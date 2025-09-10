El candidato de Milei que confesó: «Mi vieja es jubilada y no llega a fin de mes»

Maximiliano Bondarenko, candidato de Milei en la tercera sección electoral fue entrevistado por CNN Radio y, al ser consultado por los resultados de las elecciones opinó: «Como espacio político tenemos que dar una charla a puertas cerradas, ver cuáles fueron los errores que hemos cometido».

Entre esos puntos a revisar, el candidato ejemplificó con una situación personal: “Mi mamá es jubilada, tiene 91 años y no llega a fin de mes. El día 15 para ella es fin de mes”.

El expolicía dijo también que hay una “deuda pendiente con la sociedad” por la cual casi el 40% de los bonaerenses no fue a votar y sumó: “La sociedad a veces te pega un cachetazo, como un llamado de atención, como diciéndote ‘che, reaccionen, por acá no. Es por otro lado'».

Cabe destacar que con las formúlas introducidas mediantes los DNI, se han bloqueado los aumentos jubilatorios. También se han vetado leyes aprobadas por el Congreso que estipulaban incrementos.

Por otra parte, la tercera sección electoral, en la que Bondarenko encabezó la lista de la Liberta Avanza, está conformada por los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

La lista de Fuerza Patria, se impuso con el 54% de los votos, mientras que La Libertad Avanza obtuvo un segundo puesto con 28,4%.