Los dirigentes gremiales se meten en la campaña de Fuerza Patria

Los dirigentes gremiales de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, acompañados por la CGT, encabezaron un acto en el Club Atenas. Allí se presentaron Hugo Yasky, Oscar de Isasi, Hugo Moyano (h), Daniel Catalano y Sergio Palazzo. La candidata Vanesa Siley acompañó a través de un video.

“Hicimos una campaña llena de gestión y de derechos y seguimos. Si me preguntan cómo hay que ganar octubre: cumpliendo el mandato y ampliando los derechos”, dijo el gobernador que en referencia a las elecciones de septiembre expresó: «Se decía que nuestra militancia estaba derrotada y apática, el 7 demostramos que la red social más determinante es la de la militancia del campo popular”.

“Había un mito que parecía que Milei era imbatible, se terminó la resignación, el miedo y volvió la esperanza. Ahora a Milei se le animan todos los que están en contra”, sostuvo a la vez que cuestionó “la persecución a los líderes de la oposición como es el caso de Cristina, injustamente presa”.

A su turno, el diputado nacional Hugo Yasky, que busca renovar su banca en octubre, celebró la unión del peronismo y llamó a redoblar esfuerzos.

Entre los presentes también estuvieron Julio Alak, los ministros Walter Correa (Trabajo), Carlos Bianco (Gobierno) y Silvina Batakis (Habitat), Roberto Baradel y el dirigente de La Bancaria Sergio Palazzo.

“Este acto demuestra la unidad del movimiento sindical, que siempre se da en los momentos difíciles. Tenemos una tradición muy importante en eso”, destacó el referente de la CGT Hugo Moyano (h) y valoró que la lista aporta “mucha presencia sindical».

Taiana, quien lidera la lista de Fuerza Patria destacó la importancia del sector sindical «porque este gobierno nacional quiere terminar con derechos de los trabajadores que ellos llaman privilegios; vamos a defender esos derechos conquistados con mucha lucha”.