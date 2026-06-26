El tren diferencial suma una alternativa cómoda para viajar entre Pilar y Retiro

Quienes viajan diariamente entre el norte del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires cuentan con una nueva opción para trasladarse de manera más cómoda. El servicio diferencial de larga distancia de Trenes Argentinos, que une Retiro con Junín, permite conectar las localidades de José C. Paz, Pilar, Manzanares y Dr. Cabred con la Capital Federal a través de formaciones equipadas y con menor tiempo de viaje.

El servicio se presenta como una alternativa para trabajadores, estudiantes y vecinos que necesitan realizar trámites en la Ciudad, ofreciendo un viaje con aire acondicionado, baños y coche comedor, además de evitar las demoras y congestiones habituales del tránsito vehicular.

Los pasajes tienen valores que oscilan entre los 2.100 y los 4.700 pesos, según el día elegido y la categoría seleccionada, ya sea primera clase o pullman. Los boletos pueden adquirirse de manera anticipada a través de la página web de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas para servicios de larga distancia.

Frecuencias y horarios

El tren parte todos los días desde la estación Retiro a las 18:15. Durante el recorrido realiza paradas en José C. Paz a las 19:16, Pilar a las 19:36, Manzanares a las 19:46 y Dr. Cabred a las 19:53.

En sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, el servicio sale desde Dr. Cabred de lunes a sábados a las 5:52, deteniéndose en Manzanares a las 6:00, Pilar a las 6:10 y José C. Paz a las 6:28, para arribar a Retiro a las 7:28. Los domingos y feriados, el paso por Dr. Cabred se realiza a las 6:14 y la llegada a la terminal porteña está prevista para las 7:49.

Además, recientemente se incorporó una parada en la localidad de Cortines, partido de Luján. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el tren llega a esa estación a las 20:05, mientras que hacia Retiro pasa a las 5:33 de lunes a sábados y a las 5:54 los domingos y feriados.

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