero yo creo en su honestidad”.

Manuel Adorni pasó de ser una de las caras más visibles del gobierno de Javier Milei a convertirse en el centro de una de las mayores controversias políticas de la actual administración. Economista, periodista y dirigente de La Libertad Avanza, inició su gestión como vocero presidencial en diciembre de 2023 y, con el paso del tiempo, acumuló cada vez más poder hasta asumir la Jefatura de Gabinete.

Sin embargo, su carrera también quedó marcada por una serie de declaraciones controvertidas, desmentidas públicas e investigaciones sobre su patrimonio que hoy lo mantienen bajo fuerte presión política y judicial.

De la televisión a la Casa Rosada

Antes de desembarcar en el Gobierno, Adorni se desempeñó como periodista y analista económico en distintos medios de comunicación. Su estilo confrontativo y su defensa de las ideas liberales llamaron la atención de Javier Milei, quien lo eligió como vocero presidencial apenas asumió la Presidencia.

Con el correr de los meses fue ampliando su influencia dentro del oficialismo hasta convertirse en uno de los funcionarios de mayor confianza del Presidente.

Las declaraciones que generaron polémica

A lo largo de su gestión protagonizó varios episodios que fueron cuestionados por verificadores, dirigentes opositores e incluso especialistas.

Uno de los casos más recordados ocurrió cuando aseguró que una pensión por discapacidad había sido otorgada utilizando la radiografía de un perro. Posteriormente, esa afirmación fue cuestionada por exfuncionarios del área y por organizaciones dedicadas a la verificación de datos, que señalaron inconsistencias en el ejemplo utilizado.

Meses después volvió a quedar en el centro de la escena tras difundir un video editado del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Diversos verificadores concluyeron que el contenido había sido manipulado o presentado fuera de contexto, mientras que Adorni sostuvo posteriormente que nunca afirmó que el video fuera auténtico.

El patrimonio que desató la crisis

La situación cambió radicalmente durante 2026, cuando comenzaron a conocerse investigaciones periodísticas sobre el crecimiento de su patrimonio.

Las publicaciones pusieron el foco en la compra de inmuebles, viajes, movimientos financieros y diferencias entre sus ingresos declarados y su nivel de vida, lo que derivó en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

En abril, durante su informe ante el Congreso, el entonces jefe de Gabinete aseguró que «nunca existió ocultación alguna» respecto de sus bienes.

Sin embargo, semanas más tarde presentó una nueva declaración jurada que rectificó información de años anteriores e incorporó activos que no figuraban en las presentaciones originales.

La frase que agravó el escándalo

La polémica escaló cuando Adorni reconoció públicamente que había mantenido durante años importantes sumas de dinero fuera del sistema formal.

«Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos», afirmó al explicar el origen de parte de los fondos que luego dijo haber invertido en criptomonedas antes de ingresar a la función pública.

Sus declaraciones generaron críticas de la oposición, pedidos de renuncia y cuestionamientos incluso desde sectores aliados al Gobierno.

Contradicciones bajo análisis

Las principales observaciones realizadas por organizaciones periodísticas y especialistas apuntan a que Adorni sostuvo inicialmente que no existían bienes omitidos en sus declaraciones juradas, aunque posteriormente presentó rectificaciones patrimoniales que modificaron de manera significativa la información entregada a la Oficina Anticorrupción.

El propio funcionario explicó esos cambios asegurando que correspondían a ahorros previos a su ingreso al Estado e inversiones en Bitcoin que no habían sido declaradas originalmente.

La situación actual

Actualmente, Manuel Adorni continúa ejerciendo como jefe de Gabinete mientras la Justicia analiza la documentación presentada para justificar la evolución de su patrimonio.

Al mismo tiempo, el Senado tiene previsto interpelarlo para que responda por las inconsistencias detectadas entre sus declaraciones públicas y la información patrimonial presentada ante los organismos de control.

Pese al escándalo, el presidente Javier Milei ratificó públicamente su respaldo político y descartó, por el momento, un alejamiento del funcionario.

Importante: hasta el momento no existe una condena judicial firme contra Manuel Adorni. Las investigaciones por presuntas irregularidades patrimoniales continúan en trámite y el funcionario rechaza haber cometido delitos.

Diego «El Colorado» Santilli asumirá como jefe de Gabinete

Diego Santilli fue designado como el próximo jefe de Gabinete del Gobierno nacional, luego de que se acelerara la salida de Manuel Adorni, cuya continuidad había quedado seriamente comprometida durante las últimas horas.

La decisión fue tomada por el presidente Javier Milei junto a su hermana, Karina Milei, en medio de una reconfiguración del equipo de Gobierno. Santilli, actual ministro del Interior, desembarcará en la Jefatura de Gabinete con la misión de ordenar la gestión y fortalecer la coordinación política del Ejecutivo.

Según trascendió, uno de los principales objetivos de su llegada será mantenerse al margen de las diferencias internas que atraviesan al oficialismo entre el sector que responde a Karina Milei y el espacio cercano al asesor presidencial Santiago Caputo. Si bien el nuevo jefe de Gabinete mantiene una relación de confianza con la secretaria general de la Presidencia, también conserva un vínculo fluido con Caputo.

En el entorno de Santilli aseguran que el dirigente afronta el nuevo desafío con optimismo y considera que su designación no afectará una eventual candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Quienes lo conocen recuerdan que ya logró revertir situaciones complejas durante su gestión como ministro de Seguridad porteño.

Fuentes del Ministerio del Interior señalaron además que, cuando Santilli asumió esa cartera, Adorni tenía una fuerte presencia en las principales reuniones de gestión. Sin embargo, con el correr de los meses, el ministro fue consolidando su propio esquema de trabajo y fortaleciendo su peso político dentro del gabinete.

La llegada de Santilli marca el inicio de una nueva etapa en la administración libertaria, que busca recuperar estabilidad interna tras la salida de uno de los funcionarios más visibles del Gobierno nacional.