Capacitaciones para pymes, comercios y emprendedores en Morón

Las capacitaciones para pymes, comercios y emprendedores se brindan en el marco de un programa gratuito orientado a fortalecer la administración y gestión de los negocios locales.

Este curso brindará formación y asistencia técnica en Excel y bases de datos, con contenidos sobre cálculo de costos, control de stock, registro de ventas y administración de clientes y proveedores. Al finalizar los participantes contarán con un sistema integral de gestión en planillas de cálculo para aplicar en sus comercios o emprendimientos.

La capacitación comenzará el 2 de octubre a las 8.30 hs en la Secretaría de Producción (Brown 963, primer piso, Morón centro), con modalidad mixta: dos encuentros presenciales y dos virtuales.

La inscripción se realiza de manera previa escribiendo a [email protected] o comunicándose al 11-6189-3951.

Además, continúa el curso Impulso Digital, que aborda herramientas de marketing digital, orientadas a ampliar el alcance y atraer nuevos clientes; foto producto, para optimizar la imagen de cada marca; y venta online, para expandir las oportunidades comerciales en distintos canales digitales.

Estas capacitaciones comenzarán el 1 de octubre a las 14 hs en la misma sede. Quienes deseen participar pueden inscribirse enviando un correo a [email protected] o comunicándose al 11-3563-7048.