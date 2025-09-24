Cerraron más de 17.000 empresas y se perdieron 219.000 empleos

En los primeros seis meses del año ya son 4.106 las empresas que cerraron sus puertas, pero si nos vamos a diciembre de 2023, el número es más de 17.000. Solo en construcción se perdieron 81.463 puestos.

La industria manufacturera sufrió la salida de 43.063 trabajadores. Transporte, servicios inmobiliarios e industria son los otros sectores más afectados, pero lo más preocupante es que no hubo ningún mes del corriente año que no haya registrado la baja de alguna empresa.

¿Cuáles fueron los sectores más golpeados?

Transporte: –1.431 empresas

Servicios inmobiliarios: –1.134

Industria: –683

Comercio: –674

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, advirtió sobre la situación del sector productivo y apuntó contra el Gobierno nacional por el cierre de empresas. “En la Argentina de Milei, no hubo un solo mes de 2025 sin destrucción de empresas”, apuntó.

El funcionario compartió los datos a través de las redes sociales y los mismos surgen de estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo: en junio cerraron 758 unidades productivas en el país, 4.106 en los primeros seis meses del año.

En la provincia de Buenos Aires más del 35% de los cierres registrados en 2025 se concentran en territorio bonaerense, con 277 bajas en junio y un acumulado de 4.800 firmas desde diciembre de 2023.

López advirtió: “Necesitamos una alternativa que cree más empresas, no que las destruya. A pesar de la retórica pro-empresa, los datos muestran que el Gobierno nacional está haciéndole un daño profundo al empresariado argentino y a sus trabajadores, que sufren una mayor desocupación”.