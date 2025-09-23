Libertarios festejan más deuda para Argentina

Un pequeño grupo de Libertarios pero de gran influencia por el manejos de medios y redes sociales, ayer festejó la devolución de Donald Trump al Presidente Javier Milei y la toma de más deuda en dólares del Tesoro de Estados Unidos.

Increíble y muy criticado fueron las imágenes de «Las Fuerzas del Cielo» cuyo representante más conocido por su falta de respeto es Daniel Parisini conocido como «El Gordo Dan«. «Las Fuerzas del Cielo» fueron creadas recién en 2024 en San Miguel, Provincia de Buenos Aires e intentaron integrar las listas legislativas bonaerenses. Pero fracasaron. Desde entonces están más cerca del presidente y por fuera del Triángulo de Hierro cuestionando a Martín y Lule Menem e incluso a Karina Milei.

También participan de Las Fuerzas del Cielo el diputado Agustín Romo y funcionarios del gobierno nacional, como Nahuel Sotelo. Daniel Parisini se hizo famoso en redes sociales bajo el seudónimo “Oso Gordo Intenso”, pero luego adoptó el nombre “El Gordo Dan”. Hoy conduce el programa “La Misa”, en Carajo Stream, donde a principios de julio, Parisini y sus columnistas vincularon sin evidencia la homosexualidad con la pedofilia, al igual que lo había hecho anteriormente Milei.

Dos meses después, con un tema de Villa People festejan la partida del Presidente de la Nación a Estados Unidos a endeudar al país en dólares una vez más.

Los miembros originales del grupo eran Victor Willis (el policía), Felipe Rose (el amerindio), David Hodo / Apolo (el albañil), Alex Briley (el militar), Glenn Hughes (el motero) y Randy Jones (el vaquero). Estas personificaciones masculinas eran insinuaciones nada sutiles sobre la presunta homosexualidad del grupo.

Su canción más conocida, la que toman los Libertario de «Las Fuerzas del Cielo» Young Men´s Christian Association y se la llama por sus siglas YCMA. Se trata de una asociación cristiana que se dedica a la ayuda y orientación de los jóvenes que en lo ochenta, cuando el grupo se hizo conocido se sintió afectada porque una banda de músia disco integrada por homosexuales le dedica una canción, lo que la llevó a demandar a Village People. Sin embargo, la demanda fue retirada tras un acuerdo económico.​

Young man, there′s no need to feel down

Joven, no es necesario sentirse decaido

I said, young man, pick yourself off the ground

Dije, joven, levántate del suelo

I said, young man, ‘cause you′re in a new town

Dije, joven, porque estás en una ciudad nueva

There’s no need to be unhappy

No hay necesidad de ser infeliz

(sigue la letra)

Y el coro señala:

It’s fun to stay at the Y.M.C.A.

Es divertido estár en el Y-M-C-A.

It′s fun to stay at the Y.M.C.A.

Es divertido estár en el Y-M-C-A.

They have everything

Ellos tienen todo

For young men to enjoy

Para que los jóvenes disfruten

You can hang out with all the boys

Puedes quedar con todos los chicos

It’s fun to stay at the Y.M.C.A.

Es divertido estár en el Y-M-C-A.

It′s fun to stay at the Y.M.C.A.

Es divertido estár en el Y-M-C-A.

You can get yourself clean

Puedes limpiarte a ti mismo

You can have a good meal

Puedes tener una buena comida

You can do whatever you feel good

Puedes hacer lo que sientas bien

Entre el hecho mediático de respaldar con un festejo al Presidente Javier Millei y a su Ministro de Economía, Luis Toto Caputo, por viajar a estados unidos para tomar dólares del Tesoro Nacional a cargo de Argentina, la letra tiene poco que ver.

El otro referente de «Las Fuerzas del Cielo», Carlos Agustín Romo Ortega tiene 29 años. Es diputado provincial por la Séptima Sección Electoral de Buenos Aires y jefe del bloque de «La Libertad Avanza» en la Cámara de Diputados bonaerense desde septiembre de 2024, cuando reemplazó a Nahuel Sotelo. Además, es presidente de la Comisión de Igualdad Real de Oportunidades y Trato.

Nació el 18 de julio de 1996 en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Es sobrino nieto del cantautor Ramón “Palito” Ortega. Su padre, Carlos Alberto Romo, es concejal de LLA en San Miguel y anteriormente se dedicaba a la venta de artículos para el hogar.

No cuenta con títulos universitarios. En 2018, comenzó su militancia política a través de redes sociales, lo que llevó a acercarse a La Libertad Avanza.

Por último, entre los destacados, se encuentra Nahuel Sotelo Larcher. Tiene 30 años y es el actual Secretario de Culto y Civilización de la Nación desde agosto de 2024, cargo que desempeña con rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

Formó parte de la campaña de Alfredo Olmedo, ex diputado nacional por Salta. En 2021, fue electo diputado por la Tercera Sección Electoral, formando parte del bloque Avanza Libertad, entonces liderado por José Luis Espert. En 2023, rompió con Espert cuando éste apoyó la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, conformando el monobloque “Fuerza Libertaria”.

No cuenta con títulos universitarios. A los 23 años escribió el libro Cartas de los ’70; el dolor de la otra parte, donde adopta la “Teoría de los Dos Demonios” sobre la última dictadura militar.

Como diputado provincial, presentó varios proyectos en línea con esta visión revisionista, incluyendo la solicitud para declarar ciudadano ilustre de la provincia al coronel Jorge Roberto Irazábal, secuestrado y ejecutado por el Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974.

El video aparece en redes sociales y no conquistó ningún comentario positivo. Solo críticas.

En la cuenta de Todo Negativo arrancan diciendo:

¿Qué festejan? 🤡 El Gordo Dan y su banda de libertarios celebran una nueva deuda con Estados Unidos 🇺🇸 y la entrega de soberanía 💀 Es exactamente lo que votaste… 🤦‍♀️🤦🏻‍♂️

agu_medina86 3 : dijo preguntó: ¿De donde salen estos aparatos?

virginiabruschetti: El nuevo cajón de Herminio. A compartir el video! Esto son.

nicoeasy: Si un día alguien me pregunta que es un virgo , le voy a mostrar este video

paulitaberto : Pero es que no entiendo, ¿que es lo positivo?

Y así sucesivamente. En las cuatro cuentas cuentas que reprodujeron el video, los comentarios son similares.

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos hasta hizo política con la visita de Javier Milei a Donald Trump hoy, martes 23 de septiembre de 2025.

«El presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con su par estadounidense, Donald Trump, quien ratificó su apoyo al Gobierno, incluso para la reelección del 2027″, reza La Nación, el único medio que lo acompaña al Presidente hasta el día de hoy. Y luego la palabra de Javier Milei quien habló de una reunión «bilateral».